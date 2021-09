De zwevende kiezer van destijds over de formatie: de schuld van Rutte of Kaag?

Marco Scheeringa (51) stemde PVV

Zweeft nu tussen VVD en PVV

Marco Scheeringa (51) uit Wolvega. Beeld Jiri Büller

‘Ik heb me flink lopen verbazen over Kaag. Dat ze zó de schuld legt bij Rutte over het mislopen van de formatie is absurd. Zij heeft toch zelf ook een enorm eisenpakket? Ze wilde toch ook niet met de ChristenUnie? Ik ben in ieder geval blij dat Rutte ‘nee’ heeft gezegd tegen de PvdA en GroenLinks. Nederland zit niet te wachten op de samenwerking met zo’n links blok. Ik ook niet.

Rutte heeft het ook goed gedaan door zich terughoudend op te stellen in het terughalen van Afghanen. Dat verklaart ook zijn populariteit op het moment. Ik was al nooit voorstander van die oorlog daar en nu moet ik continu op het journaal horen dat het onze schuld is dat het daar misgaat? Dat moet ophouden. Het is een frame van links dat overal wordt overgenomen. Voor we het weten, wordt het een soort Srebrenica: we krijgen de schuld, moeten betalen en ga zo maar door.

Waar ik me kwaad over maak: ik sta al tien jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning in Groningen, waar ik vroeger woonde. Maar er is niets te vinden, ik maak geen enkele kans. En dan willen bijna 2.200 Afghanen hierheen komen? Links wil mensen helpen, maar ze vergeten hun eigen land. Die wil je dus niet aan het roer.

Ik hoop dat, hoe lastig het ook is, de partijen wat water bij de wijn gaan doen en er snel uit zullen zijn. Een minderheidskabinet lijkt me niks, dan wordt elk voorstel afgeschoten in de Kamer. Van nieuwe verkiezingen ben ik geen voorstander. Dan wordt het probleem weer bij het volk neergelegd. Maar Nederland heeft allang gekozen.’

Saskia van der Jagt (60) stemde D66

Zweeft nu rond D66

Saskia van der Jagt (60) uit Utrecht. Beeld Jiri Büller

‘Sigrid Kaag heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt door zo naar Rutte uit te halen, maar ik denk dat het een goeie actie is geweest. Ze moet hebben gedacht: de samenleving moet nu gered worden, dit kan zo niet langer. Toen ik op haar stemde hoopte ik al dat ze zich op deze manier teweer zou stellen tegen al dat geneuzel van Rutte.

Er zijn nu denk ik drie scenario’s. Of Kaag heeft haar hand overspeeld en hoort er niet meer bij. Of Rutte kiest eieren voor zijn geld en vormt – ondanks al haar kritiek – toch een kabinet met haar. Zo ziet het er nu naar uit, maar de kans is groot dat het in korte tijd toch allemaal in elkaar klapt. Of Kaag heeft door haar actie aangestuurd op nieuwe verkiezingen.

Ik gok dat dit laatste misschien haar intentie is geweest. Ploumen en Klaver willen dat ook. Zij hebben zo hun best gedaan om mee te regeren, en toch is het niet gelukt. Het is duidelijk dat Rutte als een jochie bezig is zijn hele klas te terroriseren. Maar Kaag heeft nu wel iets in beweging gezet. Nieuwe verkiezingen lijken mij het beste, ook na al die maanden van onderhandelingen die niets hebben opgeleverd.

Ondertussen worstelen we met een woning-, klimaat- en Afghanistancrisis. Rutte heeft op al deze zaken totaal niet adequaat gereageerd, en toch weet hij zich er weer uit te draaien. Onbegrijpelijk dat hij zo populair is in de peilingen. Maar hoe komen de peilers daarbij? Aan mij hebben ze niets gevraagd.’

Melvin Heersema (20) stemde JA21

Zweeft nu tussen JA21 en een mogelijk nieuwe partij van Omtzigt

Melvin Heersema (20) uit Groningen. Beeld Eva Faché

‘Naar Rutte kijk ik met steeds meer verbazing. Hij doet zich goed voor naar het publiek, maar doet hij ook goeie dingen? Voor mijn gevoel heeft hij Afghanistan slecht aangepakt. In juni was het al duidelijk dat er tolken daar gevaar liepen. Maar wat wordt er dan gecommuniceerd? Dat de reddingsoperatie in sommige opzichten wel goed is gegaan. Ja dat klopt natuurlijk, maar het was allemaal veel te laat.

Kaag heeft ook fouten gemaakt. Ze doet nu veel gedurfde uitspraken, maar blijft afwachtend.

Van Jesse Klaver vond ik het opmerkelijk dat hij de PvdA maar bleef vasthouden. Hij had een kans om mee te regeren, wilde dat ook graag, maar heeft dat niet gedaan. Waarom niet? Je kijkt toch juist naar de manieren waarop dat wél lukt? De VVD heeft duidelijk laten weten niet met twee linkse partijen, naast D66, in zee te willen. Verder is het jammer dat de CU en D66 het voltooid leven zo belangrijk hebben gemaakt. Anders zouden ze nog gewoon gezamenlijk door één deur kunnen.

Ik denk dat de kans heel groot is dat het een minderheidskabinet wordt. Of, als laatste redmiddel, nieuwe verkiezingen. Hoewel het CDA inhoudelijk nog steeds dichtbij me staat, vind ik de manier waarop waarop zij met Omtzigt zijn omgegaan niet goed. Ik zou dan ook eerder een stem op de nieuwe partij van Omtzigt overwegen dan op het CDA zelf.’