De zonnige zijde: wat er wél goed gaat in de natuur

Beeld Heleen Haijtema

De regen sloeg een week lang tegen de ramen, toen flauwtjes een sprankje zonlicht over het donkere nieuwslandschap scheen. ‘Ontbossing Braziliaanse wouden afgenomen tijdens eerste maand van president Lula’, berichtte persbureau Reuters. Uit satellietgegevens van het ruimteonderzoeksbureau van de regering, Inpe, was gebleken dat in januari 167 vierkante kilometer in de regio was gekapt. Dat is treurig, maar tegelijk wel een daling van 61 procent ten opzichte van januari 2022, de slechtste maand in de achtjarige reeks onder president Bolsonaro.

Eindelijk iets dat goed lijkt te gaan. Precies dat vleugje hoop waaraan je behoefte hebt, wanneer je de ontwikkelingen op het vlak van natuur volgt. Is er tussen alle dagelijkse rampspoed over afnemende biodiversiteit, kwijnende natuurgebieden en uitstervende soorten misschien ook nog iets positiefs te melden?

Over de auteur Jean-Pierre Geelen werkt op de redactie Wetenschap als redacteur ‘Natuur & biodiversiteit’. Hij schreef onder meer het boek Blinde Vink, hoe ik vogels leerde kijken.

Gelukkig wel. Meer dan genoeg zelfs, als je het maar wilt zien. Dat doen we hier. Disclaimer voor de zwartkijker met de pen in de aanslag voor de brievenredactie: er gaan dingen goed, maar niet altijd is dat louter goed nieuws. Want ja, we weten het: de opmars van de braam, de brandnetel en grassen zou een humuslaag kunnen vormen voor de blije eikel, evengoed is het een signaal van te veel aan stikstof in lucht en bodem waar andere natuur onder lijdt. Zo heeft bijna elke medaille z’n keerzijde. Positieve ontwikkelingen zijn vaak het gevolg van beschermende maatregelen, maar soms ook van klimaatverandering die tegelijk reden tot zorg geeft.

Over de donkere kant van die munt bericht de krant – ‘de media’, zo u wilt – genoeg. Over de zonnige zijde zelden. Goed nieuws is geen nieuws, luidt immers een oud adagium in de journalistiek.

We steken hier welbewust voor eenmaal de kop in het zand, om onbeschaamd het halflege glas als halfvol te zien.

Grote zoogdieren

Bizon, beer en bever leven weer op

Zo speelt in de verte de fanfare het grote Carnaval der Grote Zoogdieren. Want het is die groep die het de laatste jaren opvallend goed doet – althans: een deel van de 250 soorten zoogdieren in Europa. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

De website Our World in Data publiceerde eind vorig jaar een inventarisatie op gezag van de organisaties Zoological Society of London, Birdlife International en Rewilding Europe. Als voorbeeld werd de Europese bizon genoemd, de grootste planteneter op dit continent. Millennialang graasde het beest hier vrij rond, maar de laatste vijfhonderd jaar liep hij hard achteruit, vooral door de jacht. Begin vorige eeuw was hij zo goed als uitgestorven; de laatste tientallen werden gehouden in gevangenschap.

‘De Europese bizon heeft de laatste vijftig jaar een indrukwekkende comeback gemaakt’. Beeld Getty

Tot vijftig jaar geleden. ‘De Europese bizon heeft de laatste vijftig jaar een indrukwekkende comeback gemaakt’, schrijft Our World in Data. ‘Dankzij succesvolle instandhoudingsmaatregelen is hun aantal weer toegenomen. Eind 2021 waren het er bijna tienduizend.’ Dat is nog altijd fors minder dan het ooit was, maar de trend is gekeerd, dankzij onder meer het creëren van open weiden waar ze kunnen grazen zonder boerenland te plunderen.

De bizon is niet de enige geluksvogel: ook ‘iconische dieren’ als de bruine beer en de eland, die ooit aan de rand van de afgrond stonden, leven weer op, vooral door herintroductie.

De bever staat onbetwist aan de top van de lijst met 25 winnaars. Hij heeft zijn aantal naar schatting (op basis van 98 bestudeerde populaties) in een halve eeuw tijd 167 keer weten te vergroten: liepen er in de eerste helft van de vorige eeuw nog maar een paar duizend rond in Europa, nu wordt hun aantal geschat op meer dan 1,2 miljoen. Ook in Nederland rukt hij op, nadat hij begin jaren negentig in de Biesbosch en later in de Gelderse Poort en het Maasdal werd geherintroduceerd. Dat verliep zo succesvol (naar schatting zo’n 3.500 tot 5.000 exemplaren nu), dat hij hier en daar weer wordt bejaagd vanwege schade aan dijken en bomen die hij enthousiast knagend zou veroorzaken. Verhoudingsgewijs staat de explosieve stijging van het aantal bevers net boven die van de Europese bizon.

Jonge bevers. De bever staat onbetwist aan de top van de lijst met 25 winnaars. Beeld Getty

Bruine beren. Een tijd geleden stonden ze aan de rand van de afgrond. Beeld Getty

Onder de 25 stijgers van de afgelopen halve eeuw bevinden zich verder onder meer de grijze zeehond, de ingekorven vleermuis (of wimpervleermuis) en de Iberische wilde geit.

Nog meer mooi nieuws: maakte de Iberische lynx in 2013 nog een daling door, dankzij fokprogramma’s en uitzetting heeft de katachtige de stijgende lijn hervonden. Zozeer zelfs, dat de internationale organisatie IUCN hem van de Rode lijst met ernstig bedreigde dieren heeft geschrapt.

De Europese wolf is in 2018 na 150 jaar op eigen kracht terug naar Nederland gekomen, nadat lang daarvoor de jacht verboden was en in Oost-Europa beschermende maatregelen werden genomen. Toen eind vorige eeuw het IJzeren Gordijn werd neergehaald, lag de weg letterlijk open voor verdere verspreiding naar het westen. De opmars had enige tijd nodig, maar de rentree van de wolf in Nederland kon zodoende al jaren van tevoren worden voorspeld.

Een wolvenpup. De Europese wolf is in 2018 na 150 jaar op eigen kracht terug naar Nederland gekomen. Beeld Getty

Het lijkt erop dat grote (zoog)dieren ook om een andere reden een zonniger tijd tegemoet gaan dan kleinere: Deense onderzoekers concludeerden vorig jaar in het tijdschrift eLife dat van de 157 onderzochte diersoorten uit de hele wereld de grotere beter bestand zijn tegen opwarming van de aarde dan andere. Bizons en bijvoorbeeld beren leven langer en hebben minder nakomelingen, waardoor zij bij extreem weer minder kwetsbaar zijn dan kleinere dieren als muizen of (buidel)ratten. Zulke grote dieren hoeven bij extremere omstandigheden niet al hun energie te stoppen in grote hoeveelheden nakomelingen, en kunnen met voortplanten wachten tot betere omstandigheden. Kleinere zoogdieren hebben minder vetreserves en zijn gevoeliger voor bijvoorbeeld droogte die insecten, bloemen en fruit doen verdwijnen.

Vogels

Broed- en bosvogels en ‘generalisten’

Je hoeft maar uit het raam te kijken om het zelf te zien: nijlganzen, de groene halsbandparkieten, aalscholvers en (vanuit de trein of auto te zien op weilanden) grote witte zilverreigers waren nog maar een paar decennia geleden zeldzaamheden; nu zie je ze overal.

Jonge aalscholvers op het Duitse eiland Fehmarn. Beeld Getty

Steken we hier de kop niet te diep in het zand? Deels wel. Sommige soorten verschenen hier als ‘exoten’ en biologen zien dat zelden als goed nieuws. Ze verdringen inheemse soorten en verspreiden soms ziekten. Maar de argeloze buitenstaander mag die felgroene schetterende halsbandparkieten best een verrijking vinden.

Voor de harde feiten en inzichten moeten we bij Sovon zijn, de onderzoeksorganisatie die al vijftig jaar met hulp van duizenden vrijwilligers ontwikkelingen in de vogelstand in kaart brengt. ‘Onze vogelbevolking is enorm dynamisch’, stelt de vogelonderzoeksorganisatie in haar Vogelbalans 2022. Zeg maar gerust: het is een gekkenhuis in de vogelwereld. Eerst het slechte nieuws: ‘Slechts een minderheid van de broedvogels (gerekend vanaf 1990) en de water- en wintervogels (vanaf 1980) vertoont stabiele aantallen.’ En: ‘Bij de wintervogels slaat de balans sinds 2010 door naar negatieve trends. De aan land gebonden overwinteraars doen het daarbij slechter dan de watervogels.’

Maar bij dynamiek hoort ook verheugend nieuws: ‘Bij de broedvogels zijn er meer soorten die toenemen dan afnemen. Dit verschil is het meest uitgesproken op de korte termijn, dat wil zeggen de laatste 12 jaar.’ Hoera.

Volgens Sovon is het aantal broedende soorten in ons land sinds de jaren vijftig gestaag toegenomen. Kanttekeningetje: dat kan, mede door de stijgende populariteit van het vogels kijken, ook komen doordat het netwerk van tellers en vrijwilligers beter is geworden, waardoor ook incidentele broedgevallen worden ontdekt en geregistreerd. Tegelijk ziet Sovon ook Europese ontwikkelingen als gevolg van maatregelen. De zeearend, visarend en de kraanvogel profiteren ervan, onder meer door bescherming van zowel de vogels als hun leefgebied.

De zeearend profiteert net als de visarend en de kraanvogel van de bescherming van zowel de vogels als hun leefgebied. Beeld Getty

De sombere berichten over het verdwijnen van weidevogels (het gevolg van intensieve landbouw en bestrijdingsmiddelen) zijn bekend, evenals de afname van het aantal huismussen. Maar daartegenover staat een grote toename van ‘generalisten’, zoals de merel, koolmees en grauwe gans, meldt Sovon. Ook bosvogels zijn ‘behoorlijk toegenomen’ in aantal: met ongeveer een miljoen broedpaartjes.

Nog meer opvallends: ‘Broedvogels met een overwegend Noord-Europese verspreiding doen het gemiddeld helemaal niet slecht.’ Driemaal hoera dus voor de brandgans, grote mantelmeeuw en de boompieper.

De brandgans is ‘in korte tijd van trekvogel in standvogel getransformeerd’, stelt Sovon vast. Doordat ze geen vetreserves meer hoeven op te bouwen om naar Rusland te verkassen, besteden ze ook minder tijd aan grazen. Tegelijk zijn de exemplaren die nog wel naar Rusland trekken ook succesvol, mede doordat het broedseizoen door klimaatverandering is verlengd. Gevolg: de populatie steeg de laatste halve eeuw van 20 duizend naar 1,2 miljoen vogels.

Nog zo’n flexibele geest is de middelste bonte specht, het kleinere broertje van de bekendere grote bonte specht. Door zijn leefgebied te verleggen van eikenbos naar bossen met andere loofbomen, beukenlanen en houtwallen, verrees de specht van nul naar tweeduizend paar in 25 jaar tijd.

Daarnaast zijn er de van oorsprong zuidelijker soorten die door klimaatverandering langzaam hun gebied naar het noorden verschuiven. De Cetti’s zanger is er een voorbeeld van, een kleine, ietwat saai ogende rietvogel die zijn onzichtbaarheid luidkeels compenseert met zijn opvallende geluid. Vanuit Frankrijk viel hij vorige eeuw ons land binnen, vooral de Biesbosch beviel hem goed. Inmiddels wordt hij het hele jaar door in heel Zuidwest-Nederland gehoord.

Het feest houdt niet op. Goed, in een hoek van de kamer zit de zwartkijker te somberen over drastische afnamen van insecten – dat zal voor sommige vogels toch wel de doodsklap zijn? Niet dus, aldus Sovon. ‘Wie overwegend afnamen verwacht, komt bedrogen uit’, schrijft de organisatie in haar Vogelbalans. De waarheid blijkt weer eens gecompliceerder dan het lijkt: ‘Het Meetnet Broedvogels laat zien dat van 88 soorten zangvogels en spechten die voor hun voedsel van ongewervelden afhankelijk zijn, 51 procent is toegenomen en 41 procent is afgenomen tussen 1990 en 2021’.

Hoe dat kan, is ook Sovon nog onduidelijk: ‘We weten nog maar weinig over de relatie tussen vogels en hun insectenvoedsel.’ Mogelijk is de afname van insecten nog geen beperkende factor voor vogels; ook stelt Sovon dat de afname van insecten nog onvoldoende in beeld is.

Hoe dan ook: toenamen van insecteneters vinden de tellers in alle soorten gebieden, van moeras tot bos, en zowel bij soorten die grote als kleine insecten eten. Met verrassende vondsten: ‘Veertig jaar geleden zullen weinig vogelaars hebben voorzien dat de populaties van bijvoorbeeld nachtzwaluw, grauwe klauwier en roodborsttapuit zich zo krachtig zouden herstellen’, schrijft Sovon.

De lepelaar was in de jaren zeventig nog een zeldzame verschijning; waterverontreiniging deed de feestelijk witte vogel de das om. Vooral na 1990, nadat de waterkwaliteit was verbeterd, veerde de vogel weer op. Volgens de laatste cijfers broeden jaarlijks nu ruim 3.500 paartjes in Nederland. Opmerkelijk: de ‘wadvogel’ zoekt het steeds dichter bij steden. Er zijn nu kolonies aan de randen van Rotterdam, Delft, Leiden en Haarlem, waar ze vaak broeden in bomen waar eerst blauwe reigers zaten.

In de stad vergaat het de vogels wat slechter, onder meer door het verdwijnen van parken, tuinen, struiken en struwelen, maar ook daar zijn lichtpuntjes te vinden. Water- en moerasvogels nemen in dorpen en steden juist toe. De krakeend, een grijze eend met een spierwit ‘suikerklontje’ op zijn flanken, is de laatste jaren met 30 procent toegenomen. Ook ganzen weten bebouwde gebieden steeds beter te vinden, net zoals in steeds meer binnensteden wel een slechtvalk op een kerktoren of ander hoog gebouw valt te bespeuren.

In en om het water

Europese meerval en veel exoten

Ook onder water is het een levendige boel. Zo maakt volgens de Ravon Balans 2022 de Europese meerval een opmerkelijke groeistuip door. De vraag of dat goed of slecht nieuws is, is een interessante illustratie van hoe je aan kunt kijken tegen ontwikkelingen in de natuur. Zijn toename is volgens Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, mede te ‘danken’ aan opwarming van het water. Daar houdt de vis van.

Tegelijk is het een duidelijk herstel van een soort die in de vorige eeuw bijna uitgestorven was. In de prehistorie was de meerval wijdverbreid over het hele land, de IJstijd maakte daar een einde aan. Sinds de jaren zeventig rukt hij weer op vanuit het IJsselmeergebied via Rijntakken en hiermee verbonden wateren. De soort is volgens Ravon wijdverspreid geworden dankzij uitzettingen in Nederland en in het stroomgebied van Rijn en Maas, en door ontsnapte exemplaren uit een kwekerij bij Lelystad.

En verder: ‘Exoten, exoten en exoten’, zegt Ravon-directeur Karin Akkers. Oftewel: vissen die hier niet van nature thuishoren, maar om welke reden dan ook hier zijn beland en zich prima weten te handhaven. Akkers noemt verschillende soorten grondels, ‘heel leuke visjes om te zien’. De zwartbekgrondel bijvoorbeeld doet het heel goed. Door transport met ballastwater en de aanleg van kanalen en rivierverbindingen heeft het beestje zich de afgelopen decennia vanaf de Donaustreek hierheen kunnen bewegen. Niet dat we daar blij mee moeten zijn: hij verdringt de inheemse rivierdonderpad. Verder doen de kesslers grondel, de marmergrondel en pontische stroomgrondels het erg goed in onze wateren, net als de exoten zonnebaars en de blauwband.

In de wereld van reptielen en amfibieën laten de boomkikker, geelbuikvuurpad, hazelworm en vroedmeesterpad een toename in aantallen zien. En de muurhagedis, een apart geval. Een warmteminnaar, en dat treft, in deze tijd. Hij komt alleen rond Maastricht voor; na een dieptepunt in de jaren tachtig groeit de populatie weer. Nog steeds gaat het maar om zo’n 650 exemplaren (twee jaar geleden), maar met het herstel, aanleg en goed beheer van stadsmuren en spoortrajecten weet het beestje zich beter te handhaven.

De boomkikker neemt in aantal toe. Beeld Getty

En nu we de Ravon toch aan de lijn hebben: de ringslang is ook een mooi voorbeeld van vooruitgang. Door de aanleg van broeihopen neemt zijn verspreiding toe. Hetzelfde geldt voor de gladde slang. Karin Akkers: ‘In Noord-Brabant worden sinds 2006 omvangrijke, gerichte maatregelen uitgevoerd. Maisakkers zijn omgezet naar natuur, er kwamen heidecorridors door dichte naaldbossen. Daar heeft de gladde slang van geprofiteerd en in haar kielzog een reeks zeldzame heidesoorten.’

‘Matige toename’, luidt nu de stand van zaken rond de gladde slang. Waarmee Akkers maar bedoelt: ‘Zodra je gerichte maatregelen neemt, kan een soort zich vaak goed en snel herstellen.’

Flora

Jaarlijks acht nieuwe soorten

Zeg het met bloemen: ‘We onderscheiden op dit moment 1.666 soorten die we tot de wilde flora rekenen; dat zijn er ruim 360 meer dan er rond het jaar 1500 in Nederland voorkwamen’, lezen we op Soorten.nl, een samenwerking van negen kennisorganisaties. En: ‘Recent gaat het hard en komen er jaarlijks bijna 8 soorten bij!’

Ruim 40 procent daarvan komt uit zuidwestelijk Europa, deels door klimaatverandering, maar ook deels bewust of onbewust verspreid door terugkerende vakantiegangers of ander menselijk verkeer. Andere planten waren eerder tuinplant, via het tuincentrum afkomstig vanuit de hele wereld. Soorten als grote waternavel en parelvederkruid ontwikkelden zich zo tot ‘invasieve exoot’, met alle negatieve gevolgen voor de overige natuur.

Sommige vaatplanten profiteerden van natuurherstel of -ontwikkeling en beheermaatregelen. Vooral soorten langs vennen en in natte heide gingen weer beter. Dankzij afplaggen (het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing) namen onder meer kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en bruine snavelbies toe. Door het warmere klimaat zien we sinds de jaren negentig een toename van rietorchis.

In de categorie Gemengd nieuws: ‘Vrijwel alle vleermuissoorten die gevolgd worden laten sinds 1986 een ‘sterke of matige toename’ zien’, meldde de Zoogdiervereniging. Op vlindergebied is de afname dramatisch, maar ook daar zijn lichtpuntjes. Door herstel van de leefomgeving gaat het beter met het pimpernelblauwtje. Bosvlinders profiteren in koudere noordelijke streken van stijgende temperaturen: hallo boswitje, kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder en keizermantel.

Elders in de wereld heeft de pelikaan de weg omhoog gevonden, gaat het (door herintroductie) beter met de neushoorns in Mozambique en (door beëindiging van de jacht) de vinvis bij Antarctica. Het aantal wilde tijgers stijgt weer, dankzij maatregelen tegen jacht, stroperij en illegale handel.

Tot zover deze berichtgeving in de goednieuwsshow. Tot besluit het weerbericht: er hangt dreiging in de lucht, depressies lijken ons met grote snelheid te naderen, maar tussen de wolken door schijnt af en toe de zon.