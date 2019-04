Defensie schorst Marco Kroon na mishandeling van een politieagent tijdens carnaval in Den Bosch

Marco Kroon tijdens de herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Beeld ANP

Kroon werd volgens justitie op zondagavond 3 maart door agenten aangesproken vanwege wildplassen. Het OM verwijt hem dat hij vervolgens drie agenten onheus en op strafbare wijze heeft bejegend. ‘Zo zou de militair een agent zijn geslachtsdeel hebben getoond. Ook zou hij zijn middelvinger hebben opgestoken naar een andere agent. Tot slot zou hij bij zijn aanhouding een agent een kopstoot hebben gegeven’, aldus het Openbaar Ministerie in een verklaring vrijdag. Kroon wordt officieel vervolgd voor ‘schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling’.

Defensie heeft ‘gezien de aard en de ernst van de beschuldigingen’ besloten om ‘het proces op te starten om majoor Kroon te schorsen’, aldus een woordvoerder. De schorsing wordt Kroon vandaag door de Landmacht medegedeeld.

Zolang Kroon is geschorst, zal hij niet publiekelijk optreden in uniform en niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden zoals dodenherdenking. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur der Krijgsmacht, waar hij zich vooral bezighoudt met veteranenzaken.

Vaker in opspraak

Marco Kroon is een van de drie ridders die Nederland kent. Hij kreeg in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan. De Militaire Willems-Orde wordt slechts zeer zelden uitgereikt; Kroon was de eerste die de medaille kreeg sinds circa vijftig jaar. Inmiddels zijn ook commando Gijs Tuinman (2014) en Apache-piloot Roy de Ruiter (2018) geslagen tot ridder.

Hoewel de heldendaden van Kroon niet ter discussie staan, zit de defensietop wel in zijn maag met de incidenten waarin Kroon telkens verzeild lijkt te raken. In 2010 stelde het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem in wegens vermeend drugsbezit. Daarvan werd hij vrijgesproken. Hij moest wel een boete betalen voor het bezit van stroomstootwapens. Later raakte hij ook nog in opspraak door beledigende uitlatingen over het Koninklijk Huis en anekdotes over zijn seksleven tijdens interviews in de media.

In 2018 raakte Kroon ook in opspraak toen hij tien jaar na dato opeens opbiechtte dat hij tijdens een geheime missie in Afghanistan zou zijn gegijzeld, waarna hij zijn gijzelnemer zou hebben doodgeschoten. Hoewel hij dit incident meteen had moeten melden bij zijn leidinggevenden, besloot Kroon te zwijgen. Naar eigen zeggen ‘om de operatie niet in gevaar te brengen’.

Een half jaar durend onderzoek van justitie leverde geen enkel bewijs op voor het verhaal van Kroon. Reden voor justitie om geen vervolging in te stellen. Binnen de defensietop is ernstige twijfel of Kroon zijn verhaal heeft verzonnen of aangedikt. Minister Ank Bijleveld van Defensie zei naar aanleiding van deze kwestie echter dat het ‘te ver zou gaan’ om hem te ontslaan.

Medaille kwijt?

Een eventuele veroordeling voor mishandeling zou voor Kroon erg ongunstig kunnen uitpakken. Zo zou hij zijn Willems-Orde kunnen kwijtraken. Deze vergaande maatregel is mogelijk bij een opgelegde gevangenisstraf van ten minste één jaar, wat bij een vergrijp waarvan Kroon wordt verdacht niet heel waarschijnlijk is. Maar ook bij oneervol ontslag – in dit geval aannemelijker – zou Kroon de Willems-Orde moeten inleveren. Defensie wil ‘het oordeel van de rechter afwachten om te bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn’, aldus een woordvoerder. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een ridder zijn Willems-Orde moest inleveren.

Wanneer Kroon wordt voorgeleid voor de militaire kamer in Arnhem is nog niet duidelijk. Als bewezen wordt dat Kroon inderdaad een kopstoot heeft uitgedeeld aan een agent, dan zal dit ‘extra zwaar’ worden meegewogen, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vorige maand.