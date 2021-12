Deense oud-minister de cel in voor het scheiden van echtparen die asiel aanvroegen

Inger Støjberg als minister van Immigratie in het Deense parlement, januari 2016. Beeld EPA

Het gaat om een uitspraak van het Afzettingshof, een rechtbank voor ministers die maar zelden bijeenkomt. In de afgelopen honderd jaar waren er slechts drie uitspraken. De laatste keer was in 1995.

Volgens de rechters heeft de minister willens en wetens de wet overtreden door getrouwde stellen uit elkaar te halen waarvan tenminste een van de twee jonger was dan 18 jaar. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In totaal werden 23 echtparen van elkaar gescheiden.

Støjberg, die tussen 2015 en 2019 minister was namens de centrum-rechtse Liberalen, heeft meermaals ontkend dat ze de wet overtrad. Volgens haar wilde ze kindhuwelijken tegengaan en minderjarigen beschermen. De meeste vrouwen die van hun mannen werden gescheiden waren tussen de 15 en 17 jaar oud. De leeftijd van de mannen varieerde van 15 tot 32. Sommige stellen hadden al kinderen. De meesten waren afkomstig uit Syrië.

De zaak begon in 2016 toen een Syrisch stel een klacht indiende bij de Deense ombudsman, nadat ze in verschillende asielcentra waren geplaatst. Een commissie die de kwestie onderzocht oordeelde later dat dit ‘duidelijk illegaal’ was. Ook zou de minister de volksvertegenwoordiging hebben voorgelogen. Het parlement stemde daarna voor haar vervolging door het Afzettingshof.

Tijdens Støjbergs ministerschap werd Denemarken binnen Europa een van de strengste landen voor asielzoekers. Haar ministerie introduceerde onder meer de regel dat asielzoekers bij aankomst hun juwelen en andere waardevolle bezittingen moesten inleveren om bij te dragen aan de kosten van hun verblijf. Ten tijde van de grote vluchtelingenstroom in 2015 plaatste Støjberg in Libanese kranten een advertentie ter afschrikking van ‘gelukzoekers’. Ook voerde Denemarken grenscontroles in en sleepte Støjberg een van de strengste asielwetten door het parlement.

Onder de huidige sociaal-democratische regering voert Denemarken nog steeds een streng asielbeleid. Zo nam het parlement een wet aan waardoor asielzoekers verplicht kunnen worden hun asielaanvraag in Afrikaanse landen, zoals bijvoorbeeld Rwanda, af te wachten. Volgens de regering helpt het plan mensensmokkel te bestrijden en voorkomt het dat migranten op weg naar Europa verdrinken in zee. Maar ook onder het nieuwe opvangregime moeten asielzoekers eerst naar Denemarken reizen om asiel aan te vragen, voordat ze naar het ‘gastland’ worden gevlogen en daar worden opgevangen. De wet moet nog worden toegepast.

Støjberg verliet eerder dit jaar haar partij en is momenteel een onafhankelijk Kamerlid. Ze wordt getipt als nieuwe leider van de extreem-rechtse Volkspartij. Nu ze is veroordeeld, moet het parlement beslissen of ze aan kan blijven.

Het Afzettingshof werd in 1849 opgericht en behandelde sindsdien slechts vijf zaken. Het is derde keer dat een minister schuldig werd bevonden.