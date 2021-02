Deken: advocaat Kasem niet schuldig aan lekken informatie

Advocaat Khalid Kasem is door de Amsterdamse deken niet schuldig verklaard aan het lekken van informatie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat oordeelde de Amsterdamse Deken, die toezicht houdt op de advocatuur, donderdag na acht maanden onderzoek. Kasem is ‘opgelucht’ maar ook ‘gefrustreerd’: ‘Ik ben ten onrechte als een soort spion van Ridouan T. neergezet.’

Aanleiding voor het onderzoek was berichtgeving, vorig jaar mei in het AD, waarin werd gesteld dat justitie en politie ervan overtuigd waren dat Kasem tegen de regels in informatie had gelekt uit het zogenoemde 26Koper-onderzoek. Deze informatie zou terecht zijn gekomen bij Ridouan T. Het 26Koper-onderzoek is de voorloper van het liquidatieproces Marengo, waarin hoofdverdachte Ridouan T. samen met zestien anderen volgende maand terechtstaat.

Verdachtmaking

De verdachtmaking dat Kasem informatie zou hebben gelekt, deed het Openbaar Ministerie publiekelijk tijdens een zitting in de megazaak Marengo. Kasem zou, net als enkele andere advocaten uit de 26Koper-zaak, de vermeende moordorganisatie van Ridouan T. van vertrouwelijke procesinformatie hebben voorzien. Hun cliënten zaten op dat moment in beperkingen. Dat is een ernstige schending van de geheimhoudingsplicht.

De officieren baseerden hun verdachtmaking jegens Kasem op een pgp- (‘pretty good privacy’) -telefoonbericht dat aan Zakaria El H. wordt toegeschreven. El H. zou in 2015 aan Ridouan T. hebben gemeld dat hij informatie had gekregen van ‘het broertje van Mussa’. Khalid Kasem heeft een broer die Musa heet. De advocaat, die de bewuste 26Koper-verdachte één dag heeft bijgestaan en het dossier daarna op verzoek aan een andere advocaat overdroeg, heeft het lekken altijd ontkend.

Geen bewijs

De Deken benadrukt dat het gaat om één pgp-bericht tussen honderden andere berichten, en dat hij tijdens zijn onderzoek geen enkel ander bewijs heeft gevonden waaruit blijkt dat Kasem het lek was. ‘Daaruit volgt niet dat de inhoud van die pgp-berichten niet waar kan zijn’, aldus de Deken. ‘De berichten zullen echter, zoals ook de rechtbank in het Marengo-proces heeft geoordeeld, met enige terughoudendheid moeten worden beoordeeld.’ Met andere woorden: niet alles wat verdachten door hun cryptotelefoons beweren, is waar. Ook het OM heeft de verdachtmaking direct na de zitting genuanceerd.

Henrichs zegt meermaals met Kasem en andere betrokkenen te hebben gesproken. ‘Daarnaast heb ik stukken opgevraagd, gekregen en bestudeerd, en het OM verzocht een aantal zaken na te gaan en mij daarover te informeren.’

Om welke informatie en betrokkenen het gaat, wil de Deken vanwege zijn geheimhoudingsplicht niet zeggen. Maar in de honderden aanpalende pgp-berichten wordt volgens hem nergens bevestigd dat Kasem de informatie daadwerkelijk heeft verstrekt. Wel staat volgens hem vast dát er tijdens beperkingen is gelekt. ‘Maar ik heb niet kunnen vaststellen door wie.’

Afgelopen zomer startten de Dekens van Amsterdam en Midden-Nederland een soortgelijk onderzoek naar andere advocaten die volgens het OM hun boekje te buiten zouden zijn gegaan. Daarvan zijn de uitkomsten nog niet bekend.

Nare periode

De beschuldiging heeft Kasem veel gekost. Hij zou onder meer het tv-programma De Vooravond gaan presenteren. Dat ging na de publicaties van het AD niet door. ‘Aan een nare periode is nu een eind gekomen’, zegt de strafadvocaat. ‘De deken heeft langdurig en intensief onderzoek gedaan, waarbij ook het OM was betrokken. Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd, omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden. De uitkomst van het dekenonderzoek is dus geen verrassing voor mij, maar wel een fijne bevestiging van wat ik steeds heb gezegd. Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten.’