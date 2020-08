Defibrillator gaat af: Ajacied Blind zakt naar de grond en wordt gewisseld

Daley Blind wordt verzorgd, nadat hij zonder tegenstander op het veld ging liggen. Beeld ANP

In de Johan Cruijff Arena ontstond commotie onder de 6.000 toeschouwers toen Blind zonder tegenstander in de buurt op het veld ging liggen. Vervolgens ging hij zitten, waarna hij geflankeerd door medici van de club zelf naar de kant kon lopen. Op de tribune was vader Danny Blind toeschouwer van het voorval in de 80ste minuut.

Volgens trainer Erik ten Hag, die na afloop kort inging op het moment, is er geen reden tot zorg over Blind. ‘Hij is gewisseld en voelt zich prima’, zei Ten Hag bij Ziggo Sport. ‘Of hij morgen weer meetraint? We gaan onderzoek doen en afwachten wat de resultaten zijn, van daaruit gaan we beslissingen nemen.’

Blind draagt het implanteerbare kastje nadat uit onderzoek was gebleken dat hij met een ontstoken hartspier had gevoetbald. Vorig jaar december ging hij in de Champions League tegen Valencia zomaar naar de grond. Blind dacht zelf dat hij te weinig had gegeten.

Na een periode van weinig inspanning en veel testen keerde hij half februari terug in het elftal van Ajax tijdens een bekerwedstrijd tegen Vitesse. Blind benadrukte daarop meerdere keren dat hij zonder angst op het veld staat met de ICD, die onder zijn huid is aangebracht.

‘Ik voel me een veilig mens, heb totaal geen angst. Ik word continu gemonitord, tijdens trainingen en wedstrijden’, zei de international tegen de NOS. Volgens Blind loopt hij minder risico dan mensen die geen defibrillator hebben.