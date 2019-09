Defensie haalt bakzeil in Herwijnen en zoekt alternatieve locatie voor radarstation

Herwijnen achter het hek de plaats waar militaire radartoren van defensie had moeten komen Beeld Marcel van den Bergh

Visser zwicht daarmee voor de kritiek uit het 2.600 zielen tellende dorp in West-Betuwe, waar de voltallige gemeenteraad in oktober tegen de komst van SMART-L-radar stemde, die door Defensie zo vurig werd gewenst. Dat is de beoogde vervanger van de ‘3-dimensionale ARES Medium Power Radar’ in Nieuw-Milligen, die na 47 jaar op zijn laatste benen loopt en bovendien op een onhandige plek staat: tussen de heuvels, wat het zicht op laag inkomende vliegtuigen belemmert; en vlak bij vier Flevolandse windmolenparken, wat de werking van de radar verstoort. Maar de Herwijners maken zich zorgen over radarstraling en willen eerst meer onderzoek naar de gezondheidseffecten voordat defensie in de weilanden met de koeien langs de Broekgraaf een radartoren neerzet, pal naast een al bestaande KNMI-radartoren.

Op 7 juni, na tal van vergeefse voorlichtingsavonden en huisbezoekjes van Defensie om de Herwijners op andere gedachten te brengen, probeerde Visser de gemeente West-Betuwe buitenspel te zetten met een ambtelijk foefje. Met een beroep op het landsbelang – ‘de nationale veiligheid en de nationale klimaatdoelstellingen’ zouden in gevaar zijn – verklaarde ze de zogeheten Rijkscoördinatieregeling van toepassing, waarmee ze de komst van het radarstation kon doorduwen.

Wakker geschud

Bijna slaagde Visser in haar opzet, maar de Herwijnse gemeenteraadsleden wisten net op tijd hun Haagse partijgenoten wakker te schudden, zoals het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money onlangs beschreef in een reconstructie. Eén dag voordat er geen weg meer terug zou zijn, vroeg de ChristenUnie met steun van CDA, SP en PvdA een debat aan.

Tijdens het debat van woensdag zei Visser dat het onderzoek naar alternatieve locaties voor de radar over zes tot acht weken klaar zal zijn. De Herwijnse makelaar Danny van Arendonk is verheugd. Hij bracht de kwestie begin 2017 aan het rollen, nadat hij het Ontwerpbestemmingsplan Broekgraaf 1, Herwijnen onder ogen had gekregen. ‘Waarom daar, midden in de polder op een weggetje van niks, tussen de koeien en schapen?’, vroeg de makelaar zich af. Toen het een beoogd radarstation bleek te betreffen, lichtte hij gemeenteraadsleden in. ‘Een groep dorpsbewoners heeft het daarna opgepakt. Zo zie je maar: je hoort mensen vaak zeggen dat je niks hebt in te brengen in Nederland, maar als je de koppen bij elkaar steekt, blijk je toch nog aardig wat voor elkaar te kunnen krijgen.’