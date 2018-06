Debat over uitzettingsbeleid Duitsland vlamt op na moord 14-jarig meisje door 20-jarige asielzoeker

Langs een spoorlijn in de Duitse stad Wiesbaden werd woensdag het stoffelijk overschot gevonden van Susanna, een 14-jarig joods meisje. Hoofdverdachte is een 20-jarige, uitgeprocedeerde asielzoeker.

De verdachte werd vrijdagochtend vroeg gearresteerd in Noord-Irak, waar hij naar toe was gevlucht met vliegtickets onder een valse naam. Het drama werkt als lont in het kruitvat van het debat over de uitzetting van asielzoekers.

Op de late avond van 22 mei krijgt Diana uit Mainz een opvallend sms’je van haar dochter, of in elk geval van haar nummer. ‘Mama, ik kom niet thuis. Ik ben met mijn vriend in Parijs. Zoek me niet. Ik kom over twee of drie weken terug, bye.’ De moeder weet één ding zeker: dat haar dochter zo’n bericht niet op die manier zou hebben geschreven.

Daarna hoort ze twee weken lang niets. Het contact tussen de moeder en puberdochter was de afgelopen maanden slecht. Susanna was vaak tot laat van huis, spijbelde en hing vooral met vriendinnen rond in het naburige Wiesbaden, zo weet de Duitse krant die Welt uit politiekringen. Van dat rondhangen kende ze ook de verdachte, de 20-jarige Ali B. uit Irak.

B. was een bekende van de politie: hij raakte betrokken bij verschillende vechtpartijen en deelde eerder dit jaar klappen uit aan een vrouwelijke politieagent. Het politieonderzoek naar dat voorval loopt nog.

Lichaam gevonden

Woensdag werd het verminkte lichaam van Susanna gevonden in een bosje. Ze stierf aan ‘geweldsinwerking’ op haar nek, zegt Stefan Müller, korpschef van de politie in West-Hessen tijdens een persconferentie. Hij zegt ook dat haar lichaam sporen vertoont van verkrachting. Susanna was lid van de joodse gemeente in Mainz. Of haar religie een drijfveer is geweest voor de verdachte, is onbekend.

De politie kwam het lichaam op het spoor door een tip van een 13-jarige Syrische jongen uit een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Zijn buurman, Ali B., had de jongen verteld over de verkrachting, de moord en de verstopplaats.

B. en zijn familie blijken vorige week donderdag hals over kop teruggereisd, via Istanbul naar Erbil. Ze hadden onder een valse naam vliegtickets geboekt.

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd hij daar om 2 uur vrijdagochtend door de plaatselijke politie gearresteerd. Ali B. zal waarschijnlijk worden uitgeleverd aan Duitsland voor ondervraging.

Hoe kan dat?

‘Hoe kan een hele familie onder een valse naam het land verlaten? En waarom waren ze niet eerder uitgezet?’ vatte Christian Lindner, leider van de liberale FDP, de vragen samen die in de Bondsdag, het parlement, oprezen naar aanleiding van het drama.

Is hier, net als bij terrorist Anis Amri – de man die in december 2016 met een gestolen vrachtwagen een Berlijnse kerstmarkt opreed – opnieuw sprake van nalatigheid en verkeerde inschatting van de Duitse politie en justitie? De tot nu toe bekende feiten wijzen in die richting – en dat zou een smet op het blazoen van Merkels vierde kabinet zijn.

Want het Duitse uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers hapert al sinds 2015. Van de naar schatting ruim 200 duizend in Duitsland verblijvende uitgeprocedeerden, verlieten er in 2017 maar krap 24 duizend het land, duizend minder dan in 2016.

Uitwijzing aanvechten

Een belangrijke oorzaak van die vertraging is dat de grote meerderheid een rechtszaak tegen de uitwijzing aanspant, die vaak maanden of jaren duurt. Zo ook bij Ali B., die al op 30 december 2016 te horen had gekregen dat hij Duitsland moest verlaten en vervolgens een advocaat in de arm nam.

De moord op Susanna is niet de eerste in z’n soort. Vorig jaar werd de 15-jarige Mia door een Afghaanse leeftijdgenoot vermoord. Twee jaar geleden werd het lichaam van de 19-jarige Maria gevonden; zij bleek verkracht en gedood door een vluchteling die minderjarigheid had geveinsd om in Duitsland te mogen blijven. Beide daders hebben levenslang gekregen.

De AfD houdt Merkel en haar tolerantie in een door lijsttrekker Alice Weidel ingesproken video verantwoordelijk voor de dood van Susanna en de andere meisjes. Ook Bild publiceerde woensdagavond laat een oproep aan Angela Merkel haar excuses te maken bij de moeder van Susanna voor de dood van haar dochter.