De zachte winter is niet alleen funest voor skipistes: landbouw en natuur krijgen het moeilijk

Bloeiende bomen en planten, dieren die uit hun winterslaap ontwaken en sneeuwvrije skipistes: allemaal het resultaat van al wekenlang ongewoon warm weer. Op 1 januari werd het maar liefst 15,6 graden in De Bilt, bijna tien graden boven de normale maximumtemperatuur van 6,1 graden en een record voor de maand januari. De zachte winter past volgens klimaatonderzoeker Peter Siegmund van het KNMI in een trend.

‘1 januari en 31 december waren in 2022 de dagen waarop de daggemiddelde temperatuur het meest afweek van normaal’, zegt Siegmund. Temperaturen zoals we die nu ervaren blijven volgens hem uitzonderlijk, maar komen door klimaatverandering wel vaker voor. Welke gevolgen heeft dat voor de natuur, en dus voor ons?

Minder smeltwater in het voorjaar

Bij de beelden van groene berghellingen in de Alpen gingen de gedachten al snel uit naar de skivakantie, die steeds onzekerder wordt. Maar minder sneeuw in de Alpen betekent ook minder smeltwater in de rivieren in het voorjaar. Of dat ook dit jaar het geval zal zijn hangt af van hoe de rest van de winter verloopt, maar er is een flinke achterstand in te halen.

Dat gebrek aan sneeuw is niet meteen zorgelijk voor de Nederlandse landbouw en natuur, zegt hoogleraar hydrologie Martine van der Ploeg (Wageningen Universiteit). ‘De rivier voert smeltwater relatief snel af naar de zee. In Nederland gebruiken we over het algemeen grondwater voor de landbouw en zijn we veel meer afhankelijk van de neerslag die in de winter en het vroege voorjaar valt.’

In het westen en noorden van het land is wel oppervlaktewater nodig. Boeren in die gebieden zijn voor hun water afhankelijk van waterbuffers zoals het IJsselmeer, die deels gevuld worden met smeltwater. ‘Maar dat smeltwater komt vooral in het voorjaar, als er nog geen vochttekort is’, zegt Van der Ploeg.

Planten bloeien vroeg

De eerste bloeiende hazelaars en elzen waren al voor het kerstweekend te zien, zo blijkt uit waarnemingen op Natuurkalender.nl. Het hooikoortsseizoen is daarmee vroeg begonnen. Inmiddels is ook het gewone sneeuwklokje op verschillende plekken in bloei gesignaleerd. Vijftig jaar geleden gebeurde dat gewoonlijk rond 23 februari.

‘Dat planten zo vroeg al in bloei staan wordt steeds normaler’, constateert Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit en beheerder van Natuurkalender. Dat brengt voor die planten grote risico’s met zich mee. De kans dat ze later in de winter het slachtoffer worden van stevige vorst is immers groot. ‘Uiteindelijk profiteren warmteminnende soorten van deze weersextremen’, zegt Van Vliet. ‘Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de natuur, waar wij ook van afhankelijk zijn.’

Dieren kruipen uit hun hol

Het zachte winterweer heeft ook insecten voor de gek gehouden, die eerder dan normaal tevoorschijn zijn gekomen. Bij Natuurkalender zijn al meerdere meldingen binnengekomen van mensen die citroenvlinders hebben waargenomen. ‘Insecten zijn koudbloedig, hun lichaamstemperatuur beweegt mee met de omgeving’, legt Van Vliet uit. ‘Nu ze vroeg uitkomen hebben ze dus meer energie nodig om de winter door te komen. Waarschijnlijk breekt dat ze later in het jaar op.’

Bovendien zijn veel kruidachtige planten doodgevroren door de vorst begin december. Van Vliet: ‘Dat is normaal, maar daarmee zijn die bloemen voorlopig niet beschikbaar voor de insecten die ze nodig hebben.’ Bijen, die als bestuivers van gewassen een essentiële rol spelen in ons voedselsysteem, kampen met hetzelfde probleem. Ook voor de salamanders, kikkers en egels die dit jaar vroeg om de hoek komen kijken is er vermoedelijk nog niet genoeg voedsel te vinden.

Moeilijkheden voor de landbouw

Het gebrek aan smeltwater is misschien niet meteen een probleem voor de landbouw, maar de zachte winter brengt wel andere uitdagingen met zich mee. Zo gedijt gele roest, een plantenziekte waar vooral wintertarwe vatbaar voor is, goed bij temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Ook andere plagen die grote schade kunnen aanrichten op landbouwgrond, zoals muizen, ratten, en aaltjes, houden van een zachte winter.

Voor fruittelers leidt een aanhoudend zachte winter ook tot andere problemen. Afhankelijk van de soort hebben de bomen 500 tot 1300 uren winterrust nodig bij een temperatuur van 4 tot 7 graden, zegt Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. ‘Als het dus te lang 10 graden zou blijven, dan kan de boom in april of mei problemen in de groei ondervinden.’