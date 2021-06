Deel mondkapjesplicht naar verwachting volgende week verleden tijd

Op plekken waar anderhalve afstand gehouden kan worden, hoeft het mondkapje binnenkort waarschijnlijk niet meer op. Beeld ANP

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS. De definitieve beslissing over de mondkapjesversoepeling neemt het kabinet vrijdag tijdens de ministerraad, maar gezien de besmettingscijfers wordt daar geen oponthoud van verwacht. De mondkapjesplicht vervalt dan deels per zaterdag 26 juni.

Leidend bij die versoepeling is de anderhalve meter afstand. Waar nu een mondkapjesplicht geldt, vervalt die zolang mensen anderhalve meter afstand kunnen houden. In het openbaar vervoer blijft de plicht zodoende van kracht. Of het kapje ook af kan in de supermarkt, is nog niet duidelijk. Het OMT zou daar nog een advies over moeten uitbrengen. Eerder namen onder meer Israël en Denemarken afscheid van het mondkapje.

De afgelopen weken werd het steeds drukker op de weg en steeds meer Nederlanders gingen ‘gewoon’ naar kantoor. Volgens de NOS raadt het demissionair kabinet dat per 26 juni ook niet langer af: we mogen de kantoortuin weer in, zolang we maar op anderhalve meter afstand van onze collega’s blijven.

De Nederlandse besmettingscijfers dalen in hoog tempo. Deze week meldde het RIVM ongeveer 1.180 besmettingen, 39 procent minder dan vorige week.

Steeds meer veiligheidsregio’s naderen het laagste risiconiveau ‘waakzaam’. Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) was woensdagmiddag al in opper beste stemming. ‘Het gaat gewoon hartstikke goed’, zei De Jonge. ‘Het gaat snel met vaccineren, we zien dat de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers geweldig dalen.’