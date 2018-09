Defensity College: Geen bier tappen of pizza’s bakken, maar bijbeunen op niveau bij Defensie

Oké, vanuit Delft kost het hem drie uur om in Den Helder te komen, maar als hij op zijn ov-fiets langs de grijze marineschepen rijdt, weet masterstudent Technische Materiaalkunde Frederic Creusen (26): dit is het allemaal waard. Creusen is werkstudent op de marinebasis en houdt zich daar bezig met het 3D-printen van metaal. ‘In het bedrijfsleven gaat het om winst maken. Dat voelt een beetje leeg. Bij Defensie gaat het om serieuze zaken, dat motiveerde mij.’

Frederic Creusen op zijn ov-fiets. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Defensity College, zo heet het studentenbijbaanproject met een chique naam. Het programma is vorig jaar opgericht door medewerkers van Defensie om de binding met de maatschappij te herstellen. ‘Defensie is het draagvlak in de samenleving kwijtgeraakt’, vertelt Hugo Goedhart, een van de initiators en momenteel programmamanager bij Defensity College. ‘Sinds het opschorten van de dienstplicht weet niemand meer wat we doen. Dat is wel apart als je een organisatie bent die zich dagelijks inzet voor vrede en veiligheid.’

Om studenten te enthousiasmeren moest hun beeld van Defensie eerst worden bijgesteld. ‘Het imago is toch dat Defensie voor krijgers is die door het bos rennen en ‘ahoea’ roepen. Daar identificeren studenten zich niet mee.’ Daarom probeert Goedhart juist te benadrukken dat het programma op kennis is gericht. ‘We hebben alle vakgebieden in huis. En daarnaast leren we studenten vaardigheden die ze niet ontwikkelen in de collegebanken, zoals leiderschap, teamwork en doorzettingsvermogen.’

Frederic Creusen bij een van de 3D-printers die plastic printen die al worden gebruikt op de basis in Den Helder. Op zijn borst het logo van Defensity College. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Bezuinigingen

Defensity College is ook een manier om jongeren te werven, vertelt overste Sander Wanningen in een vergaderzaaltje op de basis in Den Helder. ‘Het is voor ons belangrijk om jonge mensen binnen te krijgen. Vanwege bezuinigingen bestaat hier een enorm gat tussen de leeftijdscategorieën 30 en 50.’

Dat jongeren vanuit de universiteit de nieuwste technieken meenemen, is mooi meegenomen. Zo doet Creusen onderzoek naar metaal 3D-printen op marineschepen. Deze techniek kan van pas komen als er op volle zee een onderdeel kapot gaat en opsturen te lang duurt omdat de basis te ver weg is. Ook scheelt het qua kosten bij kleinere, complexe onderdelen die bovendien niet altijd meer te verkrijgen zijn. Op dit moment onderzoekt de werkstudent welke printer het beste kan worden aangeschaft. Budget: ruim een miljoen euro.

Schietopleiding

Defensity College ging van start in de zomer van 2017 en inmiddels zijn zo’n 120 studenten aan het werk. Dat ging niet zomaar: ze moesten eerst een twee weken durende militaire reservistenopleiding afronden. Compleet met bivak, schietopleiding en snelcursus militair recht.

De werkstudenten verdienen zo’n twaalf euro per uur. ‘Dat is meer dan met bier tappen of pizza’s bakken’, zegt Creusen, gehuld in een donkerblauw uniform met een in elkaar gehaakte D en C op zijn borst. ‘Maar ik doe het niet voor het geld, al is het natuurlijk leuk dat je een zakcentje verdient. Hier gebruik ik mijn kwaliteiten om echt iets bij te dragen. En leren hoe zo’n grote organisatie werkt, is heel waardevol.’

Goedhart merkt dat steeds meer studenten om die reden niet meer automatisch kiezen voor een bijbaan bij grote consultancykantoren. ‘Een collega verwoordde het als volgt: ‘studenten zijn tegenwoordig niet meer op zoek naar een leasebak, twee-onder-een-kapper en een labrador, maar willen een maatschappelijke bijdrage leveren’.’ Dat studeren steeds duurder wordt, speelt natuurlijk ook mee. ‘Dan kun je maar beter een bijbaan met inhoud hebben.’

Vrouwen

Met Defensity College boort Defensie nieuwe doelgroepen aan, zoals jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. En bijna de helft van de werkstudenten is vrouw. Kristel van Pinxten (23), masterstudent Business Information Management, is een van hen. Ze werkt bij het marineopleidingscentrum in Rotterdam en doet onderzoek naar het opslaan van documentatie. ‘Mijn vader heeft in dienst gezeten en mijn oom zat bij de marine. Als kind rende ik al rond in de legerpakken van mijn vader.’ Hiervoor had ze bijbaantjes in de bibliotheek, als juridisch secretaresse en paste ze op kinderen. ‘Maar dit is echt 200 keer beter.’

‘In het begin zei iedereen: wat moet je bij Defensie, dat is toch helemaal niks voor jou?’ vertelt Van Pinxten. ‘Maar nu ze zien hoeveel ik mag doen, kloppen ze allemaal bij me aan met de vraag of Defensie nog mensen zoekt en of ze een dagje mogen meelopen.’ In juli is ze bijvoorbeeld naar de Alpen geweest voor een leiderschapsweek en ze mocht ook mee naar een schietwedstrijd in Duitsland.

En dat is ook het doel van Defensity College: ambassadeurs creëren. ‘Ze hoeven echt niet per se allemaal te blijven werken’, zegt Goedhart. ‘Het is al geslaagd als iemand teruggaat naar zijn faculteit of studentenhuis en zegt: dit is cool, dit moet je ook doen.’

Creusen weet nog niet of hij na zijn afstuderen bij Defensie blijft hangen, Van Pinxten is het wel van plan. ‘Ik had eerst altijd het gevoel dat medewerkers van Defensie een totaal ander type mens waren, heel bijzonder en stoer. Maar iedereen is open en wil elkaar helpen. Ik heb hier vrienden gemaakt van wie ik weet dat ik ze over twintig jaar nog spreek. Als ik volgend jaar ben afgestudeerd, ga ik proberen de verkorte officiersopleiding te doen. Ik wil hier echt blijven.’