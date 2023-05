De Zeven Zussen deel 8 vliegt de winkel uit: ‘Sinds Harry Potter niet meer zoiets gezien’

Atlas, het laatste deel van De Zeven Zussen-boekenreeks. Beeld ANP

Hoeveel exemplaren lezers daadwerkelijk al hebben gekocht, is niet helemaal duidelijk, maar Xander Uitgevers schat dat het er rond de 100 duizend zijn. Duidelijk is in ieder geval dat het boek volgende week bovenaan de Bestseller 60 staat, zonder dat een concurrent ook maar in de buurt komt.

Bovendien is nu ook al zeker dat het een van de bestverkochte boeken van het jaar zal worden. De top drie van de CPNB Top 100 fluctueert jaarlijks tussen de 100 duizend en 300 duizend verkochte exemplaren.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Het werk van de Noord-Ierse schrijfster Lucinda Riley is daar inmiddels een vaste waarde in. Haar boeken behoren tot de populairste in Nederland en kunnen in historisch perspectief wedijveren met die van J.K. Rowling, schrijver van de Harry Potter-serie, en Dan Brown, onder meer bekend van De Da Vinci Code.

Algemeen secretaris Martijn David van de Groep Algemene Uitgevers: ‘Ik denk dat dit in bijna twintig jaar niet is voorgekomen. Het enige dat me te binnenschiet is Harry Potter.’

Bij elk nieuw Harry Potter-boek hoorde het er steevast bij: ’s avonds laat al rijen voor boekwinkels die klokslag middernacht de verkoop startten van een nieuw deel. Dat was deze week in de nacht van woensdag op donderdag ook het geval bij sommige boekhandels, maar nu vanwege Rileys boek.

Aantekeningen

De boekenreeks gaat over een groep zussen die bij elkaar komt in een landhuis bij het Meer van Genève na het overlijden van hun vader. Allemaal hebben ze een geheimzinnige brief over hun afkomst op zak. Elk deel gaat over een andere zus, het achtste boek moest antwoord geven op de vraag wie hun vader echt is. Riley kon dat antwoord zelf niet meer geven: in 2021 overleed ze. Op enkele passages na die Riley al geschreven had, voltooide haar zoon het slotstuk op basis van haar aantekeningen.

Xander Uitgevers zegt inmiddels te hebben besloten tot een tweede druk. ‘We hadden wel ingecalculeerd dat we zouden gaan herdrukken, maar niet dat het zo snel zou zijn’, aldus een woordvoerder. De eerste oplage was al significant groter dan bij vorige delen uit de reeks, waarbij de eerste druk zo’n 200 duizend exemplaren bedroeg. ‘In de tussentijd zijn er veel lezers bijgekomen’. Ter vergelijking: van een gemiddeld boek bedraagt een eerste oplage duizend tot tweeduizend exemplaren. Een oplage van tienduizend is al uitzonderlijk.

Volgens de uitgever komen de hele dag verzoeken binnen van boekhandels of ze kunnen bijbestellen. ‘Van sommige boekwinkels horen we dat ze verkooprecords behalen.’ Wat ook meespeelt in de verkoopcijfers is dat het komend weekend Moederdag is, zegt de uitgever.

Alle voorgaande boeken uit de reeks bereikten inmiddels de gouden status: meer dan 200 duizend verkochte exemplaren. Deze week behaalden de vorige vier delen die status, iets dat ook aanstaande lijkt voor Atlas, het laatste deel. Riley is daarmee ook na haar dood een van de belangrijkste ambassadeurs voor de boekindustrie, zegt stichting CPNB: ‘Ze zorgt dat heel veel mensen gaan lezen.’