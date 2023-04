Definitief einde voor Floriade na Almeerse mislukking: ‘Past niet meer in deze tijd’

De Floriade van 2022 in Almere trok te weinig bezoekers. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ruim zeventig jaar lang was de Floriade elke tien jaar het uithangbordje van de Nederlandse tuinbouwsector. In die periode groeide Nederland uit tot de grootste exporteur van bloemen wereldwijd. Ondanks die sterke positie van de Nederlandse bloemensector liep de aandacht voor de Floriade in de afgelopen edities juist terug. In Almere haalde de Floriade vorig jaar 694 duizend bezoekers, aanzienlijk minder dan de verwachte 2,3 miljoen.

Het mislukken van de Floriade in Almere is reden voor de NTR om geen nieuwe Floriade te organiseren. De Almeerse Floriade richtte zich minder op bloemententoonstellingen, en meer op ‘duurzaamheid, gezondheid en de groene stad’. Dat ook dat niet is geslaagd, toont volgens de initiatiefnemer aan ‘dat een groot evenement als de Floriade niet meer de grote bezoekersaantallen trekt en financieel haalbaar is’.

Over de auteurs

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Rik Kuiper is regioverslaggever in de provincies Utrecht en Flevoland.

Naast tegenvallende bezoekersaantallen bleek meermaals dat Floriade in Almere meer zou kosten dan aanvankelijk verwacht. Uiteindelijk heeft de gemeente Almere er officieel zo’n 100 miljoen euro aan gemeenschapsgeld in moeten steken. Het Parool schreef onlangs op basis van critici en klokkenluiders dat dat een onderschatting is: in werkelijkheid zouden de kosten zijn opgelopen tot 212 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro aan inkomsten.

De organisatie van de Floriade legde de schuld voor de mislukking bij de coronacrisis, negatieve media-aandacht en kritische politici. Maar volgens de bronnen van Het Parool lag het vooral aan slechte planning, slechte marketing en struisvogelgedrag van politici.

‘De Floriade is diverse malen een prima evenement geweest om Nederland internationaal op de kaart te zetten en het Nederlandse publiek de vernieuwingen in de tuinbouw te tonen’, zo schrijft de NTR in een verklaring. ‘De consument kreeg de afgelopen decennia een enorme keuze uit vrijetijdsbestedingen, waardoor een bezoek aan de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade niet meer vanzelfsprekend is.’

‘Minder aantrekkelijk’

Gemeenteraadslid Toon van Dijk (PVV), die het masterplan voor de Floriade in 2015 al ‘een blauwdruk voor een financieel fiasco’ noemde, is niet verbaasd dat de NTR de stekker er nu uit trekt. ‘De beslissing is veel te laat gekomen’, zegt hij. ‘De argumenten die de NTR nu geeft, speelden tien of twintig jaar geleden ook al. Ze voelden het ook wel aankomen: de sector wilde aan deze Floriade al niet meer meebetalen.’

Blij met het einde van de Floriade is Van Dijk allerminst. ‘Wij hebben er niets meer aan’, zegt hij. ‘Voor Almere komt deze beslissing 100 miljoen euro te laat.’ De NTR geeft toe dat het tegenwoordig ‘minder aantrekkelijk’ is voor een gemeente of regio om een Floriade te organiseren. Het is dan ook de vraag of de Tuinbouwraad een organisator had kunnen vinden voor de editie van 2032.

In 1960 was Rotterdam gastheer van de eerste Floriade. Daarna volgden edities in Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002), Venlo (2012) en als laatste dus Almere (2022).