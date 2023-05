Debat afhandeling toeslagenaffaire: ‘Hoe is het mogelijk dat Rutte zo onverschillig is?’

Minister-president Mark Rutte tijdens het debat over de toeslagenaffaire. Beeld David van Dam / de Volkskrant

De aanwezigheid van de premier bij het debat over de slepende kwestie was op nadrukkelijk verzoek van de oppositie, die vindt dat de premier te onzichtbaar is bij dit pijnlijke dossier. Dat te weinig vooruitgang is geboekt sinds het aftreden van het kabinet om de toeslagenaffaire ruim twee jaar geleden is vooral Rutte aan te rekenen. Dat vinden met name de Kamerleden Pieter Omtzigt, Renske Leijten (SP) en Stephan van Baarle (Denk).

‘Hoe is het mogelijk dat premier Rutte zo onverschillig is’, aldus Leijten. ‘Drie jaar zijn we bezig met de hersteloperatie voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire en het lukt niet, waarom accepteert hij dit?’

‘Waarom zit deze man er nog?’, vroeg Van Baarle zich af. ‘Als u niet in staat bent een nieuwe bestuurscultuur te bewerkstelligen, kunt u beter vertrekken.’

Ook andere fracties vinden dat het veel te lang duurt voordat de toeslagenouders hun schade vergoed krijgen. Maar dit hoeft wat hun betreft geen gevolgen te hebben voor Rutte en verantwoordelijk staatssecretaris Aukje de Vries. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee vond het te ver gaan om weer te vragen om het aftreden van een bewindspersoon. ‘Daarmee zijn de gedupeerden niet geholpen. Nu gaat het erom dat we doen wat is beloofd.’

Nieuwe stukken

Pieter Omtzigt maakte zich vooral druk om de nieuwe stukken die pas afgelopen week boven tafel kwamen. Daaruit bleek nogmaals dat de staf van de Belastingdienst al jaren op de hoogte was dat kinderopvangtoeslag onterecht werd teruggevorderd. Duidelijk is volgens het Kamerlid dat nauwelijks vooruitgang is geboekt met de beloofde nieuwe bestuurscultuur met meer openheid.

Hij wil weten hoe het mogelijk is dat deze cruciale stukken in 2020 niet bij de ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire terecht zijn gekomen. ‘Het stuk zat nota bene in de mailbox van de secretaresse van destijds verantwoordelijke staatssecretaris Menno Snel.’

Rutte kon zijn vraag niet beantwoorden. ‘Ik snap de irritatie, maar ik wil eerst precies laten uitzoeken waarom dit stuk niet eerder boven water is gekomen.’ Veel nieuws brengen de documenten volgens de premier niet. ‘Eerder was reeds bekend dat de leiding van de afdeling Toeslagen veel langer, vanaf 2017, wist van de problemen.’

Onverschillig vindt de premier zichzelf niet. Hij weet, beklemtoonde hij, welk leed en de schade die ouders is aangedaan. ‘Die pijn kunnen we nooit wegnemen. Dit debat gaat over hoe zij dit zo snel mogelijk achter zich kunnen laten, als hun schade is gecompenseerd. De frustratie dat dit langer duurt is voorstelbaar.’

Sneller dan gevreesd

Dat die afhandeling nog jaren gaat duren, werd ruim een jaar geleden al duidelijk. Rutte beklemtoonde dinsdag vooral dat het nu sneller gaat dan eerder werd gevreesd. ‘De planning is dat in het eerste kwartaal van 2025 van alle integrale beoordelingen 90 procent klaar is, dat is een klein plusje’, aldus de premier. ‘Nu kijken we hoe we de volgende stap, de beoordeling van de werkelijke schade van gedupeerden, kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door die beoordeling minder bureaucratisch en juridisch te organiseren. Dat van gedupeerden bijvoorbeeld minder bewijs gevraagd wordt voor een causaal verband tussen hun schade en de toeslagenaffaire.’

‘Maar dan nog moeten ouders jaren wachten’, stelde Leijten vast. ‘Dit klinkt onverschillig.’ Rutte stelde daartegenover dat ouders er ook niets aan hebben als onhaalbare data worden genoemd. ‘Wat heeft het voor zin als ik zeg dat het over een half jaar klaar is terwijl dat dat niet zo is?’

Staatssecretaris Aukje de Vries beloofde de Kamer snel met voorstellen te komen om de afwikkeling van schadeherstel voor de gedupeerden te versnellen. Een deel van hen heeft door de onterechte terugvorderingen van de Belastingdienst meer schade geleden: zij hebben bijvoorbeeld hun huis moeten verkopen, zijn door stress arbeidsongeschikt geworden of zijn hun kinderen door uithuisplaatsing kwijtgeraakt.

Moedeloze Kamerleden

Ouders kunnen in dit soort gevallen naar de Commissie Werkelijke Schade stappen. Daar is het vastlopen van de hersteloperatie wellicht het evidentst: ruim veertienhonderd ouders hebben zich gemeld, maar de commissie levert nog geen vijf adviezen per week af.

De voortdurende problemen maken veel Kamerleden moedeloos. Ze hebben al zo vaak over de afwikkeling van de toeslagenaffaire gedebatteerd, er zijn al zo veel voorstellen tot verbetering ingediend, en alsnog is zo weinig verbeterd. ‘Het is frustrerend dat een Kamermeerderheid dit blijft goedkeuren’, aldus Leijten.

‘We vinden allemaal dat de schade snel moet worden hersteld, en het is buitengewoon frustrerend dat het zo lang duurt’, zei Kamerlid Pieter Grinwis (CU). ‘Maar ik kan hier geen ijzer met handen breken, ik ga geen deadline stellen, ik wil dat het kabinet dit oplost.’