Deense boer ziet het uitkoopbeleid in Nederland als een weldaad, want hij moet aan de CO2-taks

Søren Thomsen op zijn erf. Beeld Elisa Maenhout

Bijna alles wat de Deense boer Søren Thomsen zegt tijdens de rondleiding op zijn erf heeft een dubbele lading. Dat begint al bij het woonhuis dat zijn voorouders hier lang geleden hebben gebouwd. Het gerenoveerde gebouw, met rieten dak en mintgroene beschilderde blokken, is ruim 450 jaar oud. ‘Ik ben de elfde generatie Thomsen die boert’, zegt hij. Tussen de regels door klinkt: dat kan nu weleens afgelopen zijn.

Zo ook in de lage stal naast het woonhuis, die een stuk minder afgewerkt is. Sommige ruiten zijn stuk, balken hangen scheef en hier en daar steekt roestig ijzerwerk uit. Het lijkt de kalveren die in het stro staan niet te deren. Thomsen: ‘Zo’n oude stal heeft ook voordelen. Ik heb er geen lening voor uitstaan. Dus ik kan makkelijker stoppen dan andere boeren.’

Het is duidelijk: Thomsen vreest dat het einde van zijn boerenbestaan nabij is. Dat komt doordat de Deense politiek aanstuurt op een revolutionaire ingreep om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen: een CO 2 -belasting voor boeren. Het gaat om een belasting op de broeikasgassen CO 2 , methaan en N2O (lachgas). De meeste politieke partijen steunen zo’n boerenbelasting en de verwachting is dat het plan wordt vastgelegd in het regeerakkoord, waarover partijen nu onderhandelen. Begin november waren er verkiezingen in Denemarken, de boerenbelasting was tijdens de campagne een van de meest besproken thema’s.

Wereldprimeur

Het Deense parlement besloot vorig jaar dat de uitstoot door de landbouwsector met bijna eenderde moet verminderen. De sector stoot nu volgens het Deense statistiekbureau jaarlijks bijna 12 miljoen ton uit, dat is ruim een kwart van de totale Deense uitstoot. Een adviescommissie concludeerde begin deze maand dat het belasten van de boeren de beste en goedkoopste manier is om het reductiedoel te halen. ‘De boeren moeten druk voelen, want een vrijwillige maatregel zal weinig effect hebben’, aldus commissievoorzitter en econoom Lars Gårn Hansen. Voor de Deense industrie geldt al een CO 2 -taks.

De boerenbelasting zou een wereldprimeur zijn. Alleen in Nieuw-Zeeland is een soortgelijk wetsvoorstel in de maak. Deense politici denken aan een taks van minimaal 500 kronen (67 euro) per ton CO 2 . Het idee is dat de opbrengst terugvloeit naar de boeren in de vorm van vergroeningssubsidies, waardoor hun uitstoot zou moeten gaan dalen.

In de stal bij Søren Thomsen. Beeld Elisa Maenhout

Dat lijkt mooi, maar Thomsen weet: een belasting is hoe dan ook een aanslag op je inkomen. ‘Het is geen wortel-stok-model, want je moet het zelf betalen’, aldus de 49-jarige breedgebouwde boer. Hij denkt dat het plan funest zal zijn voor de Deense boeren. ‘Deze belasting zal ons in een wurggreep houden en velen zullen stoppen.’

Thomsen houdt kalveren in het dorpje Egtved in Midden-Jutland. Hij koopt ze als ze een paar weken oud zijn. De jonge kalveren krijgen eerst melk, daarna bestaat het dieet uit graan en proteïne, aangevuld met soja, mineralen en vitaminen. Met negen maanden gaan de dieren naar het slachthuis. Thomsen heeft 150 hectare land en verbouwt ook gerst, tarwe en mais.

De meeste kalveren staan buiten in overdekte hokken. Het zijn oude Zweedse treinwagons die hij ooit van een andere boer overnam. Thomsen zet de koeien op grootte bij elkaar. ‘Een soort crèche, of als ze iets mankeren, een ziekenboeg’. Dat is nodig, anders komt er een hiërarchie, zegt hij. Grazen op het land doen de kalveren niet. ‘Dan lopen ze meer en verbruiken ze meer energie’, zegt Thomsen. Hij voegt eraan toe: ‘En dan wordt de CO 2 -afdruk ook hoger.’

Uitstootbewust is hij allang. Op verzoek van Danish Crown, het grote slachtbedrijf dat de meeste van zijn kalveren afneemt, houdt hij al zijn emissies bij. Het bedrijf wil boeren die hun uitstoot verminderen belonen, net als melkfabrikant Arla. Voor boeren als Thomsen is vooral de methaanproductie relevant. De grootste maag van de koe, de pens, werkt als een fermenteringsfabriek, een beetje zoals een wijnvat. Een bijproduct is het broeikasgas methaan, dat vrijkomt als koeien boeren en ademen.

Het tarief

Dankzij een meetsysteem, ontwikkeld door de universiteit van Aarhus, kan Thomsen nu al uitrekenen wat de boerenbelasting hem gaat kosten. De 550 koeien die hij jaarlijks verkoopt, produceren 1.056 ton aan broeikasgassen. Bij een tarief van 67 euro per ton CO 2 zal hij jaarlijks 70 duizend euro moeten afdragen, Dat is 8 procent van de omzet. De commissie van econoom Hansen adviseerde deze week een tarief van ruim het dubbele.

Los van de aanslag op zijn financiën, is Thomsens grootste bezwaar tegen de klimaatbelasting dat de kosten alleen op de boeren worden afgewenteld en niet op de consument. ‘Als je een auto koopt, betaalt de consument belasting, niet de producent. Nu wel.’ Volgens de boer zijn consumenten net zo goed deel van de landbouwsector, de boeren leveren wat wordt gevraagd. Zo heeft Thomsen ook een webshop waarmee hij direct aan particulieren levert. Vooral gehakt is populair. ‘Denen staan niet lang in de keuken omdat ze druk zijn. Ze eten nog even snel een bordje spaghetti bolognese voor ze naar, ik zeg maar wat, handbaltraining gaan.’

Dat bezwaar wordt natuurlijk deels opgeheven als de boeren vanwege de belasting de prijzen van melk en vee gaan verhogen. Dan betaalt de consument alsnog mee. Maar volgens Thomsen is dat schadelijk voor de concurrentiepositie van de Deense boeren, die tegen scherpe prijzen op de wereldmarkt concurreren. Zo wordt 80 procent van de Deense zuivel geproduceerd voor de export. ‘De prijs is als water, die zoekt het laagste punt op.’

‘Averechtse werking’

Diezelfde kritiek komt van dierenwetenschapper Christian Friis Børsting van de universiteit van Aarhus. ‘Als de prijzen in Denemarken stijgen, gaan kopers naar andere landen. Het grote probleem met deze strategie is dat de Deense boeren van alle vlees- en zuivelproducenten wereldwijd nu al de laagste CO 2 -voetafdruk hebben. Je jaagt kopers dus naar meer vervuilende plekken. Niet gek dat de boeren zeggen dat dit een waanzinnig plan is.’

Maar econoom Lars Hansen ziet dat niet als een probleem. ‘Wij hebben berekend dat de prijzen voor zuivel en vlees met 15 procent zullen stijgen, maar dat is niet erg. Het is immers de bedoeling dat de consument, zowel nationaal als internationaal, minder Deense vlees en zuivelproducten afneemt.’

De consumptie van vlees en zuivel is een van de grote aanjagers van het broeikaseffect, en de klimaatverandering moet dus ook bestreden worden door er minder van te consumeren. De Deense regering spreekt het niet zo uit, maar een van de effecten van de klimaatbelasting is de inkrimping van de agrarische sector. Volgens Hansen zal een kwart van de banen verdwijnen, vooral in de export. ‘Denemarken heeft zijn klimaatdoelen gesteld. Als je niet de landbouw aanpakt, moet je een andere sector treffen. Wij hebben uitgerekend dat een boerenbelasting de goedkoopste oplossing is, die ook nog positieve neveneffecten heeft, zoals dat er minder stikstof in de grond terechtkomt.’

Tijd

De plannen zijn hard aangekomen bij de Deense landbouwbond, die altijd mordicus tegen een CO 2 -taks was. Eind november besloot de bond dat meepraten zinvoller is, omdat zelfs de rechts-liberale partij Venstre, traditioneel de partij van de boeren in Denemarken, nu voor is. ‘We zijn het nog steeds principieel oneens met een belasting op iets wat een biologisch proces is, zoals de melkproductie van een koe. Maar als het er komt, willen we graag meepraten’, zegt Yke Kloppenburg, een van de bestuursleden aanwezig op het congres van biologische boeren in het dorp Høng, een uur rijden van hoofdstad Kopenhagen, waar de koffietafel gevuld is met manden met joekels van appels.

De Nederlandse Kloppenburg is zelf ook boer, in Gislinge. Twintig jaar geleden verhuisde ze met haar man van Groningen naar het glooiende Deense Seeland, waar vrijwel alleen heuveltoppen bebost zijn, om daar een boerderij te beginnen. Ze hebben 230 melkkoeien en verbouwen gewassen als gerst en tarwe. Een CO 2 -taks van 67 euro per ton voor kost hen straks 135 duizend euro per jaar, schat Kloppenburg. Een van haar bezwaren is dat de reductiedoelen voor de landbouw nog maar een jaar oud zijn. ‘Je moet de boeren de kans geven om die doelen zelf te halen. Waarom introduceert de regering geen beloningsysteem? Dat is veel beter.’

Yke Kloppenburg in de stal. Beeld Elisa Maenhout

Econoom Hansen gelooft daar niet in. ‘De boeren concurreren op de wereldmarkt. Als er geen duidelijke drijfveer is, dan gebeurt het gewoon niet. Natuurlijk hebben ze tijd nodig, maar het moet klip en klaar zijn dat de belasting vanaf 2030 gaat gelden. Wij adviseren zo snel mogelijk alvast een lage CO 2 -belasting in te voeren, zodat er een motivatie is voor boeren en het bedrijfsleven om technologieën te ontwikkelen om te vergroenen.’

Dierenwetenschapper Børsting vindt dat economen als Hansen zich blindstaren op spreadsheets. ‘Dit soort maatregelen hebben ook een groot effect op mensen, de economie en biodiversiteit, dat laatste omdat met grazende koeien het aantal insecten toeneemt. Daarnaast wordt het platteland onevenredig hard geraakt terwijl veel consumerende stadsbewoners vrijuit gaan. Het roept de vraag op: geven we om mensen buiten Kopenhagen?’

Totale berekening

De belasting-in-ruil-voor-subsidie-strategie is gebaseerd op het idee dat de uitstoot op boerenbedrijven nog een stuk naar beneden kan. Borsting noemt drie terreinen waar winst kan worden geboekt: een emissiearme stal(vloer), het verbouwen van gewassen die CO 2 vasthouden en het gebruik van voedselsupplementen die de uitstoot van methaan verlagen. Zo kan methaanremmer Bovaer de uitstoot met 27 tot 40 procent verlagen, berekende de Universiteit van Wageningen.

Om het systeem te laten werken moeten experts nog wel een betere meetmethode ontwikkelen, zegt Børsting. ‘Hoe beter de berekeningen, hoe concreter de boer maatregelen kan nemen om de uitstoot te verminderen en zo zijn belasting te verlagen en daarmee zijn voortbestaan te garanderen.’

Volgens Børsting is de methaanuitstoot per koe nog wel redelijk precies vast te stellen op basis van de hoeveelheid voer dat ze eten, maar de vervuiling van de hele boerderij is lastiger. ‘Voor de totale som moet je ook andere aspecten meenemen, zoals het gebruik van kunstmest voor de voedselproductie, de emissie van broeikasgassen uit de bodem en die van de mest in de stal.’ Hij schat dat er over vijf tot tien jaar een ‘redelijk goed’ systeem kan zijn.