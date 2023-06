Defensieminister Sjojgoe verschijnt op video aan het front, van Prigozjin is nog steeds geen spoor

Dat het Russische ministerie de video juist nu verspreidt, lijkt erop te duiden dat minister Sjojgoe (rechts) zijn positie mag behouden. Beeld AP

Het is niet met zekerheid uit de video af te leiden of Sergej Sjojgoe daadwerkelijk bij het front was, aangezien er geen geluid bij zit en een duidelijke locatie ontbreekt. De beelden kunnen ook makkelijk op een eerder moment zijn opgenomen. Wel is het veelzeggend dat het Russische ministerie de video juist nu verspreidt. Dat lijkt erop te duiden dat Sjojgoe zijn positie mag behouden. Van opperbevelhebber van het leger Valeri Gerasimov is nog niks vernomen, net als van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin.

Afgelopen weekend zeiden enkele bronnen binnen het Kremlin volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) dat er mogelijk veranderingen zouden worden aangebracht in de Russische legerleiding. De posities van Sjojgoe en Gerasimov zouden ter discussie staan. Wagnerbaas Prigozjin eiste dat zij zouden terugtreden, maar er is vooralsnog weinig bewijs dat erop duidt dat er iets aan hun positie verandert.

Vertrek van Prigozjin

Over de positie van Prigozjin wordt volop gespeculeerd. De opmars van zijn Wagnerstrijders richting Moskou kwam zaterdag abrupt tot stilstand toen hij een deal sloot met Moskou. Zijn huurlingen zouden zich terugtrekken, hijzelf zou naar Belarus vertrekken. Zaterdagavond verschenen er beelden van de Wagnerbaas in een zwarte auto die vertrok uit de Russische stad Rostov aan de Don, die eerder door Wagnereenheden was ingenomen.

Maandagochtend is het nog altijd onbekend of Prigozjin daadwerkelijk in Belarus is aangekomen. Hij heeft zijn locatie nog niet bevestigd en liet via zijn persdienst enkel weten ‘iedereen de groeten te doen’ en vragen te zullen beantwoorden als hij ‘toegang heeft tot de juiste communicatiemiddelen’. Ook Belarussische autoriteiten hebben Prigozjins aankomst nog niet bevestigd.

Het is duidelijk dat het lot van de Wagnerbaas en zijn huurlingenleger aan een zijden draadje hangt . De deal met het Kremlin, die werd bemiddeld door de Belarussische president Alexander Loekasjenko, betekent op papier het einde van Wagner.

Hoewel de precieze inhoud onbekend is, zou de deal betekenen dat Wagnerhuurlingen zich bij het reguliere Russische leger moeten aansluiten. Daarmee krijgt het Kremlin, dat eiste dat ‘vrijwillige eenheden’ per 1 juli een overheidscontract zouden tekenen en zo hun autonomie zouden verliezen, toch zijn zin.

Onduidelijkheid over uittreding Wagner

Toch betwijfelen analisten of de huurlingen nu daadwerkelijk van het strijdtoneel zijn verdwenen. Hoewel Wagner zich in maart al terugtrok van grote delen van de frontlinie in Oekraïne, uit onvrede met de Russische legerleiding, zei een adviseur van de Oekraïense president Zelensky maandag geen aanwijzingen te hebben dat alle Wagnereenheden de conflictgebieden in Oekraïne hebben verlaten. In de regio Loehansk, waar de hoofdmacht van Wagner is gevestigd, is volgens hem vooralsnog geen uittreding geweest.

Ook is het nog maar de vraag of de huurlingen van Prigozjin zich zullen neerleggen bij de eis van het Kremlin om onder contract te gaan werken, aldus denktank ISW. Die acht het mogelijk dat groepen Wagnerhuurlingen zich zullen afsplitsen in kleinere, zelfgeorganiseerde privélegers.

Aan de frontlinie in Oekraïne is als gevolg van de onrust in Rusland vooralsnog niet veel veranderd, aldus het ISW. Wagner heeft een grote rol gespeeld in de strijd, vooral rondom Bachmoet, maar is daar vervangen door het Russische leger.

Gevolgen voor Poetin

Volgens een adviseur van de Oekraïense president Zelensky heeft Kyiv nog geen zicht op de nieuwe logistieke situatie van de Russen. Oekraïne probeert nog in te schatten of er iets in de legerleiding of de samenstelling van de strijdkrachten zal veranderen, aangezien Wagner ‘veel agressiever en bekwamer was op het strijdveld, vergeleken met het Russische leger’.

Voor Poetin kan de terugtrekking van Wagner wel grote gevolgen hebben, denken analisten. Hoewel hij als onderdeel van de deal effectief gratie heeft verleend aan Prigozjin door hem naar Belarus te laten vertrekken, kan dit hem volgens de Amerikaanse denktank Atlantic Council duur komen te staan. Zijn regime leunt op private groepen zoals het Wagnerhuurlingenleger, die buiten de reguliere commandostructuur vallen. Wordt Prigozjin niet gestraft, zo denken zij, dan is dit een signaal richting andere Kremlin-critici dat zij Poetins positie ongestraft kunnen ondermijnen.