Deel je totaal niet bijzondere foto: jongeren vallen voor de anti-Instagram-app BeReal

Student Jet Noordermeer en een huisgenoot in de keuken tijdens het maken van een BeReal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tijdens het tandenpoetsen, bij het winkelen op de onderbroekenafdeling van de Hema of nét op het moment dat je tosti aanbakt. Elk moment kan hij komen, de ‘pling’ uit je mobiel, met op het scherm de boodschap ‘Time to BeReal’. En dan moet je eraan geloven, als gebruiker van de populaire app BeReal, dat volgens marktonderzoeker Telecompaper al op de telefoon staat bij een op de drie jongeren (16-24 jaar) in Nederland.

De jongeren worden op zo’n moment geacht binnen twee minuten een foto te maken, met voor- én achtercamera, zonder enige bewerkingen of filters. En die via de app te delen met hun vrienden. De app is daarmee een soort antiversie van Instagram, waar gebruikers vaak alleen flink gepolijste versies van zichzelf en hun leven tonen.

Binnen de tijd

‘Ik heb maar één dag gemist’, vertelt Jet Noordermeer (19) trots. Sinds maart van dit jaar maakt de Leidse student sociaal werk (bijna) elke dag braaf een foto voor BeReal, zelfs als de melding op een onhandig tijdstip komt. Zo maakte ze al eerder een BeReal op de wc of herstellend in bed na een avond flink stappen.

Student Noordermeer in bed na een avond stappen Beeld Jet Noordermeer

Ook psychologiestudent Merijn Mulder (22) is fanatiek BeReal-gebruiker: ‘Ik probeer de foto altijd binnen de tijd te maken. Ik wacht niet totdat ik iets leuks aan het doen ben.’

Ondanks het doel van de foto-app om ‘real’ te zijn is er namelijk nog steeds de mogelijkheid om een foto te maken en delen nadat de twee minuten verstreken zijn. Maar dan staat er wel boven de foto hoeveel minuten of uren iemand te laat is. Merijn: ‘Sommigen zijn altijd ‘toevallig’ 7 uur te laat, omdat ze ’s avonds een leuk feestje hebben. Dat gaat het hele doel van de app voorbij.’

Verpleegkundestudent Chiara de Lange (23) staat hier anders in: ‘Ik vind het juist leuk om door de dag heen meldingen te krijgen van mensen die te laat posten.’ Ze geeft toe dat ze zelf ook vaak wacht met het maken van de BeReal totdat ze iets leuks met vrienden onderneemt. ‘Afgelopen week had ik bijvoorbeeld gewacht met het maken van de foto tot mijn verjaardagsfeestje in de avond.’

Student Merijn Mulder (22) tijdens het maken van een tosti Beeld Merijn Mulder

Ondanks de verschillende ideeën over het gebruik zijn de studenten alledrie even enthousiast over het almaar groeiende BeReal. Wereldwijd is de app meer dan 50 miljoen keer gedownload, volgens marktonderzoeker Sensor Tower. Dit lijkt weinig vergeleken bij de 2,6 miljard downloads van TikTok en de 3,8 miljard downloads van Instagram. Toch maakt BeReal sinds maart dit jaar een opvallende groei door, met miljoenen nieuwe downloads per maand wereldwijd. Opvallend, want de van origine Franse foto-app bestaat al sinds januari 2020.

Dat BeReal juist nu populair is geworden, komt volgens Mark Deuze, hoogleraar mediastudies, doordat jongeren meer zoeken naar authenticiteit op sociale media. ‘Op alle andere sociale netwerken bestaat de ongeschreven regel dat een gebruiker alleen de ‘beste’ versie van zichzelf deelt. Deze jongeren hebben ook andere behoeften.’

Zo hebben veel Instagram-gebruikers tegenwoordig vaak – naast hun standaardaccount met de meeste volgers – een tweede profiel waarop ze spontane en ongefilterde foto’s delen met hun beste vrienden. BeReal speelt hier slim op in. De app noemt zichzelf dan ook een ‘anti-Instagram’.

Vaker te laat

Daarnaast pasten de makers van de app een slimme marketingstrategie toe, volgens Deuze. BeReal nam studenten aan als ambassadeurs die actief reclame maakten op universiteitscampussen. ‘Mede hierdoor is de app nu voornamelijk populair bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar.’

Student Chiara de Lange die een BeReal maakt van een vriendin die op hetzelfde moment de foto voor BeReal neemt. Beeld Chiara de Lange

Of BeReal zijn populariteit kan behouden is nog maar de vraag. ‘Het succes van dit soort apps hangt af van de gebruikers zelf’, stelt Deuze. ‘Het is alleen leuk als al je vrienden ook actief blijven posten.’

Voor sommige gebruikers lijkt dit steeds lastiger te worden. ‘Aan het begin was ik altijd op tijd, maar tegenwoordig ben ik vaker te laat’, geeft student Noordermeer toe. Bovendien zijn er ook grenzen aan de echtheid. ‘Ik zag laatst iemand een BeReal op een begrafenis maken, zover zou ik niet gaan.’

Ook Merijn heeft zijn twijfels: ‘BeReal begint nu soms een beetje op Instagram te lijken, omdat mensen wachten met de foto totdat ze iets leuks doen.’ Hij bedacht hiervoor een slimme oplossing: ‘Ik houd de app leuk voor mezelf door mensen te verwijderen die niet real zijn.’