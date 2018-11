Deense knuffelcrimineel op straat doodgeschoten na boekpresentatie

De politie bezoekt de plek waar Yasar werd doodgeschoten. Beeld AP

Toen Nedim Yasar te horen kreeg dat hij een zoon zou krijgen, was dat het moment voor hem om zijn leven als leider van een beruchte bende in Kopenhagen vaarwel te zeggen. ‘Ik was bang dat hij naar me zou kijken zoals als ik naar mijn vader keek’, vertelde Yasar tijdens een interview aan de Deense tv-zender TV2. ‘Wil ik een zoon die opgroeit en denkt dat je een stoere vader bent, omdat je lid bent van een bende? Of verlaat je deze omgeving, zodat je zoon anders naar je kan kijken en je respecteert als de persoon die je bent?’

De Deense zender interviewde de voormalige baas van de Deense gang Los Guerreros over het boek Rødder. En Gangsters Udvej (Wortels. De weg naar buiten van een gangster). Met de biografie, geschreven door een Deense journalist, wilde Yasar een rolmodel zijn voor andere jongeren die opgroeien in Deense getto’s.

Maandagavond, om 19.30 uur, heeft Yasar het doorbreken van de ‘zwijgcode’ met de dood moeten bekopen. Onderweg naar huis van zijn boekenpresentatie werd hij in Kopenhagen in zijn auto doodgeschoten. Hij was 31 jaar oud. De dader, gekleed in donkere kleding, vuurde minimaal twee schoten af en vluchtte daarna weg van de plaats delict, meldt de Deense politie. Hij was eerder bedreigd.

Ruig milieu

De dood van Yasar gaat in Denemarken niet zomaar voorbij als de zoveelste beschieting op straat. Yasar gold namelijk als een bekende radiopersoonlijkheid die voor de zender Radio24syv het misdaadprogramma Politiradio presenteerde. Tevens nam hij deel aan het debat over de aanpak van criminaliteit in Denemarken.

De in Turkije geboren Yasar was 4 jaar oud toen hij naar Denemarken kwam. Hij groeide op in een ruig milieu in de straten van een Deense voorstad. Op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met de hasjhandel. Hij richtte zijn eigen drugsbende op. Ook heeft hij in de gevangenis gezeten wegens zware delicten. In 2012 deed hij mee aan een programma van de politie voor jongeren om het criminele milieu te verlaten.

De Deense politieke krant Politiken wijdde in 2015 een vierdelige reportage aan het leven van Yasar. Meer media waren in zijn verhaal geïnteresseerd. Minister van Justitie Søren Pape Poulsen zegt zijn dood te betreuren. Hij twitterde: ‘Ik heb hem eens ontmoet. Ik ontmoette toen een man die een nieuw leven wilde beginnen en een verschil wilde maken voor anderen.’

De Deense regering deed afgelopen zomer internationaal veel stof opwaaien met een zeer harde aanpak voor criminaliteit in getto’s. Zo wil de regering misdaden in getto’s dubbel te bestraffen. Yasar leek de angel uit dat verhitte politieke debat te willen halen. ‘Ik heb onze minister van Integratie bekeerd. Ze houdt weer van moslims’, schreef hij in juni op Twitter. Op een foto was te zien hoe hij in een feesttent staat en iets in het oor fluistert van een lachende Inger Støjberg, de harde minister van Integratie. ‘Ze lachte de hele avond. Je weet niet wat ik in haar oor fluisterde, maar het was onbeschaamd.’ Erachter staat een knipoog-emoji.