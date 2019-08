Deel van dak AZ-stadion ingestort door storm

Beeld ANP Handouts

Op sociale media verschenen verschillende foto’s van het ingestorte dak. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord viel het dak als gevolg van de storm. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

De club was op het moment dat het gebeurde niet aan het trainen in het stadion. Vanwege de wind werd elders binnen getraind. AZ-directeur Robert Eenhoorn reageerde zaterdagavond: ‘Dit heeft ons allemaal verrast. We zijn enorm geschrokken maar vooral blij dat er geen menselijk leed heeft plaatsgevonden. De komende dagen gaan we een onderzoek doen met experts op dit gebied. Pas als dat onderzoek is gedaan, kunnen we dieper op de zaak ingaan. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg.’

Dak AZ-stadion dus ingestort. Schokkend. Gelukkig was er geen wedstrijd. pic.twitter.com/JkhCeArjr4 Brian Wijker

Morgen speelt AZ een uitwedstrijd bij RKC Waalwijk. Komende donderdag staat er een thuiswedstrijd op het programma. Dan zou de Alkmaarse club in het kader van de Europa League FC Mariupol uit Oekraïne moeten ontvangen. Het is nog onbekend of de wedstrijd kan doorgaan. De AZ-directie is onderweg naar het stadion om de schade op te nemen. ‘Er worden in het stadion geen wedstrijden gespeeld als de situatie niet veilig is’, aldus Eenhoorn. ‘Zodra er meer duidelijk is over onze komende duels, zullen we dat zo snel mogelijk melden.’

Dode in Utrecht

De krachtige wind die zaterdag over het westen van het land raast heeft ook een dode geëist. Het gebeurde zaterdagmiddag in het dorp Linschoten in de provincie Utrecht waar een 58-jarige fietser terechtkwam onder een boom die door de harde wind uit de grond werd gerukt. Op andere plekken werden evenementen uit voorzorg afgelast.

Volgens RTV Utrecht viel de boom om op een slingerend landweggetje. De hulp van uitgerukte brandweerlieden en een traumahelikopter mocht niet baten.

Voor de kustprovincies geldt volgens het KNMI een code geel. De wind kan aanzwellen tot een stormachtige windkracht 8. Aan de meeste stranden is de rode vlag gehesen. De Reddingsbrigade adviseert mensen dringend om niet op of in het water te gaan.

Door de harde wind vindt onder meer het treinverkeer grote hinder. Tussen Haarlem en Zandvoort rijden er minder treinen vanwege een boom die op de bovenleiding is gevallen. Het Intercity-verkeer tussen Zaandam en Alkmaar is terug geschroefd van vier naar twee treinen per uur.

Gewonden in Scheveningen

De wind heeft ook tot gevaarlijke situaties geleid op de boulevard in Scheveningen. Daar raakten twee mensen gewond door omgevallen hekken. Inmiddels is een stuk van de boulevard voor bezoekers afgesloten.

‘Voor de veiligheid is samen met de brandweer besloten om de Noordboulevard af te sluiten totdat de wind afneemt, omdat er veel los bouwmateriaal lag’ aldus de politie.

Een aantal evenementen is afgelast vanwege de harde wind. Vooral braderieën en markten in de kustprovincies nemen het zekere voor het onzekere en laten het stormachtig weer aan zich voorbijgaan. In Rijnsburg is voor het eerst in 74 jaar de jaarlijkse bloemencorso de Flower Parade afgelast. Op Texel is het HavenVistijn – een evenement in het teken van de plaatselijk visserij – afgezegd. En in Winsum gaat het Fries Kampioenschap fierljeppen niet door.

Er zijn ook mensen die de storm ondanks alles trotseren. Vrijwilligers die de stranden langs de Noordzee opruimen zijn daar ook zaterdag mee doorgegaan. ‘Wat meer wind en regen vandaag, maar dat houdt de vrijwilligers niet tegen’, meldt de organiserende Stichting De Noordzee. ‘De rest van de etappe lopen we met de wind mee.’