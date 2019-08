Deense primeur: hypotheek met geld toe door negatieve rente

Negatieve rentes? Nieuwe instrumenten

Banken moeten een nieuw instrumentarium ontwikkelen: negatieve rentes kennen geen historisch precedent. Voor spaartegoeden is dat het minst moeilijk. Banken kunnen bij een negatieve rente van een half procent, zoals dat in Zwitserland het geval is, gewoon elk jaar 5 euro inhouden op een spaarbedrag van 1.000 euro.

Voor instellingen die schuldpapier in de markt plaatsen, zoals overheden, is het ingewikkelder. Ze zouden elk jaar ineens rente moeten gaan innen in plaats van overmaken. Het ministerie van Financiën zou elk jaar mondiaal (want een groot deel van de Nederlandse staatsschuld is in buitenlandse handen) allerlei aanmaningen moeten gaan versturen als bijvoorbeeld een pensioenfonds in Austin (Texas) niet over de brug zou komen. Deze administratieve rompslomp blijft het ministerie bespaard. Het rendement op een tienjarige Nederlandse staatslening is nu -0,5 procent. Iemand die een tienjarige obligatie van 1.000 euro koopt, betaalt niet jaarlijks 5 euro toe, maar moet bij aankoop van deze obligatie 1.050 euro betalen, terwijl er over tien jaar maar 1000 euro wordt afgelost.