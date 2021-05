Defensie na onthulling over militair terrein Curaçao: we wachten op een vergunning

Het militaire oefengebied op Curaçao. Beeld Facebook

Dat heeft een woordvoerder van Defensie op het Caribische eiland maandag gezegd in een reactie op een publicatie van Follow the Money (FTM). Deze journalistieke onderzoeksorganisatie bericht dat Defensie op Curaçao ‘zonder vergunningen’ een beschermd natuurgebied bebouwt en gebruikt voor diverse soorten oefeningen.

Het gebied in kwestie, de voormalige plantage Wacawa, ligt in het noordwesten van het eiland. Defensie, dat op Curaçao net als op de autonome eilanden Aruba en Sint Maarten verantwoordelijk is voor de militaire verdediging, heeft het terrein sinds 1991 in gebruik. Hierbij is sprake van ‘bestaansrecht’, aldus de woordvoerder.

De zegsman noemt het huidige werk van Defensie niet illegaal. ‘Wel is ons geadviseerd om de lopende activiteiten juridisch sterker te verankeren en daarom zullen we hiervoor activiteitenvergunningen gaan aanvragen.’ De aanvraag voor een bouwvergunning ligt nog ter beoordeling bij het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

In een eerdere reactie op de publicatie van FTM liet een woordvoerder van demissionair VVD-staatssecretaris van Defensie Barbara Visser weten de gang van zaken te betreuren en zo snel mogelijk een oplossing te willen vinden. Defensie gaat ervan uit, ‘in goed overleg met de Curaçaose overheid’, gebruik te kunnen blijven maken van het terrein. De Curaçaose overheid heeft nog niet gereageerd.

Mini-dorp

Defensie houdt de Curaçaose bevolking doorgaans via sociale media en advertenties in kranten op de hoogte van haar activiteiten op een deel van het Wacawa-gebied. Dan gaat het bijvoorbeeld om waarschuwingen voor oefeningen waarbij met scherp wordt geschoten. Ook is eind 2019 de bouw van een mini-dorp met containers, de trainingsfaciliteit ‘Kamp Dovale’, voor het publiek te bezichtigen geweest.

Het militaire terrein ligt in een gebied dat door de Curaçaose overheid inmiddels is aangemerkt als een zogeheten conserveringsgebied, vanwege de cultureel-historische en landschappelijke waarden. Bij Wacawa zouden ook bedreigde diersoorten leven. Om deze redenen zijn volgens FTM de mogelijkheden om er te bouwen ‘beperkt’.

Uit documenten waarover Follow the Money beschikt zou blijken dat de bouw van Kamp Dovale een ‘illegale activiteit’ is. De Defensietop op Curaçao zou hiervan op de hoogte zijn geweest, maar besloten hebben de bouw toch door te zetten, ondanks het feit dat activiteiten van militairen op het Caribische eiland ‘politiek gevoelig’ liggen.

Die gevoeligheid betreft overigens met name de terreintrainingen op Curaçao. Defensie is daarnaast actief in de bescherming van de land- en zeegrenzen van de eilanden (en dus ook het Nederlands koninkrijk) en in samenwerking met landen als de Verenigde Staten in de strijd tegen drugs-, wapen- en mensensmokkel in het Caribisch gebied.