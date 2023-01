Defensie overweegt grote nieuwe kazerne in Zeewolde

Militairen van de Luchtmobiele Brigade op vliegveld Deelen. Defensie voorziet de concentratie van de brigade in Schaarsbergen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat zegt het ministerie Defensie naar aanleiding van uitspraken van commissaris van de koning in Flevoland Leen Verbeek. Die sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over een kazerne die ruimte gaat bieden aan zevenduizend militairen en circa dertienhonderd opleidingsplaatsen. Begin vorige maand noemde staatssecretaris Christophe van der Maat de locatie in Zeewolde bij de Nijkerkerbrug ‘het meest geschikt’ voor de nieuwe ‘superkazerne’ waarvoor – inclusief oefenterreinen – zo’n 500 hectare grond nodig is.

Een woordvoerder beklemtoont dat het ministerie nog in de fase van overleg zit met z owel de provincie als de gemeente. Vorig jaar liet de gemeente Zeewolde al weten positief te staan tegenover de komst van de grote kazerne. De kazerne zou volgens Defensie niet op de plek komen waar Meta, het moederbedrijf van Facebook, een datacenter wilde bouwen. Meta trok zijn plan vorig jaar in na lokaal protest.

Desastreuze staat

Het vastgoed van Defensie verkeert door jarenlange bezuinigingen en achterstallig onderhoud in een desastreuze staat. Over het beheer ervan heeft de Algemene Rekenkamer al menig kritische noot gekraakt. Van der Maat erkende de ernst van het probleem toen hij zich bij een werkbezoek aan de marine tegen De Telegraaf liet ontvallen: ‘Ik kom op plekken waarvan ik denk: jeetjemina, laten we onze mensen hier werken?’

De nieuwe kazerne is onderdeel van een groots plan om locaties van Defensie te vernieuwen, te renoveren en te concentreren op minder plekken. De staatssecretaris stuurde hierover een maand geleden een strategisch vastgoedplan aan de Kamer. ‘Enkele tientallen’ plekken waar Defensie nu een kleinere of grotere aanwezigheid heeft, zullen worden afgestoten. Een deel van die locaties gaat in ‘strategische reserve’, wat betekent dat ze beschikbaar blijven voor Defensie, maar tijdelijk beschikbaar zullen zijn voor ander gebruik. Een ander deel wordt definitief afgestoten en kan definitief een andere bestemming krijgen – zoals woningbouw, landbouw, recreatie of natuur.

Hoewel Defensie blijft hechten aan regionale spreiding – omdat dit het draagvlak en de regionale werkgelegenheid ten goede komt – moet de nieuwe grote kazerne ‘voor ondersteunende eenheden uit meerdere defensieonderdelen’ centraal gelegen zijn en ruimte bieden aan verschillende activiteiten, wat Defensie de ‘campusbenadering’ noemt van de kazerne van de toekomst. Dit bevordert volgens Defensie de werving en het behoud van personeel, omdat door minder fysieke overplaatsingen een defensiecarrière beter te combineren is met een vaste woonplek.

Ruimschoots de tijd genomen

Behalve de wellicht in Zeewolde te bouwen kazerne en oefen- en opleidingslocatie, voorziet Defensie ook de concentratie van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, het zoeken naar een oplossing ‘voor de ruimtevraag’ van het Korps Commandotroepen in de regio Rucphen/Roosendaal, de concentratie van eenheden die nu in Assen en Havelte zitten, de concentratie van logistieke en operationele (luchtmacht)eenheden in de omgeving van Soesterberg en het concentreren van (marine)eenheden op de Nieuwe Haven in Den Helder.

Een woordvoerder erkent dat ‘geleerd’ is van het politieke fiasco van de voorgenomen verhuizing, die verlaat alsnog werd afgeblazen, van het Korps Mariniers naar Vlissingen. Het is een van de verklaringen waarom nu ruimschoots de tijd wordt genomen voor overleg met lokale gesprekspartners, voordat definitief knopen worden doorgehakt.

Dinsdag verspreidden acht ondernemers die hun boerenbedrijf zouden moeten verplaatsen door de komst van de kazerne alvast een protestbrief tegen de plannen. Volgens hen zou het beoogde kazerneterrein op ‘de vruchtbaarste grond van Flevoland’ komen en kunnen ze hun daar gelegen bedrijven niet zomaar verhuizen. ‘Van rust, rund en ruimte naar grijs-groen, massaal, hypermodern gekrioel’, schrijven de ondernemers die hopen op lokaal verzet tegen de plannen.