Deel twee van de groene revolutie: ‘laadpleinen’ vol ‘slimme’ palen

Elektrische auto's moeten stroom gaan terugleveren. Beeld Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Om e-auto’s hiervoor te kunnen inzetten zijn veel ‘slimme’ laadpalen nodig, die zelfstandig kunnen inspelen op vraag en aanbod van duurzame elektriciteit. Door deze laadpalen bij elkaar te groeperen op zogenoemde laadpleinen, wordt aansluiting op het hoofdnet eenvoudiger. Maandag opende staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur zo’n eerste plein in Culemborg. Op termijn moeten er 45 van zulke pleinen verspreid door Nederland komen.

Stroomtekorten

Het mes snijdt aan twee kanten: elektrische auto’s kunnen namelijk ook worden ingezet om stroom terug te leveren aan het net op momenten dat stroomtekorten dreigen. Zo worden alle accu’s van e-auto’s communicerende vaten, die soms stroom gebruiken en dan weer terugleveren.

Eigenaren of zogenoemde vlootbezitters, zoals leasemaatschappijen met duizenden voertuigen, kunnen in theorie geld verdienen door in stroom te handelen: auto’s worden geladen met goedkope stroom bij overschotten en leveren duurdere elektriciteit terug in tijden van schaarste. Leaseplan maakte vorige week bekend met zijn elektrische auto’s in de stroomhandel te stappen.

Een belangrijk deel van het concept is nog toekomstmuziek en alleen op kleine schaal uitgeprobeerd: palen die ook stroom kunnen terugleveren zijn vanwege de extra benodigde apparatuur veel duurder. Bovendien zijn er nauwelijks elektrische auto’s die stroom kunnen terugleveren; alleen de Nissan Leaf is hiertoe in staat. Populaire e-auto’s als Tesla’s, de Renault Zoe en bijvoorbeeld de Audi e-tron kunnen dit niet.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is voorlopig sprake van een kip-ei-verhaal. ‘Zolang er geen auto’s zijn die kunnen terugleveren, zullen bedrijven niet investeren in geschikte laadpalen. En andersom.’

Wat betreft slim laden staat Nederland volgens het ministerie nu op een vergelijkbaar punt als een decennium geleden. Toen verschenen zeer mondjesmaat de eerste elektrische auto’s op de weg, maar waren er nauwelijks laadpunten. Door het plaatsen van palen te stimuleren, heeft Nederland een elektrische infrastructuur gecreëerd die de recente groeispurt van het aantal e-auto’s mogelijk maakte. Nederland heeft de dichtste laadpaaldichtheid ter wereld, stelt het ministerie.

App

De laadpleinen waar nu aan wordt gewerkt, moet verdere groei van de elektrische auto mogelijk maken, zodat in 2030 er een kleine twee miljoen van rondrijden in Nederland. Maandag kwam ook de app beschikbaar waarmee elektrische rijders bij een slimme paal kunnen aangeven hoe snel ze hun auto weer nodig hebben en hoe vol de accu dan moet zijn. Op basis van die informatie bepaalt de laadpaal hoe hard er geladen moet worden en op welke momenten.

Naast accutechnologie wil het kabinet dat Europa ook meer werk maakt van de inzet van waterstof als energiedrager. In een gezamenlijke verklaring roepen Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland de Europese Commissie hiertoe op. Volgende maand komt de commissie naar verwachting met voorstellen voor een Europese waterstofstrategie. Volgens minister Wiebes van Economische Zaken is het gebruik van waterstof onontbeerlijk voor het bereiken van een klimaatneutrale economie halverwege deze eeuw.

Overigens gaat het met de waterstofauto in Nederland nog niet erg snel: dit jaar zou Nederland twintig waterstoftankstations moeten tellen, maar zijn er momenteel slechts vijf operationeel. Nederland loopt hierdoor flink achter op een land als Duitsland, waar binnen enkele jaren 350 waterstoftankstations een landelijk dekkend netwerk vormen.