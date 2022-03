De ‘Z’ is uitgegroeid tot symbool van de Russische invasie. Hoe is dat zo gekomen?

Een 'Z' op een gebouw in Sint-Petersburg. 'We geven ons volk niet op,' staat eronder. Beeld AFP

De Russische turner Ivan Kuliak kreeg dit weekeinde veel kritiek. Op het podium van een wereldbekerwedstrijd toonde hij zijn steun aan de invasie van zijn land in Oekraïne. Hij deed dat door, naast de Oekraïense winnaar Illija Kovtoen, met de letter ‘Z’ op zijn borst te prijken. Die letter groeide de laatste weken uit van symbool op Russische militaire voertuigen tot een publiek teken van steun voor de invasie.

Volgens The Guardian werd de ‘Z’ op 19 februari voor het eerst handgeschilderd op Russische oorlogsvoertuigen aangetroffen die bij de Oekraïense grens stonden. Het is geen letter in het Russisch cyrillische alfabet, maar de meeste Russen herkennen hem gewoon uit het Latijnse alfabet, zo legde onderzoeker Emily Ferris van de Britse denktank voor defensie en veiligheid uit tegen de BBC.

Volgens het Russische ministerie voor Defensie echter betekent de ‘Z’ staat voor ‘za pobedoe’, dat ‘voor de winst’ betekent. De ‘Z’ kan volgens verschillende experts ook staan voor ‘zapad’, wat ‘west’ betekent in het Russisch. Daarmee kan de regio waarin de Russische troepen gestationeerd zijn worden aangeduid, of de richting waar ze naartoe trekken. Anderen opperen dat de Z staat voor ‘Zelenski’, als doelwit. Het kan voor militairen onderling ook een teken van herkenning zijn, waarmee ze voorkomen dat ze elkaar als doelwit zien.

Russische zender verkoopt Z-merchandise

De ‘Z’ is de laatste weken hoe dan ook uitgegroeid van militair teken naar een ultranationalistisch symbool voor publieke steun van de invasie. De Russische staatstelevisiezender RT verkoopt via sociale media inmiddels ook Z-merchandise. Bij verschillende, door de Russische autoriteiten georganiseerde, flashmobs zijn jongeren gesignaleerd die een shirt met daarop de letter dragen. Scholen en een hospices steunen de invasie door kinderen in een Z-formatie te laten staan voor een foto. De ‘Z’ zou ook al gespot zijn op grote flatgebouwen in Rusland, op reclameborden op straat en op enkele auto’s van Russische burgers.

Ook in het buitenland is de ‘Z’ inmiddels overgenomen: bij een demonstratie in de Servische hoofdstad Belgrado voor de invasie, werd de letter meermaals getoond als steunbetuiging aan de Russen.