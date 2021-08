Defensie: vanaf donderdag meer luchttransporten beschikbaar voor evacuatie Afghanistan

Het C-17-vliegtuig met daarin Nederlanders, Belgen, Duitsers en een Brit afkomstig uit Kabul woensdag op de luchthaven van Tbilisi. Beeld EPA

Vanaf donderdag zijn twee transportlijnen om mensen te evacueren beschikbaar. De eerste lijn is die van de Hercules C-17-transportvliegtuigen. Deze maken deel uit van een Navo-vliegtuigenpool in Hongarije waar Nederland 500 transporturen heeft ingekocht. Als het moet, kunnen die C-17’s twee keer per dag voor Nederland vliegen. De C-17’s vliegen van Hongarije naar Kabul, en vliegen terug naar Amsterdam via het Georgische Tbilisi.

Dan zijn er nog de eigen vliegtuigen. In een, op verzoek niet nader te noemen land nabij Afghanistan, heeft Defensie Hercules C-130-kisten klaar staan. ‘Die kunnen drie keer per dag pendelen naar Kabul en terug’, legt woordvoerder Alex Kranenburg uit. Vanaf dat niet nader genoemde land kunnen geëvacueerden dan doorvliegen naar Nederland met een militair vliegtuig of desnoods met civiele vluchten.

‘In theorie zouden we dus heel veel mensen kunnen evacueren’, aldus Kranenburg. ‘Of dat echt lukt, is afhankelijk van de situatie op de grond op het vliegveld van Kabul en van de vraag of mensen het vliegveld kunnen bereiken.’

Het zou tot nu toe niet gelukt zijn de groepen Afghanen die Nederland wil evacueren naar het vliegveld te krijgen. ‘Gisteren kregen ze geen toegang van de Amerikanen, die zeiden dat ze eerst het vliegveld onder controle willen krijgen. Met de aankomst – hopelijk woensdagavond – van ambassadeur Wijgers, een consulair team en 62 militairen voor force protection hoopt Nederland dat de evacuatie wel bevorderd kan worden.