De worsteling van de bioboer: geen schuld aan de crisis, wel gebrandmerkt als mededader

Bioboeren zijn er niet gerust op dat ze ongeschonden uit de stikstofcrisis komen. De ervaringen van boerenechtpaar Engwerda laten zien waarom. Bij de vorige landbouwcrisis, met fosfaat, werden zij door de overheid als medeschuldige aangemerkt. ‘Mijn vader heeft alle vertrouwen in de politiek verloren.’

Op tafel staat Friese oranjekoek voor bij de koffie. Er valt wat te vieren: Tjomme Wijtsma en Geertje Wijmenga zijn de nieuwe boer en boerin op het biologische melkveebedrijf Louwsmar in het Friese Tytsjerk. Het is een zonnige juli-ochtend als ze het bedrijf overnemen dat Gerben en Carla Engwerda in dertig jaar hebben opgebouwd.

Het was lang onzeker of het biologisch boeren van de Engwerda’s zo’n happy end zou krijgen. Eerder leek het erop dat het overheidsbeleid om de mestproductie van de melkveestapel in Nederland te beperken – de vorige landbouwcrisis – hun de das zou omdoen. En hun niet alleen: tientallen bioboeren zijn, ondanks beloften uit Den Haag, in grote financiële problemen geraakt door het fosfaatrechtenstelsel uit 2018. Van Spankeren tot Breukelen, van Tytsjerk tot Doornspijk.

De afgelopen ruim vier jaar volgde de Volkskrant de Engwerda’s, en hun fosfaatgeschiedenis helpt om te begrijpen waarom bioboeren met argwaan de plannen en beloften bezien waarmee het kabinet de stikstofcrisis probeert te beteugelen.

Het dossier is boer Engwerda onder de huid gaan zitten, is de indruk van zijn zoon Jurjen. Met de strijd is de afgelopen jaren ‘meer stress en negativiteit’ in het ouderlijk huis geslopen. ‘Niet dat mijn vader de radicale protestboeren steunt, maar hij heeft het vertrouwen in de politiek echt verloren.’

Het lijkt hem volgens zijn zoon alleen maar strijdbaarder te maken om steun te krijgen voor wat in zijn ogen het goede is: biologisch boeren op een manier die goed is voor dier, mens en aarde. ‘Na een dag werken gaat hij dan vaak na middernacht nog op artikelen reageren in de Leeuwarder Courant, of zelf een opiniestuk schrijven.’ Ook eurocommissaris Frans Timmermans, de man die streeft naar 25 procent biologische landbouw in 2030, kreeg mail van Gerben Engwerda. Wist hij wel hoe in zijn eigen land met bioboeren werd omgesprongen?

Het begin

De problemen dienden zich op 1 april 2015 aan met het afschaffen van het Europees melkquotastelsel. ‘Bevrijdingsdag’, jubelde de sector. Melkveehouders kregen vrij spel. Er moest voor de wereldmarkt geproduceerd worden, en daar paste geen productiebeperkingen bij.

Nederland moest wel blijven voldoen aan Europese milieuregels: niet alleen stikstofuitstoot naar de lucht kent een plafond, ook aan de hoeveelheid fosfaat die weglekt naar het oppervlaktewater zijn grenzen gesteld. De melkveesector wist, ondanks waarschuwingen dat het uit de hand kon lopen, toch van kabinet-Rutte II (VVD-PvdA) voor elkaar te krijgen dat het zichzelf mocht reguleren.

Carla en Gerben Engwerda met hun kleindochter. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Daar kwam niets van terecht; de melk spoot in die dagen uit de uiers. Vooruitlopend op het opengooien van de melkmarkt zijn overal in het land stallen uitgebreid om meer koeien te kunnen houden. Want meer koeien is meer melk en meer melk is meer geld, dat hoef je geen boer voor te rekenen.

Aan de ongebreidelde groei kwam snel een einde. Na gesprekken achter de schermen met grote spelers als LTO Nederland, FrieslandCampina en de Rabobank, kondigde staatssecretaris voor landbouw op Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) op 2 juli 2015 het fosfaatrechtenstelsel aan. Om de mestproductie van melkkoeien te begrenzen, zouden veehouders vanaf 1 januari 2018 fosfaatrechten krijgen voor het aantal melkkoeien dat op peildatum 2 juli 2015, de dag van de Kamerbrief, op het bedrijf aanwezig was.

Hier ging het mis voor Gerben en Carla Engwerda en tientallen andere biologische boeren: ze dachten dat de Kamerbrief niet over hen ging.

Tachtig rood- en zwartbonte runderen

Biologische boeren hebben bewezen dat ze zichzelf wél kunnen begrenzen. Vanuit de biologische richtlijnen mogen hun dieren niet meer mest produceren dan zij op het land kwijt kunnen. Grondgebonden, heet dat, waarmee ze niet bijdragen aan het mestoverschot in Nederland. En dus was de gedachte onder bioboeren: wij zullen buiten een systeem vallen dat het mestoverschot moet inperken.

Niet lang na de brief van Dijksma was er een stal in aanbouw op het erf van Engwerda. Nodig om zijn veestapel met beschermde rood- en zwartbonte runderen te kunnen laten groeien van 45 naar 80. Grond hadden ze met meer dan 100 hectare genoeg. Met 35 koeien erbij kon hij een volwaardig melkveebedrijf overdragen aan een ander als hij zes jaar later met pensioen zou gaan. Zeker als hij was van zijn zaak begon hij nog voor de vergunning binnen was aan de bouw, zoals boeren vaker doen.

De boerderij in Tytsjerk. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Maar in aanloop naar 1 januari 2018, de datum waarop het fosfaatrechtenstelsel in werking trad, blijkt dat de biosector helemaal niet uitgezonderd zal worden. Het gevolg is dat Engwerda zijn nieuwe stal niet zomaar mag volzetten. Zo had hij wel een nieuwe lening bij de Rabobank, maar geen extra melkgeld.

Om de stal alsnog te kunnen vullen, moest hij fosfaatrechten zien te bemachtigen van stoppende collega’s. Een probleem: de overheid had met het fosfaatstelsel een markt gecreëerd. De prijs ging door het dak, waardoor iemand als Engwerda ineens 150 duizend euro nodig had om de rechten voor zijn extra koeien te kunnen kopen. Geld dat de Engwerda’s niet hadden. En waar de Rabobank eerder nog gewoon een lening had verschaft, kwam het echtpaar enige tijd later in ‘bijzonder beheer’, de afdeling bij de bank voor bedrijven in problemen.

Verwarrende signalen

Het risico dat Engwerda nam – bouwen na de Kamerbrief en zonder vergunning – zou je naïef kunnen noemen. Maar Engwerda is niet de enige bioboer die ten onrechte rekende op de politiek. Sybrand Bouma van de Natuurweide, de brancheorganisatie voor biologische melkveehouders, weet nog precies hoe men redeneerde: ‘Geen bioboer had een fosfaatoverschot, dus bestaat het niet dat wij hieronder gaan vallen.’

Er waren in die tijd ook signalen die deze overtuiging voedden. Zo nam de Tweede Kamer in april 2016 een motie aan waarin Kamerleden de regering verzochten ‘met een regeling te komen’ waardoor bioboeren ‘niet gedupeerd worden door het fosfaatrechtenstelsel’.

Aan tafel in de boerderij. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Met de stikstofcrisis lijkt de geschiedenis zich nu te herhalen. De Kamer heeft een vergelijkbare motie aangenomen om bioboeren te ontzien bij de stikstofmaatregelen. Ook heeft Stikstofminister Christianne van der Wal aan tafel met bemiddelaar Johan Remkes en natuurorganisaties beloofd te zullen onderzoeken wat mogelijk is om bioboeren te ontzien bij de uitvoering van haar stikstofbeleid, dat moet leiden tot 50 procent minder stikstof op kwetsbare natuur in 2030.

De stikstofcrisis ettert ondertussen al ruim drie jaar voort en biologische boeren hebben geen zekerheid of ze dit keer wel gespaard zullen worden. Neem boerderij Louwsmar in Tytsjerk: die ligt op de stikstofkaart van de minister in een gebied waar de stikstof met tientallen procenten omlaag moet. Wat betekent dat voor de kersverse eigenaren Tjomme Wijtsma en Geertje Wijmenga?

Bij de rechter

Gerben Engwerda vocht voor wat hij waard was tegen de fosfaatregels. Nadat zijn kinderen met een zeer succesvolle crowdfundingactie – binnen een paar dagen was er 40 duizend euro binnen – de boerderij er in de beginperiode financieel doorheen hadden gesleept, probeerde Engwerda zelfs via de rechter gerechtigheid te halen.

In 2021 trok hij op naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. ‘Ecologische ontwikkelingen zijn voor mij altijd belangrijker geweest dan economisch gewin’, betoogde hij. ‘Het treft mij dan ook dat ik me voor de rechter moet verantwoorden.’ Hij was er zonder advocaat, want die zag geen heil in de zaak om bioboeren uit het fosfaatstelsel te krijgen.

Engwerda vergeleek zijn lot met dat van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het is volgens hem nog een voorbeeld waarbij het overheidsapparaat blind is voor het onrecht dat ze onschuldigen aandoet. Het was een ijdele poging, de rechter kan geen nieuw beleid afkondigen.

Gerben Engwerda (rechts) en biologisch ondernemer Ronald van Marlen bij het paleis van justitie in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Toen minister van Landbouw Carola Schouten in juni 2021 de balans opmaakte van de fosfaatwetgeving van een kabinet eerder, moest ze in de Tweede Kamer tot haar spijt concluderen dat zij ook niets heeft kunnen doen om de pijn van boeren als Engwerda te verzachten.

‘Ik heb nog nooit zo’n moeilijk dossier als dit dossier meegemaakt’, zei ze met trillende stem tegen de Tweede Kamer. ‘En het spijt me dat ik wat emotioneel word, maar dat heeft puur te maken met alle verhalen die jullie ook hebben gehoord de afgelopen periode. Die verhalen heb ik al die jaren ook gehoord.’

De minister kon de getroffen boeren op geen enkele manier tegemoetkomen, omdat het fosfaatstelsel zo is ontworpen dat het de bewindspersoon geen zogenoemde discretionaire ruimte heeft om in te grijpen. Die rol lag bij een commissie, die met een kleine pot voor knelgevallen ook amper bewegingsruimte had.

En dus concludeerde de minister: meer boeren uit de fosfaatknel halen, betekent dat anderen nog meer vee moeten inleveren om onder het Europese plafond te blijven. Die solidariteit ontbreekt in een sector waar het toch al overleven is. De meeste melkveehouders hadden ook al verplicht 8,3 procent van hun veestapel weg moeten doen om de mestproductie onder het plafond te brengen.

Omslag in denken

Het fosfaatrechtenstelsel zou je kunnen zien als een overwinning van de intensieve veehouderij, de boeren met veel koeien en weinig grond. Want: hoe meer koeien, hoe meer fosfaatrechten.

Een systeem waarbij productierechten zouden zijn toegekend op basis van de hoeveelheid grond die een boer heeft en de kwaliteit ervan, was in het voordeel geweest voor extensieve boeren als Engwerda, met veel (natuur)grond en weinig koeien. Maar dat kwam er dus niet.

Een grondgebonden systeem dat per gebied kijkt wat mogelijk is, daar moet het wel naartoe, vindt hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman aan de Universiteit Leiden. ‘Bij Engwerda zou je de beoordeling moeten doen: als hij naar 80 koeien gaat, overschrijdt hij dan de normen voor fosfaat, stikstof en waterkwaliteit in zijn gebied.’ Hoogleraar duurzaam bodemgebruik Oene Oenema aan de Wageningen Universiteit is het daarmee eens.

De plannen van het ministerie van Landbouw om uit de stikstofcrisis te komen, beloven meer maatwerk. De ‘brede integrale gebiedsgerichte aanpak’ van het ministerie is gericht op ‘de verscheidenheid aan gebieden’ en kijkt verder dan stikstof alleen, benadrukt een woordvoerder nog maar eens. Waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit moeten er ook op vooruitgaan.

Gerben blijft Tjomme voorlopig bijstaan. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Maar biedt dit ook zekerheid voor bioboeren? Het fosfaatrechtenstelsel heeft volgens hoogleraar Oenema voor zo veel problemen bij (bio)boeren gezorgd omdat plotseling, maar te laat aan de ‘noodrem’ is getrokken. Door de overschrijding van het mestproductieplafond dreigde Nederland een Europese uitzondering te verliezen. Deze zogenoemde derogatie staat toe dat veehouders hier meer mest mogen uitrijden over hun land dan collega’s elders in de EU. Een uitzondering die vanwege het stikstofoverschot mogelijk alsnog sneuvelt.

De overschrijding van het mestplafond werd door het dreigende verlies van derogatie in 2015 een urgent probleem, dat werd opgelost met het gebrekkige fosfaatstelsel. Nu zich met stikstof het volgende urgente probleem heeft aangediend, vreest Bouma van Natuurweide voor een herhaling. Hij ziet wel wat vooruitgang. ‘Bij het ontwerp van het fosfaatstelsel zat de biosector niet eens aan tafel, nu wel.’

Toch ziet Bouma het ook al fout gaan. ‘Op dit moment worden ook bioboeren uitgekocht’, zegt hij. ‘Dat komt doordat het biologische systeem nog steeds geen juridische erkenning heeft voor de veel lagere emissies. Een bioboer uitkopen staat nog steeds gelijk aan een gangbare boer. Terwijl een Wageningse quickscan laat zien dat biologische melkveehouders in potentie 50 tot 70 procent minder stikstof uitstoten per hectare.’

De toekomst

Het zijn de zorgen van Gerben en Carla Engwerda niet meer. Althans, minder. Want in de jaren van onzekerheid liepen ineens ook Tjomme Wijtsma en Geertje Wijmenga hun erf op. Tjomme droomde van jongs af aan al van een bestaan als melkveehouder. Tot zijn spijt was het veebedrijf van zijn vader te klein om over te nemen en zo kwam hij uiteindelijk met Geertje in de paardenhouderij terecht. En toen las hij ineens in de krant dat Gerben en Carla een opvolger zoeken.

Tjomme Wijtsma en zijn vrouw Geertje en Gerben en Carla Engwerda.

Wel honderd keer reed hij voorbij, voordat hij langs durfde te gaan om te praten. Toen hij eenmaal die drempel over was, wist hij dat het goed zat. Dat dit de plek is waar hij als veehouder oud wil worden. De 150 duizend euro die nodig is om fosfaatrechten te kopen en te groeien tot 80 koeien belemmert hem in zijn plannen, maar is niet onoverkomelijk, bleek al snel. Ook hun boekhouders zagen ruimte. Ze kwamen er samen uit.

Vol goede moed is Wijtsma nu begonnen. En met Gerben die op fietsafstand is gaan wonen, weet hij dat hij nog jaren van trouwe hulp is verzekerd. Maar als Wijtsma aan stikstof denkt, verzucht hij wel: ‘Het zal toch niet weer?’