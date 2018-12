Defensieminister Bijleveld noemt vertrek Amerikaanse ambtsgenoot Mattis ‘verschrikkelijk’

Ank Bijleveld, minister van Defensie, en Onno Eichelsheim, MIVD, tijdens een schorsing van het Tweede Kamerdebat over spionage door Rusland. Beeld ANP

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving daarover. Volgens Bijleveld hield Mattis, die eind februari opstapt, ‘altijd de samenwerking met de bondgenoten in de gaten’. ‘Dat is voor Nederland van ontzettend groot belang.’ De CDA’er hoopt dat de opvolger van ‘Mad Dog’ Mattis het huidige beleid voortzet en dat de lijn van ‘echt investeren in bondgenootschappen en samenwerking niet verlaten wordt’.

Mattis’ vertrek zou een direct gevolg zijn van het voornemen van Trump om te vertrekken uit Afghanistan, zoals verschillende Amerikaanse media melden. Volgens de berichten heeft Donald Trump opdracht gegeven om het aantal troepen er drastisch te verminderen. In de komende maanden moeten al vijf- tot zevenduizend Amerikaanse militairen terugkeren. Eerder besloot Trump al tot het terugtrekken van alle troepen in Syrië.

De beslissing om ook Afghanistan (deels) te verlaten, zou Mattis hebben gesterkt in het idee dat de president zijn adviezen niet serieus neemt. De afzwaaiend defensieminister pleitte juist voor een stevige militaire aanwezigheid in Afghanistan om druk uit te kunnen oefenen op de voorzichtig lopende vredesbesprekingen. In zijn ontslagbrief schreef Mattis, die sinds het begin in het kabinet van Trump diende, dat ‘bondgenoten met respect dienen te worden behandeld en dat we scherp moeten letten op kwaadaardige spelers en strategische tegenstanders’.

Ook is het volgens Bijleveld ‘geen goed moment om uit Afghanistan te vertrekken’. Niet nu net wordt geprobeerd om de Taliban en de Afghaanse regering samen om de tafel te krijgen. ‘Dan heb je juist veiligheid en stabiliteit nodig. Dus het is voortijdig en ontijdig om daar te vertrekken.’ Bijleveld gaat kijken wat het gedeeltelijke Amerikaanse vertrek betekent voor de ruim honderd Nederlandse militairen in Afghanistan.