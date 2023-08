Defensie: geen militairen naar sportevenement als Russen meedoen • Dodental door Russische raketaanval op Pokrovsk loopt op tot acht

Zolang Rusland oorlog voert tegen Oekraïne, mogen Nederlandse militairen niet meer namens Defensie deelnemen aan internationale sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat schrijft minister van Defensie Kajsa Ollongren in antwoord op Kamervragen van VVD'er Peter Valstar over de recente deelname van vijftien Nederlandse militairen aan een judotoernooi in de Dominicaanse Republiek, waaraan ook Russen deelnamen.

'Gezien de illegale Russische oorlog tegen Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij vindt Defensie het onwenselijk als Nederlandse militairen bij sportevenementen militairen uit Rusland en Belarus tegenkomen', schrijft Ollongren.

Naar aanleiding van 'deze casus' past Defensie de richtlijnen voor deelname aan militaire sportevenementen aan, meldt de minister. 'Daarbij weegt Defensie ook mee dat sport een belangrijk propagandamiddel is voor het Russische regime.'

Voor Nederlandse militairen geldt de regel om bij internationale gelegenheden geen contact te zoeken met Russische en Belarussische militairen. Ook mogen zij niet ingaan op eventuele Russische en Belarussische toenaderingen 'tenzij noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen', schrijft Ollongren. Het ministerie erkent dat de geldende instructies 'niet afdoende zijn voor militaire sportevenementen'.

Voorafgaand aan het toernooi is geen toestemming aan Ollongren of aan de Commandant der Strijdkrachten gevraagd om aan het toernooi deel te nemen, antwoordt ze. Een woordvoerder van de Commandant der Strijdkrachten liet vorige week aan het ANP weten dat deelname aan het toernooi is gecoördineerd door het Bureau Internationale Militaire Sport. Hij kon niet aangeven tot op welk niveau binnen het ministerie deelname aan het toernooi bekend was.

Defensie had de richtlijnen eerder moeten aanpassen, vindt Ollongren. Ze onderschrijft het standpunt van NOC*NSF om sporters en bonden niet te steunen als zij aan wedstrijden waar Russische en Belarussische sporters onder hun nationale vlag meedoen. 'Defensie had moeten afwegen of de richtlijnen voor deelname aan internationale militaire sporttoernooien nog passend zijn gezien de illegale Russische oorlog tegen Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij.' (ANP)