Deense hoogleraar politiek: vaccineren is de sleutel, maar er hoort wel een groot vertrouwen bij in de aanpak van de overheid

In maart vorig jaar ging Denemarken als een van de eerste landen in lockdown, een maand later liet het die ook als een van de eerste weer voorzichtig los. Ook met zijn vaccinatiecampagne was het land een tijd koploper. Vrijdag werden de Denen daarvoor beloond: de bevolking heeft alle vrijheden teruggekregen.

Vaccineren is de sleutel, zegt Michael Bang Petersen, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Aarhus. Maar een groot vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid was volgens hem het slot waarin die sleutel naadloos paste. Zonder dat vertrouwen was nu niet zo'n hoog percentage Denen ouder dan 12 jaar gevaccineerd.

Petersen deed vanaf het begin van de coronacrisis, naast adviserend werk voor de Deense overheid, onderzoek naar de overheidscommunicatie van Denemarken en zeven andere landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Nederland behoorde niet tot die groep.

Uit uw onderzoek blijkt dat Denen een hoog vertrouwen hebben in hun overheid. Waar komt dit vertrouwen vandaan?

‘In Denemarken is het vertrouwen in de overheid van nature al hoog. Maar dat is niet voldoende. Wat Denemarken onderscheidt, is de manier waarop de overheid tijdens de pandemie heeft gehandeld, met name aan het begin. Tijdens persconferenties gaf de overheid de bevolking het gevoel dat de pandemiebestrijding een collectief project was. Ook de koningin sprak de bevolking toe – dat was in vredestijd niet eerder gebeurd.

‘Voor een vergelijking ken ik de situatie in Nederland niet goed genoeg. De Deense overheid heeft wel veel nadruk gelegd op de onzekerheden waarmee ze kampte. Al aan het begin van de crisis maakte de minister-president duidelijk dat er fouten gemaakt zouden worden. Die transparantie over de dilemma’s vergroot het vertrouwen in de strategie die de overheid volgt, dat in Denemarken tijdens de pandemie nauwelijks is afgenomen.’

‘Op dit moment hebben we overwegend bewijs van een correlatie tussen vaccinatiebereidheid en vertrouwen in de overheid. We zoeken nog uit of er ook een causaal verband is. Het vertrouwen in de overheid kwam in ieder geval eerst: het bestond al voordat mensen moesten kiezen of ze zich lieten vaccineren.’

Nachtelijk uitgaanspubliek vorig weekend in Kopenhagen. In Denemarken worden dagelijks nog ruim vijfhonderd coronabesmettingen vastgesteld. Beeld Olafur Steinar Gestsson / HH

Dankt Denemarken zijn voorsprong in de vaccinatiecampagne niet vooral aan enkele slimme logistieke keuzes?

‘Dat speelt een rol. Maar verscheidene Europese landen krijgen vaccins die ze op voorraad hebben niet weggeprikt, dus het kan dus niet enkel een logistieke kwestie zijn. Al voor de vaccinatiecampagne begon, toen we nog niet eens wisten hoe de vaccins eruit zouden komen te zien, zeiden veel Denen dat ze het vaccin zouden nemen.’

Hoe gaat Denemarken om met vaccinweigeraars?

‘Discussies over het invoeren van een vaccinatieplicht heb je hier niet. De overheid probeert het vaccineren voor burgers zo eenvoudig mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat zij niet op basis van foutieve informatie over hun vaccinatie beslissen. Maar dat ‘leven en laten leven’ kan alleen omdat al zoveel mensen gevaccineerd zijn.

‘Uit politicologisch onderzoek weten we dat als de politieke partijen vechten, er onmiddellijk onenigheid ontstaat onder de burgers. In Denemarken vonden de verschillende partijen, inclusief de oppositie, steeds weer een gemeenschappelijke basis. Dat is cruciaal geweest om het gevoel van een gezamenlijk project te behouden.’

Wat kunnen andere overheden van de Deense leren?

‘Het belangrijkste is om burgers te vertrouwen. Wanneer een crisis toeslaat, handelen mensen over het algemeen redelijk. Dat wisten we al uit gedragsonderzoek van voor de coronacrisis. De overheid moet hen van zoveel mogelijk informatie voorzien, en erop vertrouwen dat ze met de complexiteit van de situatie kunnen omgaan. Behandel burgers als actieve onderdelen van de oplossing, in plaats van als het probleem.’