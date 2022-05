De zusjes Van den Bergh werden na de oorlog ‘weggegrist’ uit de armen van hun liefdevolle pleegmoeder

Lily en Ansje van den Bergh op een foto uit 1943 of ‘44. Hoewel kort daarvoor van hun ouders gescheiden, beleefden zij toen ‘de gelukkigste tijd van hun jeugd’. Beeld Familiearchief

Met de kennis van nu is het een familiefoto met ongerijmdheden: twee meisjes – een met donker en een met blond haar – die in identieke zomerjurkjes poseren op veel te grote tuinstoelen. Rechts van hen een herdershond, met de tong uit de opengesperde bek – de foto is kennelijk op een warme dag gemaakt. Aan hun voeten ligt een kleiner hondje. De meisjes lachen. Dat was geen pose, weet de dochter van het oudste van de twee meisjes, Lily. ‘Zij beleefden toen de gelukkigste tijd van hun jeugd.’

En daarin schuilt de grootste ongerijmdheid. Want de foto stamt uit 1943 of ’44 en de meisjes waren Joods. Kort tevoren waren ze gescheiden van hun ouders, die op het moment van de fotosessie mogelijk al in Auschwitz om het leven waren gebracht. Niet lang erna zouden ze opnieuw een pijnlijke scheiding moeten ondergaan. Ditmaal van de Belgische vrouw die hen liefdevol had opgevangen.

De meisjes zijn Lily en Ansje van den Bergh, beiden geboren in Scheveningen op respectievelijk 26 juni 1938 en 14 september 1939. Op 14 mei 1940 namen hun ouders – de jurist Simon van den Bergh en Elly van den Bergh-van Huiden – een beslissing die ze nadien nog vaak zullen hebben betreurd: zij zagen ervan af zich bij Simons oudere zus Lucie, haar man Leo Polak en hun zoon Matthijs te voegen, die op de reddingsboot Zeemanshoop naar Engeland zouden ontkomen.

Enige tijd later (onduidelijk is wanneer precies) probeerden zij zichzelf en hun dochtertjes alsnog in veiligheid te brengen. Per fiets begaven zij zich naar Brussel, van waaruit ze mogelijk Zwitserland hadden willen bereiken. Lily kon zich later van die fietstocht vooral herinneren dat zij jaloers was geweest op Ansje omdat haar het zitje aan het stuur was toebedeeld.

Fatale gebeurtenis

Op 6 juli 1943 werden Simon en Elly van den Bergh in Brussel opgepakt. Mogelijk werd hun schuilplaats, aan de Avenue de la Corniche, bij toeval ontdekt nadat de Sicherheitsdienst was getipt over een illegale drukkerij die zich elders in het pand bevond. Lily kon zich later van deze fatale gebeurtenis niets herinneren, zegt haar dochter Sanne. ‘Soms meende ze te weten dat ze in een tuin speelde toen het gebeurde. Maar het staat haar ook voor de geest dat ze nog afscheid van haar ouders heeft kunnen nemen.’

Vaststaat dat Simon en Elly van den Bergh – op dat moment respectievelijk 53 en 35 jaar oud – op 13 juli 1943 zijn overgebracht naar Auschwitz, waar ze korte tijd later zijn vermoord. Volgens een naoorlogs rapport zouden hun dochtertjes eerst enige maanden hebben doorgebracht bij een mevrouw Van Damme en vervolgens zijn opgevangen door de 38-jarige Germaine Dumont, sinds 1940 weduwe van Pierre Morisson (wiens achternaam zij bleef gebruiken). Zij had een textielbedrijf dat haar van de nodige revenuen moet hebben voorzien – getuige het feit dat zij op drie voorname adressen in Brussel stond ingeschreven, een buitenhuis in Spa bezat en de zorg over haar pleegkinderen aan een gouvernante toevertrouwde.

In Spa, waar Lily en Ansje meestentijds verbleven, had de gouvernante ook geregeld een neefje van de meisjes (aan moeders kant) onder haar hoede: de in 1931 geboren George Straschnow, die Dickie werd genoemd. Ook hij was vermoedelijk al een weeskind toen hij samen met zijn jongere nichtjes werd gefotografeerd, uitbundig lachend, de ogen toegeknepen. Hij legt een hand beschermend op de rechterknie van Lily. Het kleine hondje, waarvan Sanne van den Bergh meent te weten dat het Whisky heette, kijkt verwachtingsvol naar hem. Achter de kinderen strekt zich een diepe achtertuin uit, omzoomd door hoge bomen: een passend decor van een jeugdidylle.

Eind december 1944 werden George en de meisjes van elkaar gescheiden. Tijdens het Duitse Ardennenoffensief raakte Germaine Morisson ernstig gewond toen zij met haar auto in botsing kwam met een Amerikaans legervoertuig. Gedurende haar revalidatie verbleven de meisjes in het (inmiddels bevrijde) Brussel bij mevrouw Van Damme, die ook in 1943 enige tijd voor hen had gezorgd. Dickie vond onderdak bij de Brusselse advocaat Max Wolf, een relatie van de familie Van den Bergh.

Lily en Ansje van den Bergh met hun neefje George Straschnow, die Dickie werd genoemd. Dickie werd als eerste naar Palestina overgebracht. Beeld Familiearchief

Toen ook de bevrijding van Nederland naderde, diende de vraag zich aan wie de voogdij van de drie kinderen op zich zou mogen nemen. Germaine Morisson opteerde met grote overtuiging voor die rol, maar daarbij vond ze familieleden van de drie weeskinderen op haar weg. Zo beijverde de grootmoeder van George Straschnow, mevrouw A. Straschnow-Cahn, zich voor de overtocht van haar ‘lieve, lieve Dikkie’ naar Palestina – waar zijzelf al enige jaren woonde. Begin 1946 stuurde ze haar kleinzoon enkele ‘drukschriften’ toe die hem een indruk moesten geven van het leven in Palestina (de staat Israël zou pas twee jaar later ontstaan). Het was er ‘veel minder luxueus dan in Holland en België’, schreef ze. En de mensen werkten er harder. ‘Maar wij hebben geleerd hoe gelukkig en tevreden wij hier kunnen zijn.’

‘In contact komen met Zionistische elementen’

Oma dankte Dickie voor de ‘lieve brief en het mooie kiekje’ die ze van hem had ontvangen. ‘Wat ben je een groote flinke jongen, en wat lijk je op Pappie. (…) Gehoord hebben we nog altijd niets van Pappie en Mammie’, voegde ze daar – ruim acht maanden na de bevrijding – aan toe. ‘Maar wij moeten maar altijd blijven hopen.’ Kort daarop verzocht zij Max Wolf om de jongen naar een meneer Hyman Sanders in Den Haag over te brengen waar hem ‘gelegenheid (zou) worden geboden om in contact te komen met Zionistische elementen, en waar hem de beginselen van de Hebreeuwsche taal zouden worden bijgebracht’. Vanuit Den Haag zou Dickie naar Palestina worden overgebracht.

Germaine Morisson maakte bezwaar tegen de beoogde emigratie, die zij niet in het belang van de jongen achtte. Als gewezen pleegmoeder meende ze over zo’n ingrijpende beslissing gehoord te moeten worden. De Nederlandse Commissie voor Oorlogspleegkinderen was haar niet ter wille. Na een kort verblijf in Den Haag werd Dickie overgebracht naar Palestina, waar zijn grootmoeder en oom Emil (de broer van zijn vermoorde moeder) zich over hem ontfermden. Tot zijn dood, in 2018, zou hij er blijven wonen.

Voor Dickies nichtjes Lily en Ansje zag oom Emil eveneens een toekomst in Palestina weggelegd. Onder verwijzing naar de recente Europese geschiedenis zou hij de meisjes – dochters van zijn omgebrachte zus Elly – graag zien opgroeien binnen ‘een Joodsche majoriteitsgroep’. Net als Dickie zouden Lily en Ansje in Nederland bij een Joods gezin worden ondergebracht alvorens naar Tel Aviv te emigreren.

Germaine Morisson Beeld Familiearchief

Germaine Morisson – bij wie Lily en Ansje op dat moment nog verbleven – meende betere papieren voor de voogdij van Lily en Ansje te hebben dan overzeese familieleden die in het leven van de meisjes tot dan toe geen enkele rol hadden gespeeld en die sinds de bevrijding ook geen enkele belangstelling voor hen aan de dag zouden hebben gelegd. In een brief aan majoor G. Schipper, hoofd van het Nederlandsch Bureau voor Repatrieering in Brussel, schreef zij in januari 1946 dat de meisjes – na drie jaar Franstalig onderwijs te hebben genoten – geen Nederlands meer spraken en dat ze voor ingrijpende veranderingen in hun leven moesten worden behoed.

Schipper liet zijn meerderen in Amsterdam weten de argumenten van Morisson ‘min of meer steekhoudend’ te achten. Zij had bovendien bijval gekregen van Lucie Polak-van den Bergh, de tante van Lily en Ansje die op 14 mei 1940 naar Engeland was ontkomen, en die zich later met haar man in New York had gevestigd. Zij dankten Morisson voor ‘de uitmuntende zorg’ waarmee zij de zusjes had omringd en drongen er bij Schipper op aan in de bestaande constellatie voorlopig geen verandering te brengen. Onder verwijzing naar de ‘onenigheid binnen de familie’ bracht Schipper de geuite bezwaren meermaals onder de aandacht van de Nederlandse Commissie voor Oorlogspleegkinderen, die de knoop uiteindelijk zou moeten doorhakken.

‘Een uiterst beschaafde en prettige indruk’

Hijzelf stuurde in maart 1946 een ambtenaar naar Spa om zich een beeld te vormen van de leefomstandigheden van Lily en Ansje. De man, die hun overleden moeder goed zou hebben gekend, kwam lyrisch terug van zijn bezoek. De gouvernante had ‘een uiterst beschaafde en prettige indruk’ op hem gemaakt en Lily had ‘vol liefde’ gesproken over haar ‘moeder’ – zoals ze Morisson noemde. ‘Mijn algemene indruk is dat het kind een groot voorrecht gehad heeft na het verlies van haar beide ouders zulk een liefderijk tehuis gevonden te hebben.’ Schipper sloot zich nadrukkelijk bij die zienswijze aan.

Bij haar beslissing over het lot van Lily en Ansje liet de Nederlandse Commissie voor Oorlogspleegkinderen de aanspraken van hun familie in Palestina echter het zwaarst wegen, mogelijk op voorspraak van de organisatie Le-Ezrath ha Jeled (het kind ter hulpe), die zich beijverde voor de ‘judaïsering’ van Joodse kinderen die bij niet-Joodse pleegouders verbleven. Schipper liet oom Emil weten het zeer oneens te zijn met deze beslissing, maar zegde – als rechtgeaard ambtenaar – nochtans zijn ‘volle medewerking’ toe. Ook Lucie Polak – een volle tante van de meisjes – tekende vergeefs bezwaar aan tegen hun gedwongen verhuizing.

Over de verblijfplaats van de zusjes in Nederland biedt het dossier ‘Lily van den Bergh’ in het Nationaal Archief geen uitsluitsel. Volgens Schipper zouden zij eerst enige tijd bij een familie Elias in Haarlem verblijven en daarna bij mevrouw Jacobs-Wijnberg in Amsterdam. Maar Sanne van den Bergh, de dochter van Lily, meent te weten dat ze enige jaren in Blaricum bij een Joods echtpaar hebben gewoond. ‘Die mensen hadden tijdens de oorlog twee zoons verloren, en daar kregen ze nu dus twee meisjes voor terug.’

Lily van den Bergh, circa 1944. Beeld Familiearchief

Lily vond het er vreselijk. Ze lag voortdurend in de clinch met haar pleegmoeder (‘een getraumatiseerde vrouw’), liep geregeld weg en werd dan in een zolderkamer opgesloten. Uiteindelijk is de familie mét Ansje maar zónder Lily naar Israël geëmigreerd. Lily kwam in een kindertehuis terecht en werd ten slotte opgenomen in het (grote) gezin van ‘tante Nel en oom George’, een neef van haar vader. Diens hartelijkheid ten spijt, had Lily soms het gevoel er niet helemaal bij te horen, zegt Sanne. ‘Bijvoorbeeld als er familiefoto’s werden gemaakt.’

Uiteenlopende vormen van politiek activisme

Na de mms – de hbs voor meisjes – studeerde Lily enige tijd geschiedenis en bezocht ze de kleinkunstacademie. Zij deed iets aan cabaret, was korte tijd televisieomroepster voor de VPRO en speelde in enkele films (onder andere van Nikolai van der Heyde). Na deze ‘tuttige periode’ (haar woorden) ging zij zich toeleggen op uiteenlopende vormen van politiek activisme. Zij verklaarde zich solidair met vrijheidsstrijders uit meerdere windstreken. Zij kwam in de gevangenis terecht na ‘Johnson moordenaar’ te hebben gescandeerd – een voorval waarover zij in Vrij Nederland heeft geschreven. Ze werd lid van de CPN, de antipode (meende zij) van fascisme en nationaal-socialisme. En zij stelde geestverwanten in staat om in de (nog steeds bestaande) Open Studio – gevestigd in het huis aan de Herengracht in Amsterdam dat zij in 1970 kocht – kosteloos video’s te maken waarmee ze het bereik van hun boodschap konden vergroten. Zelf maakte ze documentaires, waarvan Opstand in Sobibor, uit 1989, de bekendste was.

Haar ervaring als meisje dat, naar eigen zeggen, in 1946 letterlijk uit de armen van Germaine Morisson werd gegrist, was in hoge mate bepalend voor haar houding tegenover Israël en het zionisme. Het zionisme bracht de scheiding met Germaine Morisson en – later – haar zusje teweeg, zegt Sanne van den Bergh. Jarenlang hield Lily met andere Vrouwen in het Zwart maandelijks een wake op het Spui in Amsterdam tegen de apartheid waaraan Israël zich volgens haar bezondigde. Ansje bedreef oppositie in Israël: zij was er directeur van het Public Committee Against Torture in Israel. Vorig jaar, op 11 juni, overleed zij.

Lily vierde in de zomer van 2018 haar 80ste verjaardag met een salsafeest. Het was er uitbundig aan toegegaan, zegt haar dochter. ‘Ze had graag honderd willen worden.’ Maar dat was haar niet vergund. Kort na het feest werd een agressieve kanker op meerdere plekken in haar lichaam aangetroffen. Zij stierf op 29 december.