De zes samenzweerders van Donald Trump: vier advocaten, een ambtenaar en een politiek consultant

Rudy Giuliani, voormalig persoonlijk raadsman van Trump, was volgens de aanklacht bereid ‘om willens en wetens valse beweringen te verspreiden’ over verkiezingsfraude. Beeld EPA

1. Rudy Giuliani

De oud-burgemeester van New York en voormalig persoonlijk raadsman van Trump heeft nog niet erkend dat hij inderdaad samenzweerder nummer 1 is. Volgens de aanklacht was Giuliani, de voorman van Trumps team dat de verkiezingsuitslag aanvocht, bereid ‘om willens en wetens valse beweringen te verspreiden’ over onder andere fraude in belangrijke staten zoals Georgia.

Trump en Giuliani, aldus de aanklacht, wisten heel goed dat hun beweringen onzin waren. Maar ze hadden slechts één doel: de uitslag ‘benadelen, belemmeren en vernietigen’. Giuliani haalde woensdag in een serie twitterberichten uit naar de aanklager en zijn medewerkers. Hij herhaalde dat de verkiezingen waren ‘gestolen’. Giuliani: ‘Ze verachten me omdat ik er niet over wil zwijgen. Daarom blijven ze over mij liegen en mijn naam besmeuren.’

Advocaat John Eastman bedacht het plan om vicepresident Mike Pence over te halen de vaststelling van de verkiezingsuitslag in het Congres te dwarsbomen. Beeld Reuters

2. John Eastman

Volgens de aanklager was samenzweerder 2 de man achter het plan om vicepresident Mike Pence over te halen de vaststelling van de verkiezingsuitslag in het Congres te dwarsbomen. In de strategie die Eastman had bedacht zouden kiesmannen die rechtmatig waren gekozen in staten zoals Arizona, moeten worden vervangen door pro-Trumpkiesmannen. De aanklacht stelt dat de advocaat wilde bereiken dat Pence ‘de certificering van de presidentsverkiezingen zou belemmeren’, waarna kon worden uitgeroepen dat Trump was ‘herkozen’.

Net als andere Trump-vertrouwelingen bazuinde Eastman rond dat in sommige staten veel minderjarigen en gevangenen een stem hadden uitgebracht, ten koste van Trump, terwijl hiervoor geen enkel bewijs was. ‘Bedankt’, reageerde Eastman op Twitter toen een vriend beweerde dat hij met zijn Pence-strategie gewoon de Grondwet had proberen te interpreteren.

Advocaat Sidney Powell beweerde dat de stemmachines niet deugden en waren gehackt om Joe Biden aan het presidentschap te helpen. Beeld Getty Images

3 Sidney Powell

Samenzweerder 3 is een van de meest omstreden Trump-getrouwen. Deze advocaat baarde opzien met haar claims dat de stemmachines van het bedrijf Dominion niet deugden en waren gehackt om Joe Biden aan het presidentschap te helpen. Ook riep ze dat Trump het slachtoffer was van een internationale samenzwering, bedoeld om hem uit het Witte Huis te houden.

De uitspraken van Powell werden zelfs de president te gortig. Zo zou Trump tegenover een medewerker eerlijk hebben toegegeven dat Powells beweringen ‘gek klinken’. Toch, aldus de aanklager, omarmde de president deze ‘vergezochte beweringen en ging hij ertoe over ze publiekelijk uit te vergroten’. Powell heeft altijd gezegd dat ze gelijk zou krijgen met haar claims over verkiezingsfraude.

Jeffrey Clark, ambtenaar van het ministerie van Justitie. Beeld AFP

4 Jeffrey Clark

Clark, een ambtenaar van het ministerie van Justitie, vond zo’n gewillig oor bij Trump met zijn beweringen over verkiezingsfraude, dat de president hem wilde benoemen tot waarnemend minister van Justitie. Hoge bazen van het ministerie dreigden toen, drie dagen voor de bestorming van het Capitool, op te stappen tijdens een vergadering in het Witte Huis als Trump dit plan zou doorzetten.

Volgens de aanklacht werkten samenzweerder 4 en Trump samen ‘om het ministerie te gebruiken voor het openen van schijnonderzoeken naar verkiezingsmisdaden’. Ook zou Clark, opnieuw samen met de president, de parlementen van diverse belangrijke staten hebben geprobeerd te beïnvloeden met ‘bewust valse beweringen van verkiezingsfraude’.

Advocaat Kenneth Chesebro was volgens de aanklacht betrokken bij de plannen om de verkiezingsuitslag van zes belangrijke staten te saboteren.

5 Kenneth Chesebro

Deze advocaat was volgens de aanklacht betrokken bij de plannen om de verkiezingsuitslag van zes belangrijke staten te saboteren. Door groepjes Trump-gezinde kiesmannen naar voren te schuiven in staten waar Trump had verloren, moest worden voorkomen dat de kiesmannen van Biden zouden worden geïnstalleerd. Het college van kiesmannen kiest immers officieel de president.

Volgens de aanklager was samenzweerder 5 betrokken bij het uitwerken van deze strategie. Sterker nog: hij zou de eerste zijn geweest die het idee voor ‘alternatieve nepkiesmannen’ opperde. Het plan was om deze Trump-kiesmannen op 6 januari te erkennen, met de hulp van Pence, zodat Trump tot president kon worden uitgeroepen.

6 Een consultant

De identiteit van samenzweerder 6 is nog niet uitgelekt. In de aanklacht wordt hij omschreven als een ‘politieke consultant’. Volgens de aanklager was hij ook betrokken bij het plan om niet-gekozen Trump-kiesmannen naar voren te schuiven op 6 januari om de verkiezing van Biden onmogelijk te maken. Zo zou hij Giuliani een lijst hebben gegeven met advocaten in zeven staten die konden helpen bij de uitvoering van het plan.