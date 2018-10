De zomer van 2018 weet niet van ophouden, terwijl in het zuiden al de herfstvakantie begint

Na zondag kan 2018 definitief in de boeken worden bijgeschreven als het jaar waarin de zomer van geen wijken wist. Half oktober is het intussen, in regio Zuid begint de herfstvakantie, kledingzaken hebben hun rekken gevuld met dikke truien en winterjassen.

Foto Pauline Niks

Voor wie? Tot diep in de avond bestond de dresscode dit weekend uit T-shirt en korte broek, café-uitbaters trommelden extra personeel op om de volle terrassen te voorzien van bier en rosé, in tuinen rookten de barbecues, op daken draaiden zonnepanelen hun zoveelste lucratieve dag.

En alwéér sneuvelde een record. Het Gelderse buurtschap Hupsel bereikte zaterdagmiddag 27,3 graden. Zo warm was het medio oktober nog niet geweest sinds de temperatuur officieel wordt bijgehouden – op 10 oktober 1921 haalde het kwik op vliegveld Maastricht 27,2 graden. Bij het KNMI in De Bilt turfden ze zaterdag de 55ste officiële zomerse dag van 2018 – het oude record van 2006 stond op 51 dagen. Gerard Cox moet nog even wachten op de royalty’s voor ’t Is weer voorbij die mooie zomer.

Het begint ook een beetje ongemakkelijk te voelen. De eindeloos hete en droge zomer is waarschijnlijk veroorzaakt door de ongekend snelle opwarming van de Noordpool. De noordelijke warmte maakt de straalstroom in de atmosfeer slomer, waardoor in West-Europa hetzelfde weertype wekenlang kan blijven hangen. Het uitdrogen van de bodem versterkt daarbij de hitte, aldus Nederlandse en Amerikaanse klimaatexperts in een wetenschappelijke studie. Het zomerweer van 2018 noemden ze in augustus al ‘bizar persistent’.

Stof tot nadenken, maar dit weekend hebben we het er toch maar even van genomen.