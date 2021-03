De zwevende kiezers zijn geland: ‘Goed dat de PvdA de rekening van de pandemie niet bij de kwetsbaren wil neerleggen’

Helen Mills Beeld Eva Faché

Helen Mills (37), Leeuwarden Zweefde: tussen PvdD & FvD Gestemd: niet

‘Voor het eerst in mijn leven heb ik niet gestemd. Niemand sprak me echt aan. Soms vind ik een bepaalde politicus wel goed, zoals Van Haga die zich afzet tegen de corona-regels, maar dan vind ik de partij weer niks. Uit principe kan ik gewoon niet op FvD stemmen, hoe graag ik ook van die mondkapjes en avondklok af wil. De strijd voor dieren van de PvdD vind ik belangrijk, maar zij waren weer veel te volgzaam naar de regering. Zij steunden veel van de corona-maatregelen. Dus daarom wilde ik ook niet op hen stemmen.’

Dilek Yilmaz Beeld Eva Faché

Dilek Yilmaz (42), Den Haag Zweefde: tussen DENK, PvdA, GroenLinks & SP Gestemd: PvdA

‘Uiteindelijk heb ik gekozen voor de PvdA. Hun strijd voor gelijke kansen in het onderwijs en de eerlijke toegang tot de zorg hebben mij over de streep getrokken. Dat ze oog hebben voor het klimaat is eveneens een pluspunt. Verder ga ik ervan uit dat ze discriminatie zullen gaan aanpakken. Op dit moment heeft bijvoorbeeld nog niet eens 0,5 procent van de zorg-bestuurders een bi-culturele achtergrond. Hopelijk gaat dat veranderen. Wat ik ook goed vind is dat de PvdA de rekening van de pandemie niet bij de kwetsbaren wil neerleggen.’

Mieke van Nistelrooij Beeld Sabine Van Wechem

Mieke van Nistelrooij (62), Baarn Zweefde: tussen SP, PvdD, PVV, FvD & niet stemmen Gestemd: houdt het geheim ‘Ik zeg niet wat ik gestemd heb. Mainstreammedia zoals de Volkskrant vind ik niet kritisch en open. Ze worden gestuurd door onopgehelderde duistere krachten en maken een virus tot hoofddoel van het leven. Baudet en Wilders worden door hen continu in een kwaad daglicht gezet. Ik denk dat het doel van de onzichtbare kracht is om het volk een bepaalde kant op te sturen. Mensen laten zich leiden door angst, geld of eer, en daar wordt misbruik van gemaakt. De uitweg is zelf denken, geen vaccin nemen en ons verenigen, waar we ook op gestemd hebben.’

Rabha Heinen-Nasr Beeld Eva Faché

Rabha Heinen-Nasr (76), Molenhoek Zweefde: tussen PvdD, GL & D66 Gestemd: D66

‘Met mijn hart had ik op de PvdD willen stemmen, maar ik ben bang dat zij te weinig kunnen bereiken. Daarom werd het D66. Kaag heeft veel ervaring, ook internationaal. En van alle partijen die enigszins links zijn, denk ik dat D66 de meeste kans heeft om iets te bewerkstelligen. Hopelijk kan Kaag iets doen aan de decentralisatie. Zodat je niet meer te veel instanties hebt die over een bepaald probleem gaan. Anders krijg je weer een toeslagen-affaire, waarbij niemand meer precies weet wie nu verantwoordelijk is. Ook hoop ik dat ze iets kan veranderen aan de privatisering in de gezondheidszorg.’

Bata Milojevic Beeld Jiri Buller

Bata Milojevic (56), Rotterdam Zweefde: tussen SP, SGP en Splinter (Femke Merel van Kooten) Gestemd: FvD

‘Ik heb getwijfeld of ik de Volkskrant de waarheid moest vertellen. FvD-stemmers zijn toch een soort paria. Dat zegt trouwens al genoeg over hoe vrij en tolerant we zijn. Maar goed, ik heb op Van Haga gestemd. Ik zat naar een debat te kijken en zag hoe het weer allemaal ging over Covid19. Ongelooflijk hoeveel angst hier toch mee gezaaid wordt. Ineens was ik er helemaal klaar mee. Het beperken van burgers moet stoppen. En ik wil ook die paniek over het klimaat niet meer. Er is maar één partij die dit actief bestrijdt en dat is FvD.’

Wim de Jong Beeld Eva Faché

Wim de Jong (35), Buren Zweefde: tussen CDA, VVD, FvD en BoerBurgerBeweging Gestemd: CDA

‘Uiteindelijk heb ik voor een grote partij gekozen, het CDA. Bij die kleinere partijen had ik teveel twijfel of ze wel genoeg slagkracht hebben. Binnen het CDA heb ik naar de man gezocht die zich hard gaat maken voor de belangen van de boeren: Cees de Jong, nummer 34. Ondanks zijn lage plek op de lijst hoop ik dat hij genoeg voorkeursstemmen krijgt. Van de Jong begreep ik dat de bouw van huizen doorgaat in dorpen die nu aan het vergrijzen zijn. Daar heb ik geen problemen mee. Zolang het de groei en ontwikkeling van de agrarische sector niet belemmert vind ik dat goed.’

Marco Scheeringa Beeld Jiri Buller

Marco Scheeringa (50), Wolvega Zweefde: tussen VVD & PVV Gestemd: PVV

‘Ik zag de peilingen en dacht ‘de VVD gaat toch wel winnen’. Daarom heb ik PVV gestemd. Rutte wil sowieso niet met hen samenwerken en dan lijkt Wilders mij een goede leider voor de oppositie. In het debat dinsdag vond ik hem ijzersterk tegenover Kaag. Zij werd echt kwaad toen Wilders begon over de hoofddoek die ze destijds droeg in Iran. Daar had hij haar mooi in de hoek. Verder vind ik het goed dat de PVV de eigen bijdrage in de zorg wil afschaffen. Ik ben zelf ziek en daardoor is die eigen bijdrage bij mij in februari altijd al weg.’

Nora Ait Boubker Beeld Eva Faché

Nora Ait Boubker (21), Amsterdam Zweefde: tussen D66, PvdA & GL Gestemd: D66

‘Als ik naar Kaag kijk denk ik: ja, zo ziet leiderschap eruit. Tijdens de debatten de afgelopen weken heeft ze al mijn twijfel weggenomen. Ze is zo menselijk en ze wil echt op een andere manier politiek gaan voeren. Vooral haar visie op Europa spreekt me aan en dat ze wil gaan meeregeren vind ik heel belangrijk. Natuurlijk zie ik de PvdA en GL ook nog steeds als goede partijen, maar zij hebben gewoon niet zulke aansprekende lijsttrekkers. Kaag valt echt op. Ook haar loopbaan inspireert mij enorm.’

Xander Gravendijk Beeld Eva Faché

Xander Gravendijk (36), Haarlem Zweefde: tussen PVV, Forum voor Democratie & JA21 Gestemd: PVV

‘Ik zag een interview van Harry Mens met Wilders en toen wist ik het zeker: het wordt de PVV. Wilders zei daar namelijk precies wat ik wilde horen. Er moeten geen leningen meer naar andere landen in Europa. Het geld moet in Nederland zélf gestoken worden; in onze ondernemers, in onze zorg. En er mag best wat minder gaan naar vluchtelingenhulp. Rutte zegt de PVV te gaan uitsluiten, maar dat vind ik ondemocratisch. Daarom was ik nog meer gemotiveerd om op Wilders te stemmen. Ook mijn omgeving heb ik opgeroepen dit te doen.’

Godwin Arhin Beeld Eva Faché

Godwin Arhin (28), Almere Zweefde: tussen CU, CDA, VVD & BIJ1 Gestemd: CU

‘Wat mij uiteindelijk over de streep heeft getrokken is het barmhartige vluchtelingenbeleid van de CU. Zij willen ook ongedocumenteerden een kans geven. Zelf ben ik een keer door de IND Nederland uitgezet omdat er problemen waren met mijn verblijfsvergunning. Ik moest toen naar Ghana, terwijl ik gewoon in Nederland ben opgegroeid. Ik ben hier naar school gegaan en heb hier mijn vrienden en mijn familie. Negen maanden lang woonde ik toen noodgedwongen in Ghana, een voor mij vreemd land, bij een kennis van mijn oma. Mijn familie in Nederland spande een rechtszaak aan tegen de staat en die wonnen ze. Toen mocht ik weer terugkomen.’

Ine Kreuk Beeld Jiri Büller

Ine Kreuk (68), Rotterdam Zweefde: tussen VVD, PVV & 50Plus Gestemd: PVV

‘Ik neigde echt even naar de VVD omdat ik het zielig vond voor Rutte. Hij wordt continu door iedereen aangevallen. Maar toen hoorde ik hem zeggen dat-ie absoluut niet gaat samenwerken met de PVV. Dat vind ik discriminatie. Het land vraagt er toch om? Verder zag ik afgelopen week steeds die kop van Azarkan op tv. Ik werd er bang van, wat wil hij in godsnaam? Hebben ze in Turkije soms een partij voor Nederlanders? Nee. DENK mag echt niet te groot worden. Daarom kunnen we maar het beste met z’n allen achter Wilders gaan staan.’

Herman Coenen Beeld Eva Faché

Herman Coenen (44), Gulpen Zweefde: tussen VVD, PvdA, D66, GL & SP Gestemd: D66

‘Kaag was verreweg de beste tijdens de debatten. En vooral ook het geloofwaardigst. Ik heb daarom op haar gestemd en deels is dit ook strategisch. Ik zou het geweldig vinden om nu eens een kabinet te krijgen zonder de VVD en dan met CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP en indien nodig CU. Marijnissen opperde dit idee en ik ben er veel voor gaan voelen. De woningmarkt, het klimaat, onderwijs, integratie en de economie zijn de grote thema’s waar nu echt eens iets aan veranderd moet worden. Hopelijk komt er een totaal nieuwe koers!’

Klaas Luchtmeijer Beeld Jiri Büller

Klaas Luchtmeijer (64), Amsterdam Zweefde: tussen SP, PvdD, GL & PvdA Gestemd: PvdA

‘Op basis van alle stemprognoses heb ik gezien dat er geen ontkomen aan is: er komt een coalitie met de VVD. Dan lijkt het me wel zo handig om de PvdA zo groot mogelijk te maken. Ik hoop dat ze geleerd hebben van eerder regeren met de VVD, en dat ze niet teveel weggeven. Dat Asscher binnen die hele toeslagen-affaire wél zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, heeft me gesterkt in mijn keus. Ik heb op Sofyan Mbarki gestemd, iemand die niet uit de bestuurlijke laag zelf komt, maar uit het veld. Daar ontbreekt het nu te vaak aan.’

Melvin Heersema Beeld Eva Faché

Melvin Heersema (20), Groningen Zweefde: tussen VVD, CDA en Forum voor Democratie Gestemd: JA21

‘Toen ik Rutte op de radio hoorde zeggen dat hij niet met teveel linkse partijen wil gaan samenwerken, wist ik het zeker: het wordt JA21. Zij passen qua ideeën goed aan de rechterkant van de VVD en zijn een mooie coalitiepartner. De kritische houding van Eerdmans ten opzichte van Europa spreekt me daarnaast erg aan. Ja, wel economisch samenwerken met de EU, maar politiek gezien juist meer autonomie. Mooi aan de partij vind ik ook dat ze jonge mensen een kans geven. Zo staat Leon Baten op plek 6. Hij is net achttien en komt van FvD.’

Saskia van der Jagt Beeld Jiri Büller

Saskia van der Jagt (60), Utrecht Zweefde: tussen PvdD, D66 & PvdA Gestemd: D66

‘Met m’n hart had ik voor de PvdD willen kiezen, maar ik heb toch op D66 gestemd. Sigrid Kaag vind ik zo’n kalme, sterke vrouw. Tijdens het debat met Rutte bleef ze rustig en ook helemaal zichzelf. Ze is heel erg voor een beter Europees beleid en dat juich ik van harte toe. Het debat tussen Kaag en Ploumen vond ik het hoogtepunt van de campagne. Die dames hadden gewoon met elkaar afgesproken: wij mogen elkaar en we gaan hier niet lopen rellen. Iedereen vond dat geen debat of véél te tam, maar ik vond het echt een verademing.’

Iris de Ridder Beeld Eva Faché

Iris de Ridder (38), Amsterdam Zweefde: tussen PvdA, GL, PvdD & BIJ1 Gestemd: BIJ1

‘Ik neigde even heel erg naar GroenLinks. Ik hoop namelijk dat zij mee kunnen gaan regeren en op die manier Rutte IV naar links kunnen trekken. Maar uiteindelijk heb ik toch BIJ1 gestemd. Deze partij staat qua ideologie, partijprogramma en kieslijst het dichtst bij mij. Ik merkte dat ik toch liever met mijn hart kies. Ik heb een keer strategisch gestemd maar daar had ik naderhand spijt van, dus dat wilde ik niet meer. Maar goed, ik hoop natuurlijk dat alle vier de partijen waar ik tussen zweefde het goed gaan doen!’

Hadassa de Velde Harsenhorst Beeld Jiri Büller

Hadassa de Velde Harsenhorst (30), Utrecht Zweefde: tussen ChristenUnie & GroenLinks Gestemd: GroenLinks

‘Gert-Jan Segers vind ik normaal gesproken altijd een goede keus. Hij is een fatsoenlijke, kundige politicus en bij de standpunten van de CU voel ik me ook thuis. Het is een groene partij met oog voor de medemens. Maar dit keer heb ik toch GroenLinks gestemd. Ik was namelijk positief verrast door de uitspraak van Klaver bij Spijkers met Koppen dat hij tegen het verbreden van de A27 is. Zo hoeft het minuscule, maar o zo fijne natuurgebied Amelisweerd niet gekapt te worden. Dit is voor mij belangrijk omdat ik er heel dichtbij woon en daar graag wandel.’