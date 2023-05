Deal schuldenplafond Verenigde Staten is ‘compromis’ en ‘broodje poep’

President Joe Biden schudt de hand van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy, 7 februari 2023. Beeld Jacquelyn Martin / via Reuters

Zichtbaar vermoeid bracht Joe Biden dit weekeinde goed nieuws. ‘We hebben een deal’, zei de president zondag in het Witte Huis. ‘De dreiging van een catastrofale crisis is van tafel.’ Biden had net opgehangen met Republikein Kevin McCarthy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Anderhalf uur spraken ze over de verhoging van het schuldenplafond. Nog één keer gingen ze door de laatste details. Zondagavond hadden ze een voorstel van 99 pagina’s, waar ze samen mee verder konden: de Fiscal Responsibility Act.

Een crisis lijkt afgewend. Elk jaar moet het Huis van Afgevaardigden goedkeuring geven aan de verhoging van het schuldenplafond – de VS geven structureel meer uit dan ze binnen krijgen. Zonder akkoord kan de Amerikaanse overheid zijn rekeningen niet betalen, met grote gevolgen voor de internationale financiële markten.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

Doorgaans is de verhoging een routineklus, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt het steeds moeilijker. ‘Het was een compromis’, waarschuwt Biden over het akkoord dat er nu ligt. ‘Niet iedereen kreeg wat hij wilde.’ Onvermijdelijk, zei hij, ‘als je verantwoord bestuurt’.

Boze Democraten

Dit was een belangrijk moment in het presidentschap van Joe Biden. Al jaren zegt hij de president te willen worden die compromissen sluit, en de Republikeinen en Democraten eindelijk dichter bij elkaar brengt. Dat lijkt deze week voor even gelukt. Maar daar staat voor hem wel iets tegenover: hij dreigt de steun van de linkerflank van zijn partij te verliezen.

Het was voor Biden geven en nemen. Het schuldenplafond zal volgens het plan dat er nu ligt worden opgetrokken tot 31,4 biljoen dollar. Het is hem gelukt om Medicaid intact te houden, het hulpprogramma voor gezondheidsverzekeringen voor mensen met een laag inkomen. Ook wist de president zijn opponent McCarthy ervan te overtuigen deze verhoging voor twee jaar vast te leggen, tot 1 januari 2025. Zo hoeft hij in 2024, een verkiezingsjaar, niet weer een financiële crisis af te wenden met pijnlijke, publiekelijke onderhandelingen met de tegenpartij. Hij kan zich volledig richten op zijn campagne.

Maar hij heeft ook zaken weg moeten geven, tot woede van de meest linkse Democraten. Er komen in de VS extra voorwaarden aan bijstand. Mensen tot 49 jaar zonder kinderen moeten werken in ruil voor bijstand. Die leeftijd is opgekrikt naar 54 jaar. Biden wist veteranen en daklozen hierbuiten te houden. Democraten zijn bang dat mensen die het al zwaar hebben steun gaan mislopen. De grote angst dat de Republikeinen zouden tornen aan sociale voorzieningen lijkt alsnog werkelijkheid te worden.

Erger voorkomen

‘Ik ben niet blij met wat ik over het schuldenplafond hoor’, zei Congreslid Pramila Jaypal, de leider van de progressieven, de grootste Democratische fractie in het Huis, tegen CBS. ‘Ik weet nog niet of ik het ga steunen.’ Op maandag, tijdens Memorial Day, waren alle Amerikanen vrij. Maar progressieven als Jaypal zullen ijsberend hun dagen hebben doorgebracht. De meesten hebben nog niet laten horen waar ze precies staan.

De VS zijn nog niet uit de gevarenzone. Het akkoord tussen Biden en McCarthy moet nu aan de Congresleden worden verkocht: een meerderheid van de 435 leden in het Huis moet voor stemmen. Het Democratische dilemma: gaan ze mee met het plan, dan buigen ze voor rechts. Doen ze dat niet, dan komen de VS mogelijk vanaf 5 juni al zonder geld te zitten: slecht voor het land, slecht voor de wereld en slecht voor Biden, die volgend jaar opnieuw hun president moet worden.

Leden van het Witte Huis hebben de afgelopen dagen contact opgenomen met zestig sceptische Democraten die ze aan boord willen krijgen. Hun boodschap: let niet alleen op wat er in het akkoord staat, maar vooral ook op wat we buiten de onderhandelingstafel hebben kunnen houden. Oftewel: het had nog veel erger gekund.

Republikeinse overwinning

Aan Republikeinse zijde verkocht Kevin McCarthy het akkoord, net zoals Joe Biden, als compromis – maar wel eentje waarmee vooral de Republikeinen winnen. Op zondag deed hij een overwinningsrondje langs de grote Amerikaanse nieuwszenders. Meer dan 95 procent van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zou volgens hem ‘enthousiast’ zijn over het akkoord. ‘Dit is een goed en sterk akkoord, waar de meerderheid van de Republikeinen voor zal stemmen’, zei hij tegen Fox News.

McCarthy heeft bij Biden weten af te dwingen dat de overheidsuitgaven het komende jaar niet omhooggaan, en in 2025 zullen stijgen met slechts 1 procent. Dat komt in de praktijk neer op een bezuiniging, waardoor de regering van Biden zal moeten snijden in plannen. Ook hebben ze het defensiebudget, een Republikeins stokpaardje, behoorlijk weten op te krikken: de uitgaven gaan met 3,5 procent omhoog.

Toch zal ook McCarthy deze week botsen op de uiterste flank van zijn partij. Leden van de radicaal-rechtse Freedom Caucus hebben al gezegd dat ze niet voor zullen stemmen. Ze vinden het akkoord lang niet ver genoeg gaan. ‘Een echte conservatief kan niet voor deze deal stemmen’, zei Bob Good, Congreslid uit Virginia. Chip Roy uit Texas noemde het akkoord zondag ‘een broodje poep’.

Het akkoord zal op zijn vroegst woensdag aan het Huis van Afgevaardigden worden voorgelegd. Een moment dat voor Biden en McCarthy even spannend is: krijgen zij genoeg van hun eigen partijgenoten overtuigd dat ze hard genoeg hebben gevochten voor hun belangen? Daarna moet ook de Senaat zijn fiat geven. Pas dan is de crisis daadwerkelijk geweken.