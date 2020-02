Nieuws Defensie

Defensie betaalt schadevergoeding na dood militairen in Afghanistan door eigen vuur

Defensie gaat schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de in Afghanistan omgekomen militairen Aldert Poortema (22) en Wesley Schol (20). Zij kwamen in januari 2008 om door eigen vuur in Uruzgan. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving door De Telegraaf.