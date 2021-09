Deal oude coalitie redt begroting van demissionair kabinet

Demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), premier Rutte (VVD), minister Hoekstra (Financiën, CDA) en minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

De begroting van het demissionaire kabinet voor 2022 kan daarmee rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De aanpassingen die worden doorgevoerd zijn de uitkomst van onderhandelingen tussen de voormalige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De gesprekken vonden achter de schermen plaats tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB).

Een ander deel van de Kamer had veel verdergaande aanpassingen willen doorvoeren, maar daarvoor was geen meerderheid.

In totaal komt er zo’n 2 miljard euro aan extra uitgaven. Daarbovenop komt ook nog 675 miljoen extra voor de zorgsalarissen, iets wat de Tweede Kamer vorige werk al had afgedwongen via een motie. De uitgaven worden betaald met een oplopend begrotingstekort, een verschuiving in de energiebelasting, een beperking van een aftrekregeling voor het bedrijfsleven, een verhoging van de vennootschapsbelasting, een verhoging van de zorgpremie en met geld dat ooit bestemd was voor de stimuleringsregeling BIK voor het bedrijfsleven.

Verhuurderheffing

Aanvankelijk wilde het demissionaire kabinet niet verder gaan dan 1 miljard extra uitgaven, maar zeker voor de linkse oppositie was zo’n aanpassing van ‘slechts 0,3 procent van de totale begroting’ niet genoeg. GroenLinks en PvdA wilden de begroting voor ongeveer 5 miljard vertimmeren, onder andere door de gehele verhuurderheffing – een belasting van zo’n 2 miljard die vooral woningcorporaties treft – te schrappen.

Zeker D66 wilde tijdens het begrotingsdebat graag meer ingrijpende aanpassingen doorvoeren om de linkse partijen gunstig te stemmen. Uiteindelijk stemden VVD en CDA daarmee in, al eisten ze dan ook extra geld voor defensie en politie.

PvdA en GroenLinks waren donderdag bereid om de door de oude coalitie voorgestelde wijzigingen te steunen, maar ze lieten daarbij meteen doorschemeren dat de strijd nog niet gestreden is. Beide partijen voelen zich niet verplicht om de afzonderlijke begrotingen van alle ministeries goed te keuren. Sommige begrotingen kunnen daardoor alsnog in de problemen komen in de Eerste Kamer, waar de oude coalitie geen meerderheid heeft.

Formatie

Het is de vraag wat de uitkomst van de APB betekent voor de formatie. De oude coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is rondom de begroting weer bij elkaar gekomen, maar D66-leider Sigrid Kaag zet nog altijd in op een nieuw kabinet met een meer progressief karakter.

VVD, CDA en D66 schuiven maandag weer aan bij informateur Johan Remkes, die onderzoekt of er een minderheidskabinet gevormd kan worden. VVD en CDA zijn daar relatief optimistisch over, ook omdat er door de gunstige economische ontwikkelingen de komende jaren genoeg geld beschikbaar komt om weer steun in de Tweede Kamer te ‘kopen’ voor zaken als het klimaat- en stikstofbeleid.

D66 is niet enthousiast om met de twee rechtse partijen VVD en CDA een coalitie te vormen. De partij van Kaag vreest bovendien dat een minderheidskabinet van politieke crisis naar politieke crisis zal struikelen en dat bewindspersonen om de haverklap een motie van wantrouwen tegen zich ingediend krijgen. Voor D66 speelt daarbij ook mee dat PvdA en GroenLinks al hebben aangegeven dat ze een minderheidskabinet niet bij voorbaat gaan steunen.

Demissionair premier Mark Rutte blijft desondanks hopen op een snelle doorbraak in de formatie, zo herhaalde hij tijdens het debat over de Miljoenennota.