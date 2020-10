Deense duikbootmoordenaar Peter Madsen korte tijd ontsnapt uit gevangenis

Peter Madsen wordt onder schot gehouden terwijl hij dreigt een bom te laten ontploffen tijdens een korte ontsnapping uit de gevangenis. Beeld AFP

Madsen werd wereldwijd bekend nadat hij op gruwelijke wijze de Zweedse journalist Kim Wall aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeboot om het leven had gebracht. Madsen heeft altijd ontkend dat hij haar had omgebracht tijdens een korte tocht, maar vorige maand bekende hij toch de moord.

Hoe Madsen heeft kunnen ontsnappen, is nog onduidelijk. De plek waar hij onder schot werd gehouden, bevond zich op een halve kilometer van de gevangenis. Volgens de krant zou hij eerder in een isoleercel zijn vastgezet omdat hij bezig was met ontsnappingsplannen. De politie maakte in de loop van de middag bekend dat de politieoperatie voorbij was en dat de ontsnapte gevangene was gearresteerd. Madsen werd echter niet bij naam genoemd.

Madsen ging in de zomer van 2017 met Wall varen met zijn onderzeeboot Nautilus, omdat de journalist een verhaal over de excentrieke uitvinder wilde maken. De onderzeeër lag toen in de haven van Kopenhagen. Walls vriend sloeg alarm toen ze niet terugkwam. De politie vond vervolgens delen van haar lichaam in de zeestraat tussen Denemarken en Zweden. De uitvinder ontkende echter dat hij haar had vermoord.

Stukken gesneden

Madsen beweerde aanvankelijk dat Wall was overleden nadat het luik van de onderzeeboot per ongeluk op haar hoofd was gevallen. Later opperde hij dat ze door koolstofmonoxidevergiftiging was omgekomen tijdens de vaartocht. In paniek zou hij vervolgens haar lichaam in stukken hebben gesneden en in zee hebben gedumpt. De rechter geloofde dit niet en veroordeelde Madsen in 2018 tot een levenslange gevangenisstraf.

In een tv-documentaire zei de uitvinder vorige maand volmondig ‘ja’ op de vraag of hij de 30-jarige Wall had vermoord. ‘Er is maar één iemand die schuldig is en dat ben ik.’