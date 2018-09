De zorgpremie gaat volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand omhoog

Het kabinet gaat uit van deze premiewijziging en verandering in eigen risico in de rijksbegroting voor 2019. De zorgverzekeraars stellen ieder zelf hun premie vast. Die maken ze de komende weken bekend, waarna burgers tot de jaarwisseling van verzekering kunnen wisselen.

De hogere zorgpremie wordt voor de lagere inkomens grotendeels gecompenseerd door verhoging van de zorgtoeslag.

De stijging van de zorgpremie wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Om te beginnen door hogere lonen, ook in de zorg. Dit veroorzaakt bijna de helft van de stijgende premie, 50 euro van de 124 euro extra per jaar. Daarnaast wordt de zorg ook duurder. Denk aan medicijnprijzen en nieuwe behandelingen. Hierdoor stijgt de premie volgend jaar 30 euro.

Daarnaast gaat de premie 16 euro omhoog door de uitgaven aan wijkverpleging. Sinds 2015 is de wijkverpleging onderdeel van de zorgverzekering. Daarmee is ruim 2 miljard euro gemoeid, ofwel zo’n 100 euro per verzekerde. Om te voorkomen dat de zorgpremie in 2015 in één klap met 100 euro omhoog zou gaan, heeft het kabinet ervoor gekozen dat de premie in vijf jaar tijd steeds met zo’n 20 euro zou stijgen. Het verschil werd uit de belastingen bijbetaald. Die rijksbijdrage vervalt volgend jaar.

De laatste jaren schatte het ministerie van Volksgezondheid de premie in de begroting meestal te hoog in. Voor 2018 ging het ministerie uit van een gemiddelde jaarpremie van 1371 euro, maar dat werd gemiddeld 63 euro minder.