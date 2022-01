Deelnemers The Voice kregen contract met zwijgplicht: 10 duizend euro boete voor spreken met ‘derden’

Presentatoren Wendy van Dijk en Martijn Krabbé tijdens de eerste liveshow van The Voice of Holland in 2018. Beeld ANP Kippa

Volgens het contract van tv-producent ITV moeten deelnemers niet alleen zwijgen over het verloop van de talentenjacht – wie gaat er door en wie niet? – maar over alles wat ze voor of achter de schermen meemaken. Een kandidaat dient ‘gedurende zijn deelname aan het programma alsmede na afloop daarvan op generlei wijze (...) enige mededeling te doen van (...) hetgeen bij de deelname aan (...) het programma tot zijn/haar kennis is gekomen’, aldus de deelnemersovereenkomst.

Het is volgens oud-kandidaten een van de verklaringen voor het feit dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag van hooggeplaatste medewerkers jarenlang binnenskamers bleef. Pas deze week barstte de bom, nadat BNNVara-programma BOOS er vragen over had gesteld aan RTL. Woensdag deed een oud-kandidaat aangifte tegen Jeroen Rietbergen, die zaterdag was opgestapt als bandleider. RTL verbrak de samenwerking met The Voice-coach Ali B, tegen wie ook aangifte is gedaan.

De breed geformuleerde zwijgplicht leidt bij kandidaten tot angst – in het contract staat bovendien dat een boete ongelimiteerd met 2.500 euro per dag wordt verhoogd, zolang de overtreding voortduurt. ‘Ik ben echt knetterbang voor represailles’, zegt een oud-deelneemster die zegt dat ze zelf te maken kreeg met grensoverschrijdende vragen over haar seksleven, en dat ze weet heeft van meerdere wantoestanden. Ze trad nooit met naam en toenaam in de openbaarheid. ‘Ik kan in mijn eentje nooit opboksen tegen RTL en consorten. En inhoudelijk mag je helemaal niks zeggen. Ik denk dat ik al buiten mijn boekje treed door dit te vertellen.’ Ook een getuige die wangedrag van een prominente medewerker met eigen ogen zegt te hebben gezien, stelt ‘absoluut’ bevreesd te zijn voor het contract. ‘Het gaat om zulke hoge bedragen.’

Intimidatie kandidaten

Twee media-advocaten en een media-jurist bekeken op verzoek van de Volkskrant het contract en stellen dat dit kandidaten intimideert. ‘Dergelijke dichtgetimmerde bepalingen zijn weliswaar gebruikelijk in de tv-wereld, maar werpen absoluut een hoge drempel op om naar buiten te komen met aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag’, zegt advocaat Sander Dikhoff. ‘Dat wil niet zeggen dat de producent daadwerkelijk een boete oplegt. Dat gaat ook vast niet gebeuren. Maar de boodschap aan kandidaten die uit de school willen klappen is: don’t even think about it.’

Een ‘absolute’ geheimhoudingsplicht betekent niet dat slachtoffers van misstanden moeten zwijgen, en geen aangifte kunnen doen, zegt advocaat Jens van den Brink. ‘Een rechter zal het belangrijker vinden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten komt dan dat de geheimhoudingsplicht wordt gehandhaafd.’ Een boete zal in zo’n geval dan ook geen stand houden, verwacht hij. Ook media-jurist Joep Weel verwacht dat een rechter rekening zal houden met het algemeen belang. ‘Maar het is nooit een gelopen race voor de deelnemers.’ Daarom is dit voor hen ook zo bedreigend, stelt hij.

RTL verwijst voor een reactie naar ITV. Dat schrijft in een reactie slachtoffers en getuigen aan te moedigen zich te melden bij Van Doorne, een advocatenkantoor dat de misstanden bij The Voice of Holland gaat onderzoeken. ‘We willen alle deelnemers geruststellen dat dit geen inbreuk is op hun contract en de geheimhoudingsclausule.’