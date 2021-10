Debatcentrum De Balie roept immigratiedienst op ex-gevangene Guantánamo Bay toe te laten in Nederland

Mohamedou Ould Salahi, die veertien jaar zonder aanklacht vastzat in Guantánamo Bay. Zijn boek erover werd een bestseller. Beeld ANP / Laif

De Mauritiaanse Ould Slahi zat veertien jaar zonder aanklacht vast in het beruchte detentiekamp Guantánamo Bay op Cuba. Het dagboek dat hij bijhield over zijn gevangenschap werd een jaar voor zijn vrijlating (2015) gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan nodigde debatcentrum De Balie de schrijver uit om aankomende vrijdag te spreken op het Vrijdenkersfestival.

Maar het heeft er alle schijn van dat Ould Slahi hier niet bij aanwezig zal zijn. De IND heeft zijn aanvraag voor een werk - en verblijfsvergunning, die 17 mei van dit jaar werd ingediend, volgens De Balie ‘zonder uitleg’ vertraagd tot 18 februari 2022. ‘Terwijl hij aan alle voorwaarden voldoet', staat in het persbericht dat het debatcentrum over de kwestie heeft uitgebracht. Doorgaans staan er drie maanden voor de afhandeling van een dergelijke vergunning.

Reactie IND

De IND zegt in een reactie niet in de kunnen gaan op individuele gevallen. ‘Wij kunnen hier inhoudelijk niets over zeggen’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de IND onder valt. ‘Wel is het zo dat de IND los van deze zaak iedere aanvraag zo snel en zorgvuldig als mogelijk behandelt.’

Volgens Eva Bezem, de advocaat van Ould Slahi, heeft de IND de visumaanvraag van haar cliënt op de lange baan geschoven vanwege een oude ongewenstverklaring uit Duitsland, uit het jaar 2000. Ould Slahi vertrok in de jaren tachtig met een studiebeurs naar Duitsland, om daar elektrotechniek te studeren.

Later keerde hij terug om er een bedrijf te starten. ‘Dat heeft hij gedaan zonder het te melden bij de Duitse overheid’, aldus Bezem. ‘Het gaat inderdaad om een overtreding, maar inmiddels heeft Duitsland die oude ongewenstverklaring aangegrepen om opnieuw onderzoek te doen naar enige terroristische dreiging die van hem uit zou gaan. Hij is nu dus precies in dezelfde situatie terecht gekomen waarvoor hij in Guantánamo Bay al die jaren onterecht heeft vastgezeten.’

Martelingen

Mohamedou Ould Slahi werd ervan verdacht hechte banden te hebben met leden van terreurgroep Al Qaida, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op de Twin Towers in 2001. Het dagboek dat Ould Slahi tijdens zijn gevangenschap bijhield, en waarin gewag wordt gemaakt van gruwelijke en stelselmatige martelingen, werd na publicatie een internationale bestseller. De dit jaar verschenen bioscoopfilm The Mauritanian is gebaseerd op zijn verhaal. Ould Slahi reisde hiervoor onlangs nog af naar Groot-Brittannië, om enkele acteurs te ontmoeten.

Door de vertraging met het verlenen van zijn visum, miste Ould Slahi vorige week ook al de première van de dansvoorstelling Freedom van Club Guy & Roni, waarvoor hij de teksten schreef. In Trouw zegt hij daarover dat het hem verbaast dat vrijdenkend Nederland schroomt om hem binnen te laten. ‘Als je opgesloten bent geweest in een politieke gevangenis, zoals ik, ben je je leven lang een terrorist.’

De Balie noemt het ‘uiterst schrijnend te moeten constateren dat de willekeur die Ould Slahi heeft getroffen ook vandaag nog voortduurt’. Het zou de Nederlandse overheid sieren, aldus het debatcentrum, ‘als ze Ould Slahi niet verder beperkt in zijn vrijheid’.