Deal bijna rond: Donny van de Beek gaat naar Crystal Palace (tenzij Everton hem wegkaapt)

Donny van de Beek tijdens de warm-up voor de wedstrijd Manchester United - Wolverhampton Wanderers op 3 januari. Beeld Reuters

Na dagen onderhandelen hebben Manchester United en Crystal Palace bijna een akkoord bereikt over de verhuur van Donny van de Beek. Dat melden Engelse media. Voor maandagavond moet de deal rond zijn. Het plan is dat de oud-Ajacied tot de zomer op huurbasis in Zuid-Londen gaat spelen. Met deze stap kan hij zijn Engelse voetbalavontuur nieuw leven inblazen. Op Old Trafford is de ruim veertig miljoen euro kostende middenvelder afgelopen anderhalf jaar weinig aan spelen toegekomen.

Alleen Everton kan nog roet in het eten gooien voor The Eagles. De net aangetreden manager Frank Lampard, die eerder Hakim Ziyech naar Chelsea haalde, is ook gecharmeerd van Van de Beek. Everton is rijker dan Crystal Palace, zowel in historisch als financieel opzicht, maar de club staat lager in de Premier League.

Eerder deze maand liet Manchester Uniteds interim-manager Ralf Rangnick weten de 23-jarige middenvelder eigenlijk niet kwijt te willen, zeker gezien het drukke wedstrijdprogramma van de Mancunians komende tijd. Van de Beek wil echter graag voetballen, zeker met oog op een plek in Oranje. In de zomer had Rangnicks voorganger Ole Gunnar Solskjaer beloofd dat Van de Beek meer zou spelen, maar dat bleek een loze belofte te zijn. Het is druk op het middenveld van de Red Devils.

Tijdens de winterse transferperiode bleken verschillende clubs belangstelling te hebben in de Nederlander. Het rijke maar tegen degradatie vechtende Newcastle United toonde interesse, maar dat bleek niet wederzijds te zijn. Valencia was een andere kandidaat, maar hikte aan tegen het salaris. Dat Crystal Palace zich meldde was geen verrassing. De schoonvader van Van de Beek, Dennis Bergkamp, is een oude ploegmaat van Palace-manager Patrick Vieira. Volgens Sky Sports was er contact tussen de twee Arsenal-legendes.

Crystal Palace staat dertiende in de Premier League, en is een van de twee clubs die Manchester City dit seizoen heeft weten te verslaan. Op het middenveld zal Van de Beek gezelschap krijgen van Chelsea-huurling Conor Gallagher. Voorin lopen Christian Benteke en Wilfried Zaha rond. Hij zal niet de enige oud-Ajacied zijn op Selhurst Park. Jaïro Riedewald maakt al ruim vier jaar deel uit van de selectie, maar heeft geen basisplaats. Riedewald was gehaald door Frank de Boer, die in 2017 na vier competitiewedstrijden werd ontslagen.