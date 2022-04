De worsteling van schaatscoach Kosta Poltavets: achteraf een schakel in Poetins streven naar Russische onoverwinnelijkheid

Kosta Poltavets, schaatscoach. Beeld Jiri Büller

Elke dag krijgt de 59-jarige Kosta Poltavets foto’s doorgestuurd vanuit Charkiv. Plekken die hij kent van vroeger, hij werd er geboren en groeide er op, zijn platgebombardeerd. ‘Die beelden zijn heftiger dan wat we hier op televisie zien’, zegt hij. De gruwelen hakken erin. ‘Ik zal het nooit vergeven en vergeten.’

Zijn schoonzus en haar twee dochters van 3 en 8 zijn de stad aan het begin van de oorlog ontvlucht en wonen sinds begin maart bij Poltavets thuis in Heerenveen. Zelf weet hij ook hoe het is om te vluchten. In 1994 vertrok Poltavets uit Charkiv. Hij voelde zich in de verbrokkelde Sovjet-Unie bedreigd door een plotselinge toename van antisemitisme.

De vlucht van zijn schoonzus en al die andere Oekraïners nu is onvergelijkbaar met die van hem toen, benadrukt hij. Hij voelde zich persoonlijk onveilig en nam de rationele beslissing om te vertrekken. Het geweld van nu is willekeurig. Elke flat, elk huis en elke burger kan doelwit zijn. De vijand doodt zonder onderscheid des persoons. En wie nu vlucht, vlucht halsoverkop.

Zijn halfbroer Dmytro, ze hebben dezelfde vader, is achtergebleven in Charkiv om te vechten. ‘Oorlog is niets voor vrouwen en kinderen’, zegt Poltavets.

Bondscoach Rusland

Poltavets koos in 1994 bewust voor Nederland. Hij kende er mensen vanuit de triatlon, de sport die hij nog altijd fanatiek beoefent. Hij vond snel zijn weg dankzij de sport, belandde als trainer in het langebaanschaatsen en kreeg een Nederlands paspoort.

In 2010 werd hij aangesteld als bondscoach van Rusland. Onder zijn leiding groeide het land, na een aantal magere jaren, uit tot een succesvolle schaatsnatie. Hij was de architect, eerst als coach op het ijs, later als degene die de andere trainers aanstuurde en verantwoordelijk was voor de structuur.

In zijn eerste seizoen als bondscoach werd Ivan Skobrev wereldkampioen allround. In de jaren erna werd Denis Joeskov driemaal wereldkampioen 1.500 meter, domineerde Pavel Koelizjnikov de sprintnummers en scherpte Natalja Voronina op weg naar haar wereldtitel het wereldrecord op de 5.000 meter aan. Dat was sportief gezien mooi, maar terugkijkend zit er nog een ander element aan zijn succes. ‘Met de overwinningen heb ik een bijdrage geleverd aan het systeem’, is Poltavets’ wrange constatering.

Hij ziet dat onder Poetin een nieuwe generatie is opgekweekt, een generatie jongeren die moest geloven in de onoverwinnelijkheid van het land en die nu als soldaten aan het front dient. Poltavets trekt de vergelijking met de topsport: ‘Je moet nu ook niet naar de Spelen van Milaan in 2024 kijken als je succesvol wilt worden, maar veel verder.’

Kosta Poltavets was tot 1 april coach van Jutta Leerdam. Met haar behaalde hij dit jaar zilver op de Olympische Spelen in Beijing. Beeld ANP

Poetins strategie

En Poetin keek ver vooruit. Om die reden is het onderwijs op steeds nationalistischere leest geschoeid, zijn de teugels in de media aangehaald en worden er al jaren oorlogsfilms vertoond op de Russische televisie, spectaculaire films waarin de Russen de helden zijn. ‘Als je dat dag in dag uit ziet, dan ga je erin geloven.’

Sport was een radertje in diezelfde machinerie. ‘Als sporters winnen leidt dat in Rusland tot veel trots.’ Overwinningen werden in de media uitgevent. Zo werden met succes op het sportveld de geesten rijp gemaakt voor het verlangen naar succes op het slagveld.

Nu ziet Poltavets in hoe dat werkte, maar dat besef had hij niet in de jaren dat hij bondscoach was. ‘Ik was als professional gefocust om sportieve doelen te bereiken. Niet alleen voor Rusland, maar om de schaatssport in het algemeen te ontwikkelen’, zegt hij. ‘Pas met terugwerkende kracht zie ik wat het heeft bijgedragen.’

Hij had zelf niet het gevoel dat hij onderdeel uitmaakte van een propagandamachine of een groter Russisch sportsysteem. Dankzij een vooruitstrevende bondsvoorzitter kon hij onafhankelijk opereren. ‘Dat was een unieke setting en in andere Russische sporten niet mogelijk.’

Die onafhankelijkheid werd soms met argwaan bekeken. Zijn Nederlandse paspoort en verleden bij de schaatsploegen van DSB en TVM hielpen niet. ‘Door oudgedienden in het schaatsen werd weleens gezegd dat ik een buitenlandse agent was, die erop uit zou zijn om het Russische schaatsen kapot te maken.’

Kind van twee culturen

Spijt heeft Poltavets niet van zijn tijd in Rusland. ‘Deze escalatie was er toen nog niet. En ik stelde die vragen niet.’ Maar had hij geweten welke plannen Vladimir Poetin voor zijn geboorteland had, dan had hij het nooit gedaan. ‘Absoluut niet.’ Alle menselijke en ethische grenzen zijn wat hem betreft in Oekraïne overschreden.

Door Poetin is de situatie tussen beide landen zwart-wit ingekleurd: Russen tegenover Oekraïners. Maar dat is een opgedrongen beeld. De werkelijkheid van de regio is veelkleuriger. ‘Ik heb twee neefjes. Eentje woont in Belgorod in Rusland, de ander in Kyiv.’

De veelkleurigheid geldt ook voor hem. ‘Ik ben een kind van twee culturen’, zegt hij. Zijn familienaam is zeldzaam, maar wel typisch Oekraïens. Tijdens zijn kinderjaren in de Sovjet-Unie onderwees zijn vader hem over de geschiedenis van zijn land, de poëzie en literatuur.

Hij werd tweetalig opgevoed. Russisch was in de Sovjet-tijd verplicht op school en in de krant. Oekraïens sprak hij in familiekring. Zijn zomervakanties bracht hij door bij zijn oma in een kolchoz in Loehansk. Als een ware cowboy moest hij er te paard kalveren bijeendrijven. ‘Als ik na drie maanden terugkwam in Charkiv sprak ik alleen nog Oekraïens. Dan was er paniek omdat ik bij het beginnen van de school geen Russisch meer sprak.’

De machthebbers lieten weinig ruimte voor de Oekraïense cultuur. Poltavets’ grootvader kwam als hoogleraar economie aan de Universiteit van Charkiv in de problemen toen hij zijn colleges in de landstaal gaf en niet in het Russisch. ‘Dat was niet de bedoeling in de tijd van Stalin, net zomin als in de tijd van Poetin.’

Poltavets’ vader was een verdienstelijk sportman, eerst wielrenner en later schaatser. Vanwege zijn Joodse vrouw mocht hij niet reizen naar het buitenland en dus schiepen ze een stukje wereld bij hen thuis.

Thuis in Friesland

Geregeld waren er sporters, journalisten, kunstenaars en wetenschappers bij zijn ouders te gast. Ideeën van filosofen als Nietzsche, Kant en Schopenhauer kwamen ter tafel. Er werd naar westerse muziek geluisterd. De jonge Poltavets luisterde mee. ‘Het was discussiëren op het randje van wat verboden was. We wisten niet alleen hoe we tussen de regels door konden lezen en schrijven, maar hoe we tussen de regels door moesten leven.’

Het heeft hem gevormd, maar niet definitief. ‘Mijn basis ligt in de Sovjet-Unie, maar mijn echte ontwikkeling is in Nederland gekomen, als mens en als professional.’

Hij is op zijn plek in Friesland. En toch heeft hij bijna elke dag de neiging om zijn spullen te pakken en naar zijn geboorteland te vertrekken. Om te strijden tegen de Russen. Zijn broer drukt hem telkens op het hart om hier te blijven. Vanuit Nederland kan hij meer bereiken dan met een geweer in zijn hand in Oekraïne.

Hij is druk bezig om praktische zaken te regelen zoals school voor de kinderen van zijn broer. En aansluiting bij de schaatsclub, want de liefde voor de sport zit diep in de familie Poltavets. Zijn oudste nichtje heeft al drie keer op het ijs gestaan in Thialf.

Schaatsen deed ze in Charkiv ook al met haar vader, die professioneel shorttracker was. ‘Hij is van dezelfde leeftijd als Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma. Ze kennen elkaar ook’, zegt Poltavets, die beide Nederlanders als jeugdtrainer onder zijn hoede had. Broer Dmytro beëindigde zijn sportloopbaan in 2015, met de 35ste plaats op het WK shorttrack in Moskou. Nu is hij politieman en strijdt mee met het leger. Het internet functioneert en ze hebben dagelijks contact.

Kosta Poltavets: ‘Als de Russen nog internationale wedstrijden willen doen, dan doen ze dat maar met Noord-Korea.’ Beeld Jiri Büller

‘Ban Rusland bij sportwedstrijden’

In Friesland is het ondertussen improviseren. Het valt Poltavets op hoeveel steun er voor de Oekraïense vluchtelingen is bij particulieren, maar dat de overheden aanvankelijk achterbleven. De bureaucratie is soms om gek van te worden, vindt hij. Leefgeld regelen, een bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten is een crime, omdat veel Oekraïners niet over de juiste identiteitspapieren beschikken. ‘Dan kom je in een vicieuze cirkel terecht.’ Inmiddels is die situatie verbeterd.

Poltavets doet wat hij kan, ook voor andere Oekraïners. Hij heeft veel contact met oud-voetballer Jevgeni Levtsjenko. Samen met hem en andere vrienden en bekenden wisten ze meerdere minibusjes met kleding en andere hulpgoederen naar de Pools-Oekraïnse grens te krijgen.

Van de Oekraïense schaatsbond kreeg hij het verzoek voorlopig hun belangen te behartigen. Daarnaast regelde hij voor de nationale skeelerbond van het land nationale wedstrijdtenues. Op zijn telefoon laat hij, scrollend langs verschrikkelijk oorlogsbeeld, een plaatje zien van de blauw-gele skeelerpakken.

Poltavets vindt de uitsluiting van Russische sporters aan internationale wedstrijden meer dan terecht. Sterker, als het aan Poltavets ligt, moeten de Russen minimaal vijf jaar uitgesloten worden van de internationale sport. ‘Als ze nog internationale wedstrijden willen doen, dan doen ze dat maar met Noord-Korea.’

Met een aantal van zijn oud-pupillen heeft hij nog contact. Zij hebben hun afschuw uitgesproken over de inval van Rusland. Sommigen wonen momenteel niet in Rusland en hebben de mogelijkheid om dat zonder omhaal van woorden te doen. Anderen schrijven vanwege de surveillance van het regime in bedekte termen. ‘Hun berichten veranderen de situatie niet, maar het is wel prettig om ze te krijgen.’

Oekraïense moraal

Het stemt hem mismoedig dat één man, president Poetin, het land zo naar zijn hand heeft weten te zetten. ‘Ik heb niks tegen het Russische volk, maar Rusland wordt geregeerd door een handgeschakelde versnellingsbak’, zegt hij. Als Poetin niet handelt, gebeurt er niets, maar als hij wel iets wil, dan gebeurt het ook.

Hij is ervan overtuigd dat Oekraïne zal zegevieren. ‘Het zal moeilijk zijn, want het is alsof ze met pijl en boog strijden tegen tanks.’ Maar het grote voordeel is het moreel van de Oekraïners. Het bestaan dat ze in dertig jaar onafhankelijkheid hebben opgebouwd, dreigen ze kwijt te raken of te verliezen. ‘Bedenk maar eens wat voor motivatie je dan hebt.’