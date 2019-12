Definitief rapport over verkiezingen Bolivia: partij Morales rommelde met stemmen en uitslagen

Evo Morales, de voormalige president van Bolivia. Beeld REUTERS

Het definitieve rapport van OAS over de verkiezingen rept over meerdere schendingen van het de kieswet, waaronder het gebruik van een geheime server die speciaal werd ontworpen om de stemmen in de richting van Morales te schuiven. Volgens het rapport is onomstotelijk bewezen dat Morales heeft getracht de verkiezingsresultaten te beïnvloeden, iets wat de voormalige president zelf altijd met klem heeft ontkend.

Na de verkiezingen van eind oktober werden Morales en zijn partij Beweging voor Socialisme (MAS) al snel verdacht van fraude en braken enorme rellen uit in Bolivia. Bij confrontaties tussen demonstranten en veiligheidsdiensten kwamen tot nu toe zeker dertig mensen om het leven. Morales ontvluchtte het land vlak nadat OAS met een eerste, minder uitgebreide versie van dit rapport kwam en zocht zijn heil in Mexico. Volgens de oud-president, die sinds 2006 onophoudelijk aan de macht was geweest, ‘werkt OAS voor het Noord-Amerikaanse machtsblok’.

Eind november stemde het Boliviaanse Congres over het nietig verklaren van de verkiezingsuitslag. Inmiddels is Jeanine Áñez interim-president. Zij heeft beloofd dat er snel nieuwe verkiezingen komen. Ook gaat de interim-regering een zaak indienen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen Morales vanwege ‘misdaden tegen de mensheid’. De oud-president beschuldigt op zijn beurt de interim-regering van ‘genocide’, naar aanleiding de doden die vielen tijdens de protesten. Velen van hen waren aanhanger van de oud-president.