De zomer is voorbij en we staan toch weer urenlang in de rij. Wat moet Schiphol nu?

Lange rijen op Schiphol, nu ook bij vertrekhal 3, waarvandaan de intercontinentale vluchten vertrekken. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Te weinig beveiligers, lange wachttijden. Dat zou toch alleen in de zomer spelen?

Na enorme drukte in de lente kondigde Schiphol begin juni een reeks maatregelen aan. Met een maximumaantal passagiers per dag en een zomertoeslag voor het personeel bleef de drukte lange tijd beperkt, maar maandagochtend waren de wachttijden van drie uur terug.

En dat terwijl Schiphol nog steeds een maximum aantal reizigers per dag hanteert, dat in september en oktober zelfs lager is dan in de zomer. Rond 2 uur ’s middags vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen diezelfde dag nog vluchten te schrappen. Dat gebeurde maar in negentien gevallen. Onbekend is hoeveel passagiers hun vlucht hebben gemist. Marnix Fruitema van belangenvereniging voor luchtvaartmaatschappijen Barin zegt de kosten op Schiphol te willen verhalen.

Ook vandaag is het weer druk op Schiphol, met wachttijden die oplopen tot twee uur. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat noemt de problemen ‘een nieuw dieptepunt’. Het ministerie zegt contact te hebben met Schiphol, maar zich niet te bemoeien met de bedrijfsvoering. Wel wil Harbers dat er snel een evaluatie komt, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer. De Nederlandse staat heeft bijna 70 procent van de aandelen Schiphol in bezit.

Hoe kan het nu ineens weer zo druk zijn?

Het probleem lag maandag bij de beveiliging: er kwamen zo’n tachtig beveiligers minder opdagen dan Schiphol had afgesproken met de bedrijven die hen inhuren. Het is onduidelijk waarom Schiphol daarvan niet eerder op de hoogte was. ‘We hebben veel contact met beveiligingsbedrijven over de planning en kijken voor langere tijd vooruit’, laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

‘Ad hoc waren er minder mensen, waarom weten we niet.’ De beveiligingsbedrijven die actief zijn op Schiphol reageren niet op een verzoek tot toelichting. Koepelorganisatie de Nederlandse Veiligheidsbranche zegt niet inhoudelijk op de hoogte te zijn van de problemen op Schiphol.

Volgens FNV komt het nieuwe personeelstekort doordat de zomerbonus is verlopen. De vakbond waarschuwde eind augustus al dat dit zou gebeuren. Beveiligers kregen in de zomermaanden 5,25 euro bruto extra per uur, zo spraken bonden en Schiphol af in een sociaal akkoord in mei. In september kwam daar bovendien een toeslag van 1,40 euro per uur bij. De zomerbonus geldt sinds deze maand niet meer, de ‘arbeidsmarkttoeslag’ van 1,40 euro blijft Schiphol tot september 2023 betalen.

Een woordvoerder van Schiphol vindt het ‘nog te vroeg’ om te concluderen dat de weggevallen zomerbonus de oorzaak is van het wegblijven van de beveiligers. Vandaag zaten FNV en Schiphol om tafel om te praten over de langetermijnplannen uit het sociaal akkoord. Daarbij heeft FNV benadrukt dat er ‘grootse maatregelen genomen moeten worden, die direct effect hebben’.

Weer meer geld erbij, is dat dan de oplossing?

‘Luchthavens elders in Europa kampten met vergelijkbare problemen, hoewel die minder groot waren’, zegt luchtvaartvertegenwoordiger Fruitema. ‘Forse, extreme maatregelen zijn nu nodig. In de lonen of anderszins, dat is aan Schiphol.’

Volgens de vakbonden moeten de werkomstandigheden op Schiphol structureel worden verbeterd. Dan gaat het om significant hogere lonen, minder flexibele roosters en meer zekerheid in de vorm van vaste contracten. Vooral de roosters zijn belangrijk, zegt FNV.

Geld is het probleem niet, zei topman Dick Benschop over de cijfers van Schiphol in de eerste helft van het jaar. De luchthaven maakte 65 miljoen euro winst. ‘We hebben hard mensen geworven, in alle hoeken en gaten van de arbeidsmarkt gezocht. Maar dát is de beperkende factor, niet het geld.’

‘Geld is niet dé oplossing’, denkt ook hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. Toch zal Schiphol zich volgens hem moeten afvragen waarom een probleem dat opgelost leek ineens terug is. ‘Beloning kan daar een rol in spelen, maar de kwaliteit van werk is minstens zo belangrijk. Dan heb je het bijvoorbeeld over werkdruk, werktijden en autonomie.’

Moet Schiphol het heft niet zelf weer in handen nemen?

In het sociaal akkoord dat de vakbonden afgelopen mei met Schiphol hebben gesloten, werd al een aanzet gegeven voor oplossingen op de langere termijn. Doorn in het oog van de vakbonden is bijvoorbeeld dat Schiphol veel diensten uitbesteedt, zoals die van de beveiliging.

Door de concurrentie tussen beveiligingsbedrijven te stimuleren is een ‘race naar beneden’ ontstaan, zegt FNV. Als het aan de bonden ligt, komen beveiligers en schoonmakers dus weer in dienst bij Schiphol, in plaats van bij een extern bedrijf.

Ook arbeidseconoom De Beer denkt dat dat een logische keuze zou zijn. ‘Flexibiliteit maakt je ook kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat stabiliteit de beste manier om schokken op te vangen. Dan heb je een loyaal personeelsbestand dat bereid is om meer of minder te werken wanneer dat nodig is. Het werken met onderaannemers lijkt op korte termijn het goedkoopste te zijn, maar op lange termijn kan je dit soort problemen krijgen.’

Dat denkt ook FNV: ‘Het tekort aan beveiligers was al zo’n 200 en we zien dat het weer met enkele tientallen aan het toenemen is.’