De Franse sportketen Decathlon heeft zich de woede van veel Fransen op de hals gehaald met een nieuw kledingstuk: de hardloophijab. Na vijfhonderd boze mails en bedreigingen aan het personeel besloot de sportketen de hoofddoek toch niet op de markt te brengen.

De Jordaanse voetballer Anfal Nayef Hammad Alsufy tijdens een wedstrijd tegen Japan, tijdens het Aziatische kampioenschap voetbal in 2014. Beeld AP

Volgens de keten gaat het om een onschuldig artikel voor hardloopsters die hun haren en hals willen bedekken. Veel Fransen zien het echter als ‘een onderwerping aan islamitische mode’. ‘Ademend, en beweegt niet tijdens het rennen.’ Zo prees Decathlon de hijab Kalenji aan op de website. ‘Sommige vrouwen lopen hard met een hoofddoek die daar niet geschikt voor is’, aldus een woordvoerder van het kledingmerk. ‘Wij willen hun een aangepast sportief product aanbieden.’

De sporthoofddoek, die Decathlon naar eigen zeggen op verzoek van Marokkaanse klanten heeft ontwikkeld, zou vanaf eind maart te koop zijn in Franse winkels. Maar wat het sportmerk ziet als een poging om sport voor iedereen toegankelijk te maken, wordt door veel Fransen beschouwd als promotie van ongelijkheid en vrouwenonderdrukking. Volgens vrouwenrechtenclub Ligue du Droit International des Femmes promoot Decathlon ‘seksuele apartheid’.

Het is een typisch Franse discussie, die niet los valt te zien van de laïcité, het secularisme à la Française. Dat schrijft niet alleen voor dat kerk en staat gescheiden zijn, maar verbiedt daarbovenop zichtbare religieuze uitingen op openbare scholen. Religie is in de Franse visie een privézaak. Meer dan in andere westerse landen wordt religieuze kleding gezien als een statement dat in strijd is met Republikeinse waarden als gelijkheid.

Frontale aanval

Tekenend is het feit dat het Amerikaanse Nike, dat in 2017 de ‘Hijab Pro’ introduceerde, daar destijds vooral om werd geprezen. Wat in de VS doorging voor een manier om sport laagdrempeliger te maken voor minderheidsgroepen, wordt in Frankrijk gezien als frontale aanval op de Franse normen en waarden.

Niet alleen rechtse flankpartijen keerden zich tegen de sporthijab, maar nagenoeg het hele politieke spectrum. Volgens minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn van La République en Marche! (LREM) gaat de hardloophoofddoek ‘niet goed samen met de waarden van ons land’. Valérie Boyer, Kamerlid van de gematigd-rechtse Les Républicains, betreurt ‘deze onderwerping aan islamitische mode’.

Meerdere politici riepen op tot een boycot van Decathlon. Kamerlid Aurore Bergé (LREM) zei geen vertrouwen meer te hebben in ‘een merk dat breekt met onze waarden’, en noemde de sporthijab ‘een alliantie tussen business en bigotterie’.

Hoofddoekobsessie

Een klein aantal politici kwam met een tegengeluid. Zo ging Kamerlid Aurélien Taché (LREM) hard in tegen de stellingname van veel van zijn partijgenoten. ‘Vrijheid en emancipatie laten zich niet aan anderen voorschrijven. Laïcité is iets anders dan staats-atheïsme. De obsessie met de hoofddoek en de Islam, die huist in het onderbewustzijn van het republicanisme, is een Franse uitzondering die we beter achter ons kunnen laten.’

Dat Frankrijk ‘de obsessie met de hoofddoek’ nog niet achter zich heeft gelaten, werd dinsdag pijnlijk duidelijk. Decathlon ontving ‘een nog nooit vertoonde golf van beledigingen en bedreigingen’. Winkelpersoneel werd uitgescholden en fysiek bedreigd. Dinsdagavond, grofweg 24 uur nadat de polemiek was begonnen, besloot de sportketen de hijab niet op de markt te brengen. ‘We zien af van de verkoop van dit product, omdat we de veiligheid van onze medewerkers willen garanderen’, schreef Decathlon in een verklaring.