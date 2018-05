Deense minister bedolven onder kritiek vanwege zorg over ‘gevaar’ van vastende moslims op de weg

Na de ophef over haar bureaublad met een Mohammed-spotprent en de wet die bepaalt dat immigranten hun juwelen moeten inleveren, is Inger Stojberg opnieuw wereldnieuws. De Deense minister van Integratie maakt zich zorgen over vastende moslims die mogelijk een gevaar vormen op de weg of in fabrieken.

Minister Inger Stojberg. Foto REUTERS

Stojberg wordt overladen met kritiek. Een van de adviezen van de liberale bewindsvrouw aan Deense moslims: neem gewoon vakantie tijdens de ramadan om ongelukken te voorkomen vanwege het vasten.

Geschrokken van de negatieve reacties haastte de regerende coalitie van premier Lars Rasmussen, een partijgenoot van Stojberg, zich om te benadrukken dat de minister absoluut niet namens de regering sprak. Vervoersbedrijf Arriva zei niets te weten over moslimchauffeurs die tijdens de ramadan ongelukken veroorzaakten. En voormannen van de Deense moslimgemeenschap maakten van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe ‘intolerant’ de bewindsvrouw is.

Stojberg (45) maakte maandag van haar blog in de krant BT gebruik om haar ‘bezorgdheid’ te uiten over de gevolgen van de ramadan, die vorige week begon, voor de Deense samenleving. Zij nam geen blad voor de mond.

‘Ik moet zeggen dat ik me afvraag of een religieuze eis om een 1.400-jarige pijler van de islam te beoefenen, in overeenstemming kan worden gebracht met de maatschappij en de arbeidsmarkt die wij in Denemarken hebben’, schreef de politicus van het liberale Venstre, de partij die kan regeren dankzij gedoogsteun van de radicaal rechtse Deense Volkspartij . Stojberg: ‘Het kan gevaarlijk zijn voor ons allemaal als een buschauffeur de hele dag niet meer eet of drinkt.’

Stojberg begin 2016 in het parlement. Het parlement ging toen akkoord met een omstreden wetsvoorstel om asielzoekers te laten meebetalen voor hun opvang. Foto EPA

Vakantie opnemen

Ook over de veiligheid in fabrieken en ziekenhuizen maakte Stojberg zich grote zorgen. Een debat over hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een godsdienst voor de samenleving, vond zij hard nodig. Stojberg: ‘Ik wil de Deense moslims niet beroven van de mogelijkheid om hun godsdienst en religieuze feestdagen te belijden. Maar ik zou u willen verzoeken vakantie te nemen tijdens de ramadan zodat het geen negatieve gevolgen heeft voor de rest van de maatschappij. Als je dat doet, respecteer je dat religie een privézaak is, zoals het zou moeten zijn.’

Maar bij de vakbonden zagen ze het probleem niet. ‘Wij kennen geen enkele zaak waarbij het vasten tot problemen leidde’, benadrukte de grootste vakcentrale 3F. Ook Arriva kon zich niet herinneren dat een van hun moslimchauffeurs ooit een ongeluk veroorzaakte omdat hij of zij met een lege maag de werkdag moest doorbrengen.

Uit eigen kring kreeg Stojberg eveneens de wind van voren. ‘Ik denk dat mijn partij-collega behoefte heeft aan een beetje vakantie’, twitterde Fatma Oktem van Venstre. ‘Als liberalen willen wij anderen niet dicteren wat ze moeten doen. Evenmin willen wij gedicteerd worden wat we zouden moeten doen.’

Drijvende kracht

Stojberg is de drijvende kracht achter de hardere aanpak van immigranten en asielzoekers in Denemarken. Drie jaar geleden deed zij wereldwijd menig wenkbrauw fronzen met een wetsvoorstel om asielzoekers te laten meebetalen aan hun opvang door hun juwelen en geld af te pakken. Ook vindt ze dat uitgeprocedeerde asielzoekers hard moeten worden aangepakt en snel naar hun geboorteland moeten worden uitgezet. Ook al is het in sommige landen, zoals Afghanistan, niet altijd veilig vanwege zelfmoordaanslagen.

Begin deze maand benadrukte ze dat opnieuw tijdens een bezoek aan Kabul. Denemarken staat op het punt negentig Afghanen uit te zetten. Stojberg op Facebook: ‘Niemand kan garanderen dat er in geen enkel land, zelfs Denemarken, geen terroristische aanslag zal plaatsvinden.’