Deense regering draait 180 graden en gaat toch Syriëgangers repatriëren

De Deense regering maakte dinsdag bekend dat het 19 kinderen en drie van hun moeders uit Syrië wil terughalen. Het gaat om familieleden van vermoedelijke IS-strijders die worden vastgehouden in detentiekampen in Noord-Syrië. ‘De situatie in de kampen is verslechterd’, zei de Deense minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod op een persconferentie. ‘Vooral in kamp al-Hol is een groot tekort aan voedsel en medische zorg.’

De Koerdische autoriteiten houden in de kampen al-Hol en Roj in het noorden van Syrië duizenden verdachte IS-vrouwen en kinderen vast, voornamelijk Syriërs en Irakezen, maar ook ongeveer tienduizend vrouwen uit 57 verschillende landen die naar Syrië reisden om zich bij het kalifaat van IS te voegen. Sinds de terreurgroep begin 2019 zijn laatste grondgebied verloor, zitten de vrouwen en kinderen vast onder slechte omstandigheden. De kampen zijn onhygiënisch, er zijn grote tekorten aan drinkwater en voedsel en regelmatig vallen er doden en gewonden door geweld.

De Koerden willen de kampen ontmantelen, omdat ze niet genoeg geld en manschappen hebben om de gevangenen onder controle te houden. Ze vragen al langer aan de landen van de herkomst om hun burgers terug te halen en in eigen land te berechten. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de Verenigde Naties, heeft de Deense regering zich altijd tegen repatriëring verzet, net als Nederland. In maart zei premier Mette Frederiksen nog dat de Deense vrouwen niet gerepatrieerd zouden worden omdat zij een gevaar zouden vormen voor de binnenlandse veiligheid.

Streng migratiebeleid

De ommezwaai van de regering is opvallend omdat Denemarken de laatste jaren juist een steeds strenger asiel- en migratiebeleid voert. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 kwam een recordaantal van 21 duizend asielzoekers naar Denemarken. Sindsdien is de focus van het asielbeleid verschoven van integratie naar tijdelijke bescherming. Vorig jaar zakte het aantal asielzoekers naar 1.500, waarvan slechts zeshonderd een verblijfsvergunning kregen, het laagste aantal in dertig jaar. Denemarken besloot vorige maand als eerste Europese land de verblijfsvergunning van tweehonderd Syrische asielzoekers in te trekken, omdat delen van Syrië veilig genoeg zouden zijn voor hun terugkeer.

Het strenge asiel- en migratiebeleid is een splijtzwam voor de Deense politiek. De regerende sociaaldemocratische partij kreeg veel kritiek van hun coalitiepartners over de uitzetting van Syrische asielzoekers. Toen de regeringspartij doorzette, dreigden de coalitiepartijen het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken op te zeggen. Met het besluit om nu toch 19 kinderen en drie van hun moeders te repatriëren, komt de regering hen tegemoet. Een recent rapport over de omstandigheden in de Syrische detentiekampen en de radicalisering van de kinderen aldaar, bracht het onderwerp opnieuw onder de aandacht.

Denemarken wil de drie vrouwen zo snel mogelijk vervolgen voor terrorisme. ‘Ze moeten verantwoordelijk gehouden worden voor hun daden’, zei de Deense minister van Justitie Nick Hekkerup dinsdag. ‘Ze worden aangeklaagd zodra ze voet zetten op Deens grondgebied.’