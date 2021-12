‘December maanvismaand’, maar dit op Ameland aangespoelde exemplaar is wel heel erg groot

De bij Ameland aangespoelde maanvis. Beeld RTZ & Dierenambulance Ameland

Hoewel er zelfs maanvissen van meer dan duizend kilo bestaan, is deze een van de grootste die ooit in Nederland aanspoelde.

‘December maanvismaand’, weten zeebiologen. Daar is een verklaring voor: ‘Maanvissen komen over de hele wereld voor. In de zomer trekken ze naar het Noordpoolgebied om er eten te zoeken. In de winter keren ze terug naar het zuiden. Sommige sukkelen dan de Noordzee in en kunnen de weg terug niet meer vinden’, aldus Oosterbaan.

Omdat de Noordzee ondiep is, raken maanvissen er eerder bevangen door de kou dan in de oceaan op dezelfde breedtegraad. Oosterbaan: ‘Vooral de kleinere exemplaren raken dan verkleumd, en redden het niet.’

Dierenambulance Ameland

Des te opmerkelijker dat de vondst van deze week zo’n grote vis betrof. De aangespoelde vis, door medewerkers van de Dierenambulance Ameland aan wal gebracht, zal worden onderzocht door onderzoekers van Naturalis in Leiden. Daar hebben ze in de vitrines overigens al een bijzondere maanvis uit Ameland: een exemplaar van maar liefst 223 centimeter lang en 273 centimeter hoog, gevonden in 1898.

De onderzoekers in Leiden wacht een spektakel, weet Arthur Oosterbaan van Ecomare, waar herhaaldelijk maanvissen zijn binnengekomen: ‘Vóór corona hielden wij wel eens een anatomische les voor publiek. Bij het opensnijden zie je hoe bijzonder het dier inwendig is. Hij heeft een heel vreemde wervelkolom, en heeft enorme spieren aan zijn twee vinnen. Die liggen niet horizontaal, zoals bij elke andere vis, maar verticaal.’

Geen snelheidsdier

Daardoor is de vis bepaald geen snelheidsdier. Slim lijkt hij wel: ‘Wanneer een orka hem nadert, laat hij zich naar het oppervlakte drijven en houdt zich daar voor dood. Kennelijk reageert een maanvis zo omdat hij weet dat de orka geen dode dieren eet’.

De vondst op Ameland is volgens Oosterbaan geen onheilspellend teken: ‘Het gaat helemaal niet slecht met de maanvis, hij wordt niet ernstig bedreigd, ook al zijn ze regelmatig slachtoffer van losgeslagen visnetten en -lijnen. Waarom deze overleden is, moet nog blijken. Wij hebben een paar jaar een levende maanvis gehad, die na zijn dood van binnen helemaal verkleeft bleek. De oorzaak daarvan weten we niet, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het Wereld Natuur Fonds een actie moet beginnen. Er zijn vele zeesoorten die het moeilijker hebben dan de maanvis.’