Deel van ongevaccineerden wacht op een uitnodiging, of is bang voor kosten

De peiling is onderdeel van een onderzoek naar de coronacrisis van onder meer het UMC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de 25ste vragenlijst die de onderzoekers sturen naar een groep van 23 duizend Groningers, Friezen en Drentenaren. Hoewel de groep niet geheel representatief is voor de bevolking, denkt onderzoeker Lude Franke dat de uitkomst wel degelijk iets zegt.

‘Je kunt op onze Corona Barometer zien dat een groter deel van onze deelnemers gevaccineerd is dan in de bevolking van de drie provincies.’ 94 procent heeft minimaal één prik gehad, terwijl dat in de gehele bevolking van de noordelijke provincies tussen de 80 en 85 procent is. ‘En ze zijn gemiddeld wat hoger opgeleid.’

Van de circa 1.400 ongevaccineerde deelnemers zegt één op de tien nog op de uitnodigingsbrief te wachten. 7 procent is bang het eigen risico kwijt te raken aan het vaccin. ‘Ik ben geneigd te denken dat we daarmee eerder een onderschatting dan een overschatting maken’, zegt Franke. ‘Juist omdat onze deelnemers wat hoger opgeleid zijn dan gemiddeld. Ik weet het, dat is speculeren.’

Vertrouwen in overheid

Van de respondenten die op een uitnodiging zeggen te wachten, heeft een grote meerderheid prima vertrouwen in het overheidsbeleid. ‘De oplossing is vrij overzichtelijk’, zegt Franke. Volgens hem zal een flink deel zich alsnog vaccineren zodra ze juist geïnformeerd zijn.

Ongevaccineerden noemden ook minder verrassende redenen: bijna een kwart is bang voor onbekende bijwerkingen en 44 procent denkt dat het vaccin schadelijk is voor de gezondheid – van die laatste groep heeft 87 procent weinig vertrouwen in het coronabeleid van de overheid. Een op de tien maakt zich simpelweg geen zorgen over de gevolgen van een coronabesmetting.

