De Zeeuwen voelen zich bedonderd door besluit over verhuizing mariniers

Campinghouder Louis Filius kijkt uit over het terrein van zijn voormalige camping die moest verdwijnen voor de mariniers kazerne die er niet komt. Beeld Raymond Rutting

‘Daar stond de kantine en hier was het terras, met prachtig uitzicht op de Westerschelde’, zegt Louis Filius, voorzitter van naturistenvereniging Zeelandia, op een voormalige vuilnisbelt in Vlissingen. Hij loopt ‘met pijn in het hart’ langs de staanplaatsen voor caravans en tenten, langs de jeu-de-boulesbaan, langs de volgroeide bomen en struiken op de camping die na 35 jaar opeens plaats moest maken voor een marinierskazerne.

‘Het was een unieke plek, maar we moesten weg’, verzucht hij. ‘En nu blijkt dat het allemaal niet had gehoeven. Het was niet nodig geweest, want de kazerne schijnt niet meer naar Vlissingen te komen. Dat is zuur en eeuwig zonde. Onze vereniging telt honderd leden en we waren hier graag gebleven.’

De naturisten moesten weg

Eind 2018 hebben de naturisten hun camping De Belt gedwongen moeten afbreken. Ze zijn verhuisd naar een plek hemelsbreed een kilometer verderop, ook langs de Westerscheldedijk. Het is een mooi terrein, vertelt Filius (72), bij een paar graden boven het vriespunt keurig gekleed in winterjas, spijkerbroek en chique schoenen. Maar de naturisten missen het uitzicht op de Westerschelde. De nieuwe naturistencamping heet De Schoone Waardin, ooit de naam van een herberg op de dijk.

De Zeelandia-voorzitter is een rustige, aimabele man die niet snel kwaad wordt. Maar het nieuws dat het ministerie van Defensie ondanks de ondertekening van contracten en na acht jaar van overleg en vertraging op vertraging uiteindelijk toch afziet van een verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen heeft ook hem erg boos gemaakt. ‘Belachelijk, zo ga je niet met de bevolking om’, meent Filius. ‘Deze regering ontpopt zich als een volstrekt onbetrouwbare overheid. Zelfs de Zeeuwse bestuurders zijn niet geïnformeerd. Ze hebben het hele plan op een sneaky manier getorpedeerd.’

Afspraak is afspraak

Verbijstering, boosheid en verontwaardiging – dat is de stemming in Zeeland. ‘Als dit waar is, dan is een hele provincie geschoffeerd’, vindt wethouder Albert Vader van Vlissingen. ‘Dit kan niet waar zijn’, reageert provinciebestuurder Jo-Annes de Bat op Twitter. ‘Het zijn weliswaar geen bevestigde berichten, maar we zijn alleen al boos omdat we geen reactie krijgen.’ Zijn collega Dick van der Velde: ‘Afspraak is afspraak. Ik ga ervan uit dat die marinierskazerne er gewoon komt.’

Woensdag hebben provincie, gemeente en waterschap gezamenlijk een brandbrief naar Den Haag gestuurd, gealarmeerd door de steeds sterker wordende geruchten dat de verplaatsing van 1800 mariniers van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat. ‘Ondanks alle vertragingen en alle geruchten, gaan wij uit van een betrouwbare rijksoverheid die oog heeft voor belangen in de regio en zich houdt aan gemaakte afspraken’, schrijven de Zeeuwse bestuurders.

‘We hebben nog niks teruggehoord. Ik vind dat ongelooflijk onbeschoft’, verklaarde wethouder Vader donderdagavond. Na afloop van de ministerraad vrijdagmiddag wil staatssecretaris Barbara Visser (defensie) slechts kwijt dat er nog ‘geen nieuw besluit is genomen’ en dat ze eerst in gesprek wil met Zeeland over de consequenties ‘als we tot een ander besluit zouden komen’.

Grote investeringen

Volgens wethouder Vader is al bijna 40 miljoen euro geïnvesteerd in allerlei voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe kazerne. Enkele woningen en een uienbedrijf zijn uitgekocht en gesloopt. Een gloednieuwe weg en rotonde plus fietstunneltje zijn aangelegd. Een bocht en een helling zijn aangepast voor de diepladers van defensie.

Over compenserende maatregelen voor het geval de kazerne niet naar Vlissingen komt, wil Vader nog even niet praten. De afgelopen jaren zijn al allerlei rijksdiensten uit Zeeland vertrokken, waaronder kantoren van de belastingdienst en het kadaster en de hoofdvestiging van de rechtbank. ‘Het wisselgeld is de kazerne’, onderstreept Vader. ‘Er zijn 1.600 banen van het rijk verdwenen. Met de kazerne zouden er 1.800 mariniers worden geplaatst. Dat zou de compensatie zijn, wij vinden dat de overheid dit gestand moet doen. Ik hoop dat ze beseffen dat ze dit de provincie niet aan kunnen doen.’

Michiel de Ruyter

Zeeland heeft er nooit toe gedaan in Den Haag, vroeger niet en nog steeds niet, zo is het sentiment onder veel inwoners van de provincie op sociale media. ‘De Zeeuwen voelen zich toch wel een beetje het ondergeschoven kindje’, beaamt Conny den Heijer van het regionale huis-aan-huisblad De Faam. ‘Worden we wel serieus genomen als provincie? Iemand mailde me vanmorgen: zet maar in de krant dat ik me genaaid voel.’

Het korps mariniers, in 1665 opgericht op initiatief van nota bene de bekendste Vlissinger aller tijden luitenant-admiraal Michiel de Ruyter, heeft als lijfspreuk ‘Qua patet orbis’ ofwel ‘zo wijd de wereld strekt’. Maar Vlissingen valt daar waarschijnlijk net buiten, merkt iemand fijntjes op, verwijzend naar de onwil van veel mariniers om te verhuizen naar de Zeeuwse havenstad.

De verhuizing van de naturistencamping heeft bijna twee ton gekost, zegt voorzitter Filius, en heel veel vrijwilligerswerk. ‘We gaan toch eens kijken of we dat bedrag op het ministerie kunnen verhalen. Om in termen van Defensie te blijven: niet geschoten is altijd mis.’